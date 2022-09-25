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NVIDIA остановила выпуск GeForce RTX 3090 и RTX 3050, а анонс флагманов никак не повлиял на цены
Уже вскоре видеокарт текущего поколения станет меньше, а значит можно будет не думать о необходимости снижать на них цены
рекомендации
3080 Ti - цена упала на порядок
3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр
3080 Gigabyte дешевле 70 тр
<b>3070 уже дешевле 50 тр</b> в Регарде
Ryzen Threadripper PRO 3995WX - 528 380р
ASUS 3060 Ti уже за 40 тр

За последние несколько недель случилось так много событий, так или иначе связанных с видеокартами, что хватило бы на долгие месяцы обсуждения. И всё же, всё произошло так стремительно, что выловить все темы просто нереалистично. Напомним, после того как Эфир перешёл на стейкинг, курс основных криптовалют рухнул. Случилось это ещё и потому, что американский регулятор не справился с высокой инфляцией, а ничего умнее, кроме роста ключевой ставки, придумать так и не смогли. Такой шаг обрушил доходность майнига, а сегодня нет ни одной монеты, где работают видеокарты, которая бы приносила прибыль. Несмотря на это фермеры продолжают копать, надеясь на лучшее. Чуть позднее случился долгожданный анонс графических чипов нового поколения NVIDIA. Мы уже обсуждали все за и против нового флагмана GeForce RTX 4090. Если кратко, то он жутко дорогой и большой, а чистый прирост производительности будет на уровне 50%. Дженсен Хуанг рассказывает о хитрых технологиях, позволяющих увеличить преимущество до четырёх раз, но всё это хорошо только на бумаге, так как в реальности важна исключительно чистая мощность.

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Незадолго до этого AMD официально скинула стоимость всей линейки графических чипов текущего поколения. Ознакомиться с ценами вы можете в нашем материале. Скажем так: если видеокарты со скидками приедут в РФ, то отечественные геймеры будут крайне счастливы. Дешевеют видеокарты и в американской рознице. Эксперты подсчитали, что наиболее популярные предложения скинули до 11.1%, а цены там уже в 2 раза ниже, чем в российских магазинах. Вполне возможно, что вскоре стоимость отдельных моделей пойдёт вниз по всему миру, но пока есть несколько новостей. На этот раз не рассчитывайте на привычный тандем хорошая и плохая новость, ведь сегодня обе новости плохие. Начнём с плохой.

На официальном сайте NVIDIA был опубликовано изображение актуальных графических чипов текущей линейки и серии GeForce RTX 40. Так вот, там нет ни видеокарт GeForce RTX 3090 и старшей версии с приставкой «Ti». Мало того, пропали и упоминания о существовании GeForce RTX 3050, а эксперты полагают, что это связано не с ошибкой представителей NVIDIA, а с тем, что производство указанных выше графических чипов остановлено. Какое-то время видеокарты будут доступны в рознице, но со временем будут становиться дефицитом, что позволит NVIDIA поддерживать на них достаточно высокие цены. Если с флагманами всё ясно, ведь они мешают продажам серии GeForce RTX 40, то совсем неясно, чем не угодила бюджетная GeForce RTX 3050. Сегодня эта видеокарта стала единственной в текущем поколении, стоимость которой находится ниже 300 долларов.

Как сообщают представители канала Hardware Unboxed, анонс новой серии графических чипов никак не повлиял на ценовую политику большинства магазинов. Возможно, в некоторых сетях США стоимость отдельных моделей и снизилась, но ничего глобального не происходит. Все актуальные видеокарты серии GeForce RTX 30 продаются также дорого, как и до этого. Например, за прошедший месяц средняя стоимость видеокарт NVIDIA снизилась на 9%, тогда как AMD сбросила цены на свою линейку Radeon RX 6000 на 7%. Можно сказать, что появление на вторичном рынке майнерских видеокарт оказало большее влияние на рынок. К примеру, линейка Radeon RX 5000 подешевела на 22% за несколько недель, а популярные среди фермеров GeForce GTX 1600/Super скинули 16%. Эксперты отмечают, что в текущем году мы не увидим анонсов графических чипов дешевле 500 долларов. Если судить по действиям NVIDIA, то там и вовсе планируют продавать геймерам видеокарты исключительно за 900 долларов. Неясно, чем ответит Лиза Су, но учитывая низкие продажи красных, надеяться на кардинальные изменения не приходится. Получается, что у тех, кто не может себе позволить потратить 1000 долларов на видеокарту, остаётся выбор исключительно в текущем поколении. Но поскольку обе компании будут активно выводить старые видеокарты из продажи, то единственным разумным решением может стать вторичный рынок, как бы это странно не звучало.

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3080 Gigabyte Gaming за 70 в Регарде
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#nvidia #видеокарты #geforce rtx 3090
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