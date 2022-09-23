Размеры GeForce RTX 4090 производства Gigabyte поражают воображение

Каждые несколько лет NVIDIA выпускает новую серию графических чипов, а флагман оказывается на 50% и выше быстрее любых других видеокарт предыдущего поколения. Возможно, нам бы хотелось больше, ведь требования к играм растут, а получить запас на несколько лет мечтает любой геймер. Вот только реалии таковы, что для увеличения производительности приходится прибегать ко всё более сложным технологиям. Прежде всего речь идёт о технологическом процессе, поскольку в новом поколении будет совершён переход с восьми на пять нанометров. Благодаря этому удалось нарастить количество ядер CUDA до 16 384 на GeForce RTX 4090. Но есть ещё и новая архитектура, тензорные ядра четвёртого поколения и многие другие технологические новшества. Как мы сегодня могли убедиться, получить 2-кратного прорыва не вышло, но это если вы смотрите на голую производительность. В рукаве у NVIDIA целый арсенал технологий, а благодаря масштабированию с использованием искусственного интеллекта удалось в некоторых играх поднять количество кадров до четырёх раз.

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Было бы глупо думать, что всё это пройдёт бесследно для энергопотребления. Ещё до анонса ходили слухи о том, что Дженсен Хуанг выпустит настоящего монстра, который будет потреблять до 800 Вт под нагрузкой. Судя по той информации, что сегодня есть в сети, речь шла о суперфлагмане GeForce RTX 4090 Ti, который заглянет на огонёк не раньше 2023 года. Что до GeForce RTX 4090, то для него были заявлены показатели TDP на уровне 450 Вт. Поскольку в день анонса рассказать о своих продуктах решили многие партнёры NVIDIA, то в сеть тут же попали любопытные факты. Как оказалось, некоторые планируют оснастить видеокарту системой Dual Bios, что позволит увеличить теплопакет до 600 Вт. Очевидно, что такой шаг предполагает заводское повышение тактовых частот, а также открывает перед потенциальными покупателями возможности разгона. Пока в сети нет тестов, говорить о разгонном потенциале слишком рано, но есть и другие факты, заставляющие как следует задуматься.

Совсем недавно стали известны спецификации видеокарты GeForce RTX 4090 Aorus Master, созданной силами инженеров Gigabyte. По словам представителей компании, это самая большая видеокарта, которая только выходила из производственных линий. Аппетиты графических чипов растут. Итак, новинка получит три внушительных кулера размером 11 сантиметров каждый. Объём GeForce RTX 4090 Aorus Master составил 4383 мм3, а если провести параллели между уже выпущенными графическими чипами той же Gigabyte, то можно прийти к выводу, что площадь новинки ровно в 5 раз выше GeForce RTX 2070 в формфакторе Mini-ITX. Ну и чтобы уже поставить точку в вопросе размеров, можно сравнить площадь GeForce RTX 4090 Aorus Master со скромной Radeon RX 6400 Low-Profile. Так вот, новинка обладает почти в 10 раз больше площадью.

Для сравнения вы можете рассмотреть размеры нескольких видеокарт выше. Вполне возможно, что GeForce RTX 4090 Aorus Master не будет самой большой видеокартой на рынке. Из-за отказа EVGA выпускать графические чипы текущего поколения NVIDIA, монстр предыдущего поколения Kingpin не появится в продаже, но есть и другие производители, которые могут обойти Gigabyte. Поскольку это действительно одна из самых больших видеокарт за всю историю, то потенциальным покупателям придётся как следует подготовится, ведь новинка поместится только в самый просторный системный блок.

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Ну и в связи с тем, что в 2023 году в продажу поступит ещё боле мощная видеокарта GeForce RTX 4090 Ti, стоит уже сегодня задуматься о покупке гигантского системника, рассчитанного на подобных игровых монстров.