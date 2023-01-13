Intel выпустила самый быстрый процессор, который продержится на пьедестале всего месяц

Большинство пользователей предпочитает покупать недорогие компьютеры, пытаясь как можно дольше усидеть на стареющем железе, но существуют энтузиасты, ради которых полупроводниковые компании готовы на всё. Спросите себя, если всего несколько процентов геймеров могут похвастать наличием монитора с разрешением 4К, а примерно такое же количество людей покупает дорогие видеокарты, то для кого весь этот пафос с продвинутыми технологиями и трассировкой лучей? Правильно, продажа флагманов позволяет получать максимальную маржу. Точных цифр нет, но прибыль так велика, что производители готовы на всё, только бы ультимативные решения продолжали оставаться в медийном пространстве.

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В результате флагманы покупают блогеры, технологические сайты, а после все остальные, у кого достаточно денег и глупости для того, чтобы переплачивать за уникальность здесь и сейчас. Но это раньше можно было выпустить самую быструю видеокарту, наслаждаясь прибылью, а сегодня энтузиасты постоянно требуют чего-то нового. К примеру, в 2020 году самым быстрым графическим чипом стал GeForce RTX 3090, но уже в 2021 пошли слухи, согласно которым AMD готовит прокачанную версию Radeon RX 6950 XT. Флагман от красных вышел неплохим и даже оказался быстрее GeForce RTX 3090, вот только своевременный выпуск GeForce RTX 3090 Ti позволил зелёным оставаться на вершине. Такая же ситуация и с процессорами. Как вы могли слышать, сегодня Intel выпускает самые быстрые игровые камни, а Core i9-13900K занимает первую строчку в списке наиболее производительных решений. Что же, вчера вышел прокачанный Core i9-13900KS, который стал ещё лучше во всех планах, ведь это первый процессор с тактовой частотой 6 ГГц. Увы, но за последние 20 лет пророчество гендиректора Intel Пэта Гелсингера не сбылось. Напомним, он обещал создать процессор тактовой частотой 30 ГГц. Вместо этого было принято решение наращивать ядра, но даже 6 ГГц спустя годы топтания у планки в 5 ГГц выглядят внушительно.

TDP новинки составит 250 Вт, доходя до пиковых 320 Вт с использованием технологии Extreme Power Delivery. Эксперты уже распаковали камень, прогнав его по популярным играм и программным тестам. Выше вы можете изучить результаты команды HardwareUnboxed. Как видите Core i9-13900KS действительно немного прибавил, но разница с текущим флагманов ничтожна, а процессоры Ryzen 7000-й серии точно не станут продавать хуже, ведь перед нами эталонные тесты. Представьте себе, каким был бы результат, если бы блогеры использовали видеокарту GeForce RTX 3070. К сожалению, лишь немногие пользователи осознают, что вся эта красивая картинка создаётся для одной цели: продать как можно больше дорогих эксклюзивных товаров. Core i9-13900KS несомненно лучший, но мы очень сомневаемся, что он стоит своих денег, ведь даже в США за него просят от 700 долларов, тогда как сам камень находится в некотором дефиците.

И на этом можно было бы завершить наш материал, вот только уже 14 февраля появится новый король. Вы же не думали, что Intel со своим Core i9-13900K зря так спешит, решив порадовать энтузиастов совершенно внезапно? Всё дело в том, что через месяц в продажу поступят скоростные игровые камни AMD Ryzen 7000, созданные с использованием технологии 3D V-Cache. Это будут: Ryzen 7 7800X3D, Ryzen 9 7900X3D и Ryzen 9 7950X3D. Эксперты полагают, что первый станет самым популярным из-за отличного соотношения между ценой и быстродействием, ну а последний со 100% долей вероятности займёт первую строчку в рейтинге самых быстрых игровых процессоров. Неясно, сможет ли Ryzen 9 7950X3D выбить Core i9-13900KS, обойдя флагман синих в рабочих приложениях и синтетических задачах. Скорее всего, препятствий для этого не будет, а сегодня вся интрига заключается в том, насколько быстрым окажется Ryzen 9 7950X3D. Словом, для любителей эксклюзивности созданы все условия, ну а обычные геймеры просто любят глазеть на все эти виртуальные попугаи, а после покупают недорогой компьютер под свой бюджет.

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