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По мнению экспертов Tom’s Hardware, видеокарты ещё будут дешеветь. Несмотря на тот факт, что цены за октябрь на некоторые графические чипы снизились до двузначных значений, нормальными их назвать сложно. Особенно это актуально для некоторых флагманов, которые явно не соответствуют тому, сколько за них просят в рознице. Вот только вся беда в том, что инсайдеры указывают минимальные предложения по рынку, тогда как в большинстве случаев встретить видеокарты по рекомендованным ценам нереалистично.

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Но если в США дела ещё идут очень даже неплохо, то с российским рынком настоящая беда. Здесь под видом борьбы с санкциями ритейлеры предлагают нам платить в 2 раза больше, чем аналогичная видеокарта стоит в США, а реальных скидок почти нет. Да, если считать помесячно, то и здесь графические чипы подешевели, но пора бы уже идти вниз, тогда как магазины предпочитают делать вид, что завезли эти видеокарты как минимум с Марса. Сегодня мы подумаем, сколько должны стоить те или иные видеокарты в рублях, чтобы мы хотели их купить здесь и сейчас.

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Начнём с Radeon RX 6800 XT. В США вы можете купить такую видеокарту за 540 долларов, что соответствует 33 тысячам рублей. Давайте будем реалистами, за такую сумму мы увидим Radeon RX 6800 XT только на вторичном рынке через несколько лет в очень плохом состоянии. Но и 66 тысяч за субфлагман дороговато. Предположим, что после выхода графических чипов AMD нового поколения, цены на находящиеся сегодня в продаже модели пойдут вниз. Ну а пока мы бы хотели увидеть Radeon RX 6800 XT в российских магазинах за 700 долларов. Считаем: 550+20% и накрутка местных ритейлеров. Как считаете, 43 000 рублей за такую видеокарту не многовато? Скорее всего, если подобные модели не исчезнут из продажи, то к весне она будет стоить дешевле 50 тысяч даже в России.

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Radeon RX 6800 не сильно отличается по цене и производительности, поэтому мы рассмотрим Radeon RX 6700 XT. В США за одну из лучших видеокарт для разрешения 2К просят от 390 долларов или 24 тысячи рублей. На этом фоне 44 тысячи, за которые сегодня нам такую видеокарту пытаются продать, выглядят завышенными. Полагаем, что дешевле 500 долларов такую карту нам не отдадут, поэтому считаем перспективной стоимость на уровне 30 тысяч рублей. Это и геймерам хорошо, и магазины получат свою накрутку. Ну а пока хорошо только ритейлерам, тогда как любители компьютерных игр вынуждены платить за воздух в вентиляторах.

За Radeon RX 6650 XT в США просят 300 долларов. Начальная стоимость стартовала с 500, поэтому мы видим очень неплохую тенденцию. Увы, но никто за 18 500 рублей в отечественной рознице вам такую видеокарту не продаст. На самом деле сегодня даже 31 тысяча за такую видеокарту в РФ – это очень неплохо, ведь у NVIDIA в этом ценовом сегменте всё куда скромнее. И всё же, прибавив 20% налог и наценку конечному продавцу получаем, что уже сегодня Radeon RX 6650 XT должна стоить около 24 тысяч рубчиков. Кстати, это первая видеокарта, у которой разница между реальной и желаемой ценой не такая критичная.

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Radeon RX 6600 в магазинах США стоит всего 220 долларов. Это настоящий подарок судьбы, ведь в пересчёте на российскую валюту выходит около 13 500 рублей. Вообще, если прибавить все налоги и другие расходы, то сегодня в России за Radeon RX 6600 должны не больше 280 долларов, но по доброте душевной прибавим ещё 20 баксов, получив 18 500 рублей или 300 долларов. Нам такая цена кажется вполне реалистичной и достижимой, но придётся подождать до весны.

Ну и за Radeon RX 6500 XT в США просят 165 долларов или 10 тысяч рублей. Даже сложно представить себе ажиотаж в российской рознице, если бы такая видеокарта стала продаваться так дёшево. Важно понимать, что правильная цена позволяет увеличить доход за счёт роста отгруженных единиц. Именно поэтому Radeon RX 6500 XT могла бы быть востребована, но не будет, ведь даже 165 долларов за неё – это очень много. Простите за наглость, но в США видеокарта должна стоить не дороже 120 долларов, тогда как в магазинах РФ всё те же указанные выше 10 000 рубликов. Для отечественной розницы такая цена выглядит вполне нормальной, но недостижимой, ведь увидеть бюджетные новинки следующего поколения в 2023 году нам с высокой долей вероятности не удастся.

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