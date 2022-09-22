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AMD официально скинула цены на видеокарты: Radeon RX 6600XT – 14 000р, а Radeon RX 6900ХТ – 41 000р
Лиза Су решила сделать геймерам настоящий подарочек, ведь Дженсен Хуанг очень огорчил нас в рамках недавней презентации
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Анонс графических чипов NVIDIA следующего поколения не обошёлся без скандалов. Неприятных сюрпризов оказалось намного больше, чем приятных, а большую часть информации мы уже знали заранее. Сложно сказать, какой из анонсов заслужил первое место среди самых гадких и отвратительных. Именно поэтому перечислим сразу три. Во-первых, NVIDIA ощутимо подняла цены на графические чипы следующего поколения, что стало неприятным сюрпризом. А главное, Дженсен Хуанг вдруг заявил, что не намерен этот вопрос обсуждать, поскольку времена дешёвых видеокарт прошли. Во-вторых, была представлена GeForce RTX 4080 со 196-битной шиной и 12 Гб видеопамяти, цена которой оказалась просто заоблачной и достигла 899 долларов. Поскольку перед нами переименованная GeForce RTX 4070, то мы можем констатировать, что руководство зелёных играет с огнём. Ну и третьим ударом по позициям геймеров стал анонс технологии DLSS 3.0. Вначале нам рассказали об её преимуществах, а после добавили, что не планируют реализацию на графических чипах текущего поколения. Словом, Дженсен Хуанг пошёл ва-банк, а результаты мы уже скоро увидим, ведь рано или поздно подобное отношение к геймерам отразится на показателях доходности.

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Мы бы не советовали ждать от AMD чудес в новом поколении, поскольку там также могут поднять цены. Релиз новинок состоится уже 3 ноября, ну а пока давайте перейдём к хорошим новостям. Итак, сегодня красные совершенно внезапно скинули рекомендованные цены на текущее поколение. Учтите, что в отличие от NVIDIA, это действительно официальное снижение цен, тогда как Дженсен Хуанг открыто заявил, что сделал небольшую временную скидку. Давайте пройдёмся по основным графическим чипам, а после сделаем выводы. Radeon RX 6950 XT всё ещё жутко переоценена и стоит 949 долларов. Брать её не рекомендуем, да и в российскую розницу такие видеокарты завозят крайне редко. А вот Radeon RX 6900 ХТ подешевела до 699 долларов. Это настоящий праздник для геймеров, ведь в переводе на российскую валюту это составит 41 600 рублей.

Прокачанную Radeon RX 6800 ХТ можно будет купить за 599 долларов, а вот Radeon RX 6800 предложат за 549 долларов (35 600 и 32 700 рублей). За Radeon RX 6750 XT попросят 419 долларов (25 000 рублей), ну а за Radeon RX 6700 XT – всего 379 долларов (22 500 рублей). Radeon RX 6650 XT оценена в 299 долларов (18 000 рублей), а Radeon RX 6600 XT стоит всего 239 долларов (14 200 рублей). Что до бюджетных Radeon RX 6500 XT и Radeon RX 6400, то за них попросят 169 и 149 долларов соответственно (10 000 рублей и 9000 рублей).

Нет никаких сомнений, что с такими ценами текущее поколение видеокарт AMD не только становится вне конкуренции, но и кладёт на лопатки абсолютно все графические чипы NVIDIA, выступавшие ранее с ними в одном ценовом диапазоне. Важно уточнить, что это касается абсолютно всех решений, поскольку выгоду можно найти как среди бюджетных, так и среди флагманских моделей. Немного не огорчают скидки на серию Radeon RX 6800, но это всего лишь неприятное исключение. Судя по всему, уже вскоре мы увидим снижение стоимости всех указанных выше видеокарт и в российской рознице. Решение немного запоздает, поскольку сегодня официальных поставок в РФ не осуществляется. Но если видеокарты станут дешевле в Китае, то они будут предлагаться по новым ценам и в России. Главная проблема состоит в том, что AMD может прекратить производство графических чипов текущего поколения. В таком случае скидки останутся только на бумаге, ведь дефицит не позволит отгружать их по новым ценам.

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Ну и не забывайте, что очень часто геймеры обходят видеокарты красной команды стороной, поскольку наслушались глупостей в интернете. Побороть предубеждение будет сложно, но если цены действительно пойдут вниз, то поддерживать рублём Дженсена Хуанга откажутся даже его преданные фанаты.

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#видеокарты #radeon rx 6600 xt #radeon rx 6900 хт
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