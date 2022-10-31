А вот недорогие графические чипы на Newegg стоят на месте и не дешевеют

Сегодня мы уже писали о том, что нервы у майнеров сдают. Пока большая часть российских шахтёров держится, не желая продавать свои видеокарты, но в некоторых странах шахтёры уже находятся на самом краю пищевой цепочки. К примеру, во Вьетнаме на улицах появились большие развалы, где любой желающий может купить себе недорогие видеокарты. Продавцы ничего не тестируют, а цены намного ниже рекомендованных. Покупатели поглядывают на разноцветные видеокарты, а после с сомнением просят завернуть себе парочку. Словом, дела у шахтёров в азиатских странах идут из рук вон плохо, вот только многие геймеры привыкли покупать новинки в магазинах.

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В российской рознице скидки есть, но цены падают медленно, а вот на Newegg можно встретить очень заманчивые предложения. Отметим, что всё это недоступно для отправки в РФ, поэтому мы предлагаем вам лишь попускать слюнки на несколько наиболее выгодных предложений. Начнём с довольно печальных фактов. Во-первых, GeForce RTX 4080 уже успела поступить в американскую розницу. Было доступно несколько моделей от 1200 долларов, но за считанные часы все запасы оказались распроданы. Неясно, с чем связан такой ажиотаж. Видеокарта получилась дорогая, а прирост производительности по сравнению с GeForce RTX с трудом достигает 50%. Не исключено, что все доступные модели раскупили энтузиасты, для которых стоимость не имеет никакого значения. Точно такая же ситуация и с GeForce RTX 4090. Сегодня в США купить такую видеокарту дешевле 2000 долларов не представляется возможным. Несколько моделей по 1600 долларов висят в прайсе, но в наличии ничего нет. Казус вышел и с GeForce RTX 3090 Ti. Самая дешёвая модель предлагается за 1550 долларов, но действительно качественные стоят 1700 долларов. Отсылаем наших читателей в российскую розницу, где GeForce RTX 3090 Ti стоит 120 тысяч рублей. А ведь это санкционная продукция с наценкой и налогами.

К счастью, многие другие графические чипы куда выгоднее. Например, GeForce RTX 3090 можно отхватить всего за 800 долларов (50 000 рублей). Предложение указывается как восстановленная видеокарта, но магазин даёт полноценную гарантию, а очень часто сама видеокарта не подвергалась манипуляциям, а была тестирована после возврата или упаковывалась в другую коробку. Это почти 2-кратное падение стоимости по сравнению с рекомендованной ценой на начало продаж. Если у вас есть время, то вы можете отыскать и другие интересные предложения, ну а мы лишь констатируем, что скидки есть, но как только речь заходит о среднем ценовом сегменте, то дисконтные программы тут же испаряются.

Обратите внимание на GeForce RTX 3060. Как видите, сегодня даже в США купить такую видеокарту по рекомендованной цене невозможно. Магазины зверствуют, предлагая далеко не самый быстрый графический чип от 380 до 480 долларов. Абсурд, ведь ещё пару лет назад в такой ценовой категории были флагманы. Ну и совсем печально выглядят попытки нажиться на тех, у кого нет денег на флагман. Получается, что дорогостоящие видеокарты идут с большими скидками, что позволяет и без того зажиточным любителям компьютерных игр экономить, а вот GeForce RTX 3050 не только не дешевеет, но и стоит дороже рекомендованной цены. В российской рознице можно заметить те же тенденции, а в итоге разница между графическими чипами уменьшается. Например, очень часто можно встретить GeForce RTX 3060 по цене бюджетных моделей GeForce RTX 3070. Между видеокартами пропасть, но это никак не влияет на происходящее.

Сложно сказать, когда видеокарты подешевеют. Российская розница пусть и не напрямую, но подчиняется глобальным трендам, а значит стоит внимательно следить за обстановкой на американском рынке. GeForce RTX 4080 не принесла облегчения геймерам, поскольку поставки её оказались мизерными. NVIDIA никуда не торопится, а значит до следующего года мы можем больше не увидеть новинок. Из этого выходит, что больших скидок не будет. Единственное, что может переубедить Дженсена Хуанга – это удачная серия AMD. Вот только в последнее время Лиза Су становится всё более жадной, а значит может поставить такие же цены, как и у своего прямого конкурента.

рекомендации iPhone 13 Pro - цена снизилась на порядок 3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри -35% на S22 Ultra в Ситилинке RX 6800 дешевеет перед выходом 7000 3060 Gigabyte за 30 с началом -35% на Galaxy Z Fold 3 в Ситилинке Цена RTX 3070 идет к 40 тр Пара RTX 4090 в Регарде, цена норм ASUS 3060 Ti дешевле 40 тр 3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр 3070 Ti за 50 тр с началом в Регарде

Кстати, на eBay можно было купить GeForce RTX 3090 ровно в 2 раза дешевле начальной рекомендованной стоимости. Вот только и там все выгодные предложения разобрали.