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Если вы зайдёте в компьютерную игру 5-летней давности, а после запустите какую-то новинку, то сможете убедиться в том, что графика осталась на прежнем уровне. Небольшие подвижки можно заметить исключительно с использованием функции трассировки лучей, тогда как всё остальное выглядит ничем не лучше. Многие геймеры задаются вопросом, а в чём причина происходящего, пытаясь понять, отчего прогресс резко остановился. Мы бы не стали говорить о том, что всё так плохо, но проблема есть, а значит самое время её обсудить.

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Можно сказать со всей уверенностью, что первый удар по игровому рынку нанесла NVIDIA. В какой-то момент Дженсен Хуанг решил, что нужно повышать цены на видеокарты. Серия GeForce RTX 20 преподнесла нам массу сюрпризов, но дальше стало только хуже. Дело в том, что многие ожидали улучшений после выхода графических чипов серии GeForce RTX 30. Ходили обнадёживающие слухи, но оптимизму геймеров предстояло пройти проверку временем. Так, незадолго до выхода новинок, NVIDIA остановила производство графических чипов предыдущей серии. Решение оказалось неожиданным, ну а в результате разразившегося полупроводникового дефицита цены резко поползли вверх. Некоторые аналитики полагают, что проблем с доступом к производственным мощностям у NVIDIA никогда не было. На самом деле Дженсен Хуанг опасался, что майнинг резко сойдёт на нет, а миллионы видеокарт хлынут на вторичный рынок. Когда стало ясно, что цены на цифровые активы растут, а потребности рынка увеличиваются, было принято решение расширить производство.

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Спустя год после этих событий можно сделать вывод, что решения были слишком запоздалыми и неверными. Кстати, если вы всё ещё надеетесь на разумность действий Лизы Су, то спешим вас расстроить. Судя по всему, представители красной команды согласовывают свои действия с зелёными. Так, производство серии Radeon RX 5000 было остановлено одновременно с аналогичным решением NVIDIA, а цены на видеокарты AMD может и ниже, но решающего значения на рынок всё это не оказывает. Если заглянуть в Steam, то можно увидеть весьма примечательную картину. Так, графика от тётушки Су вообще не представлена в топе, располагаясь на последних местах. Можно сколько угодно расхватывать Radeon RX 6950 XT, которая с лёгкостью обходит GeForce RTX 3090, но стоит дешевле, вот только это бесполезно, ведь обычные геймеры консервативны. Простой пример, в продаже есть две видеокарты с аналогичными ценами. Это: GeForce RTX 3060 и Radeon RX 6650 XT. Первая уступает второй на 10% и выше, но геймеров такие мелочи не волнуют, ведь большинство не планирует ничего брать, кроме NVIDIA.

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Ну а статистика весьма коварна. Как вы могли уже заметить, первые три места занимают видеокарты с довольно низкой производительностью. GeForce GTX 1060 уже давно не актуальна, не умеет воспроизводить трассировку лучей и в целом с трудом тянет игры в 1080р на средневысоких графических настройках. GeForce RTX 2060 получше, но и здесь беда, ведь NVIDIA остановила производство этого графического чипа. На самом деле GeForce RTX 2060 представляет собой минимальный уровень для 1080р, где способна выдавать максимальные настройки. Вот только нужно двигаться дальше, а разработчики игр старательно затачивают контент под 4К. Ну а GeForce GTX 1650 и вовсе удручает. Есть ещё GeForce RTX 3060, которая старательно пытается выбиться в лидеры, но не исключено, что у Дженсена Хуанга уже созрел план по её уничтожению. К примеру, весной производство этого графического чипа остановится, а не его место придёт GeForce RTX 4060 за 400 долларов или дороже. В магазинах РФ за такую карту попросят 50 тысяч рубликов, ну а обычным геймерам снова останется вторичный рынок.

И как в такой ситуации разрабатывать высокотехнологичные игры? Нам кажется, что замедление в графике, которое фиксируют как эксперты, так и обычные геймеры, стало причиной нелепых решений производителей видеокарт. Стоит ли ждать улучшений? Возможно, но в таком случае стоит надеяться нужно на экономический кризис и падение спроса на компьютеры. Если рынок продолжит падать, у Дженсена Хуанга не будет выбора. Ему придётся продавать свою продукцию дешевле. Дело в том, что NVIDIA заключает долговременные контракты, а значит вынуждена выкупать определённое количество чипов даже если они оказываются не востребованы. Похоже, кризис только набирает оборотов. Вполне возможно, что рынок видеокарт рухнет весной 2023 года. Помочь делу могут майнеры, которые начнут скидывать свои фермы на вторичный рынок. Словом, предпосылки для снижения стоимости графических чипов есть, ну а игры пока не эволюционируют. Next Gen сильно задержался, ну а вы можете предложить своё мнение на происходящее. Старайтесь аргументировать свою позицию избегая токсичности и агрессии.