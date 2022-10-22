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Почему я не буду платить за видеокарты NVIDIA дорого, и сколько я готов дать за GeForce RTX 4090

К сожалению, цены оставляют желать лучшего. Давайте подумаем, сколько на самом деле должна стоить та или иная видеокарта в магазинах РФ
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Новая MSI Gaming 4090 недорого в Ситилинке
Eщё одна <b>RTX 4090</b> - недавно так стоили 3090
3060 Gigabyte за 30 с началом
<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>
3080 за 60 с началом тр в Регарде
4090 в XPERT.RU очень дешево, надо брать
Пара RTX 4090 в Регарде, цена норм
RTX 3070 Ti за 50 с началом в Ситилинке
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Видеокарты дорожают. Ещё несколько поколений назад за флагман просили не больше 700 долларов, тогда как сегодня разработчики имеют наглость требовать от 2000 вечнозелёных. Самое смешное, что это стоимость без налогов, а в итоге в Европе вы заплатите все 2500 евро. Нам кажется, что это настоящий грабёж, а происходящее может оказать негативное влияние на игровой сектор. Всё просто: у геймеров нет быстрых видеокарт, а значит покупателей мониторов с разрешением 4К не становится больше. Разработчики компьютерных игр не видят смысла напрягаться, ведь продвинутые эффекты все равно никто не увидит. Если лень, то и вовсе можно халтурить, ведь фанаты всё простят, а на бушевавший недавно коронавирус можно было списать и не такое.

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Сколько же на самом деле должны стоить видеокарты? Мне кажется, что намного дешевле. Учтите, что производители часто обманывают нас, уверяя в том, что новые чипы стало выпускать слишком дорого. Вполне возможно, что немного дороже, но в целом это подорожание на несколько процентов, тогда как основная причина состоит в жадности. Куда проще было бы наладить массовое производство, получая больше денег за счёт высоких продаж. Вот только в последние годы NVIDIA привыкла почивать на лаврах, ведь пользователи все раскупят. Увы, Дженсену Хуангу стоит вернуться на Землю, ведь майнеры уже давно ушли в небытие, а геймеры не хотят и не будут тратить тысячи на подобные глупости.

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Начнём с GeForce RTX 4090. Стоит такая видеокарта 1600 долларов в США и 2000 евро в Европе. На самом деле это эталонная модель, тогда как кастомные могут сильно отличаться в большую сторону. Да, видеокарта даёт впечатляющие 50% прироста по сравнению с флагманом NVIDIA предыдущего поколения, но это только в разрешении 4К с самым мощным процессором. Если вас угораздит запустить такую видеокарту в 1080р, то вы получите не больше 15% буста, а с использованием не самого быстрого камня и вовсе будет паритет. Ну и кому нужна такая карта, которая может себя показать при определённых условиях? А ведь мы не учли трассировку лучей с DLSS 3.0 – чудесную технологию, встретить которую в реальных играх нельзя, но Дженсену Хуангу это не мешает говорить о трёхкратном росте производительности. Реальная цена такой видеокарты не выше 1000 долларов, но мы прекрасно понимаем, что такого не будет, поэтому предлагаем «куртке» оставить флагман себе, ибо в играх он излишен, а для рабочих задач не является идеальным инструментом.

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Если вы обратите внимание на график в конце материала, то сможете увидеть, что сегодня в США за GeForce RTX 3090 Ti просят 1100 долларов. В переводе на рубчики – это 67 500р. Неплохо, вот только в отечественной рознице с вас потребуют от 122 тысяч. Учитывая тот факт, что новое поколение уже медленно шагает по магазинам, нам кажется, что с учётом всяких налогов и надбавок наиболее реальной была бы цена на уровне 90 000 рублей. Это 1500 долларов, ну а мы с вами помним, что после попадания видеокарты в магазины РФ там тут же насчитывается 20% налог. Ничего не поделаешь. Даже такая стоимость не может считаться справедливой, но уже ближе к норме.

За GeForce RTX 3080 Ti просят 87 тысяч рублей. Настоящий грабёж, ведь в США аналогичный графический чип можно купить за 800 долларов или 49 000 рублей. Да, мы снова прибавляем налоги и прочую ерунду. Не забываем о том, что видеокарты всё ещё санкционный товар, поэтому свой интерес есть и у поставщиков. Словом, нужно учесть всех, кто пытается оторвать себе кусочек геймерского счастья. Но даже после этого дороже 65 тысяч рублей (1050 долларов) GeForce RTX 3080 Ti стоить не может. Мне кажется, что должно пройти ещё немного времени. Подождите, на подходе GeForce RTX 4080, а там и GeForce RTX 4070 за 700 долларов. Последняя окажется примерно равна по мощности с GeForce RTX 3090, но предложит улучшенную трассировку и масштабирование. Ну и реклама сделает своё дело. Словом, уже к весне следующего года GeForce RTX 3080 Ti ощутимо подешевеет, осталось только подождать.

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А вот GeForce RTX 3080 за 66 590 рублей кажется не такой дорогой, ведь в США за неё просят 726 долларов или 45 тысяч рублей. Прибавляем налоги и другие расходы, что наводит нас на мысль, что в обозримом будущем скидок на GeForce RTX 3080 в магазинах РФ не будет. Стоит дождаться выхода GeForce RTX 4060, которая расставит всё по местам. Именно тогда ожидаются большие скидки. Вот только есть все основания полагать, что Дженсен Хуанг предусмотрел подобное развитие событий. Скорее всего, уже к весне 2023 года в магазинах GeForce RTX 3080 мы не увидим. Шах и мат, любители экономить и ждуны!

Завершим на GeForce RTX 3070 Ti. В американской рознице за камень просят 590 долларов или 36 тысяч рублей, ну а в Ситилинк 53 590 рубчиков. Несмотря на то, что в последнее время эта видеокарта сильно просела, до идеала далеко. Давайте остановимся на том, что крайняя цена не может превышать 45 тысяч рублей. Да, нам бы хотелось 40, но это перспектива, а здесь и сейчас остро нужно снижать цены дальше. Вполне возможно, что если бы не было санкций, то дела шли бы куда веселее, а пока конкуренция минимальная, а стоимость не радует.

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