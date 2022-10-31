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Когда речь заходит о ценах на видеокарты, наши читатели затягивают привычную песню, обвиняя российскую розницу в наценках и жадности. Согласимся, что в некоторых странах дешевле, но там действуют другие налоговые правила. Например, во время релиза в США вы легко могли купить GeForce RTX 4090 по цене 1600 долларов. В Европе за такую видеокарту просили 2000, а в российские магазины несколько моделей пришли за 2300 и дороже. Но американский рынок только кажется таким однородным и спокойным.

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Сегодня мы могли убедиться в том, что некоторые графические чипы стоят там жутко дорого, а середняки и вовсе никогда не дешевеют. Поскольку американская розница стала ещё дальше от отечественного геймера, чем была год назад, мы попытаемся поискать выгодные предложения в магазинах РФ. Не все модели одинаково хороши, но всё это не значит, что нужно опускать руки. Давайте сравним флагманы с менее дорогостоящими предложениями попытавшись выяснить, а стоит ли вообще переплачивать.

рекомендации iPhone 13 Pro - цена снизилась на порядок 3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри -35% на S22 Ultra в Ситилинке RX 6800 дешевеет перед выходом 7000 3060 Gigabyte за 30 с началом -35% на Galaxy Z Fold 3 в Ситилинке Цена RTX 3070 идет к 40 тр Пара RTX 4090 в Регарде, цена норм ASUS 3060 Ti дешевле 40 тр 3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр 3070 Ti за 50 тр с началом в Регарде

За 120 тысяч рублей вас поджидает GeForce RTX 3090 Ti. В США такая видеокарта стоит около 1700 долларов, поэтому нет ничего удивительного в том, что после прибавления НДС в 20% мы получаем 120 тысяч. На самом деле это единственная видеокарта, которая сегодня в РФ стоит столько же, как и в США (с учётом налогов). Вот только кому нужна GeForce RTX 3090 Ti, когда есть GeForce RTX 4090? Мы не предлагаем вам делать сложный выбор, но задуматься стоит. Нам кажется, что оба графических чипа сильно переоценены и уже к декабрю начнут дешеветь. Подождём.

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В качестве неплохой альтернативы для сумасшедших геймеров можем предложить Radeon RX 6950 XT. Это самая быстрая видеокарта AMD, которая включает разогнанную видеопамять на 18 Гбит/с и огромный потенциал. В играх GeForce RTX 3090 Ti быстрее, но и дороже на 25 тысяч. Можно сказать, что вы делаете выбор, получая компромиссное решение. Фанаты красной команды уверены, что разница между видеокартами почти отсутствует, но очень многое будет зависеть от вашего процессора. Если вы умудрились купить Core i9-12900K, то разница будет. Ну а с Core i7-10700 тратить такие деньги на видеокарту нет никакого смысла.

Пожалуй, если у вас не самый быстрый процессор, то лучше ограничиться Radeon RX 6800 XT. Эта видеокарта будет работать даже в 4К, что позволит вам не сильно себя ограничивать. Ну а если сравнить цену с GeForce RTX 3090 Ti, то выходит, что вы экономите почти 60 тысяч рублей. Если есть лишние деньги, то почему бы не переплатить, ну а разумные геймеры предпочтут взять побольше оперативной памяти, более скоростной накопитель и периферию, вместо глупых переплат.

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На самом деле, даже за 52 тысячи можно купить довольно мощную видеокарту. GeForce RTX 3070 Ti может и не создана бить рекорды производительности в синтетике, но точно подходит для 4К. Видеокарта перспективная и предлагает высокий уровень быстродействия с большой экономией по сравнению с флагманами. Мы уже неоднократно указывали на тот факт, что любая экономия приводит к компромиссам. Важно лишь то, насколько вы готовы к ограничениям. Хотя, если вы долгое время томились на бюджетной GeForce GTX 1650, то GeForce RTX 3070 Ti покажется вам скоростным болидом.

Экономим дальше вместе с GeForce RTX 3060 Ti. Здесь вас ждёт разрешение 2К, где можно раскрыть всю мощь графического чипа на высоких настройках графики. 8 Гб видеопамяти – это не совсем идеальное значение, а исправить работу над ошибками NVIDIA решила только в новом поколении. Если вам кажется, что это проблема – смотрите в сторону красного лагеря. Ну или вы можете подождать релиза GeForce RTX 4070 и GeForce RTX 4060. Когда это случится, знает только Дженсен Хуанг, но он никому не скажет.

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Остановимся на GeForce RTX 3050. Видеокарта могла бы стать самой продаваемой если бы NVIDIA не жадничала. Нам кажется, что максимальная стоимость такого графического чипа не должна превышать 200 долларов, а в РФ можно было бы надеяться на 15 тысяч и дешевле. Возможно, если спрос на компьютеры продолжит снижаться, то у производителей не будет выбора. Насколько подобные прогнозы окажутся жизнеспособны, мы узнаем уже к середине января. В это время ожидается появление отчётов о продажах за 4 квартал и в целом за 2022 год. Если цифры будут ниже прогнозируемых, рынок уйдёт в длительное пике, а курсы ценных бумаг полупроводниковых гигантов обвалятся до рекордных минимумов.