Пока до российской рознице большие скидки ещё не дошли

Нет никаких сомнений, что рынок криптовалют не ожидал резкого обвала после перехода Эфира на стейкинг. Около 20 миллионов видеокарт были выброшены на помойку истории, а мелкие фермеры и крупные шахтёры были вынуждены искать прибежища в альткоинах. Спустя 9 дней после произошедшего слияния можно констатировать, что основная часть майнеров так и не запустила оборудование в работу, предпочитая переждать сложный период. На самом деле в этом решении нет ничего удивительного, поскольку сегодня добыча криптовалют не покрывает даже стоимость электричества. В такой ситуации крупным фермерским хозяйствам остаётся только три варианта. В первом случае эти ребята могут начать распродавать свои видеокарты, что позволит вернуть часть инвестиций. Судя по всему, это самое крайнее и весьма нежелательное решение, которое будет всячески майнерами избегаться. Во втором случае они и дальше продолжат сидеть с выключенными видеокартами, надеясь на подъём крипторынка. Ну и самый очевидный путь – это снова начать копать даже себе в убыток. Рано или поздно Биткоин подорожает, утянув за собой альткоины, что позволит с лихвой наверстать расходы на розетку.

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Но если крупные майнеры держатся, то небольшие фермеры понемногу начали сбрасывать своё железо на вторичный рынок. По данным Tom’s Hardware, результат уже есть, а дальше цены опустятся ещё ниже, поскольку давление на криптовалюты растёт, а многим шахтёрам нужно платить ипотеки, кредиты и кормить семьи. Давайте изучим, какие видеокарты подешевели за прошедшую неделю в американской рознице. Не может не радовать фанатов скоростей скидка в размере 11.1% на флагман GeForce RTX 3090. В момент релиза за него просили 1500 долларов, а сегодня его продают за 860 долларов (50 000 рублей). На те же 11.1% подешевел и GeForce RTX 3060 Ti. Видеокарты на базе этого чипа подешевели впервые со старта продаж, а средняя цена составляет 336 долларов (19 600 рублей). 8.3% скинули видеокарты на базе GeForce RTX 3050, что стало приятным сюрпризом для геймеров, поскольку большая часть любителей компьютерных игр предпочитает недорогие видеокарты. Несмотря на это GeForce RTX 3050 продаётся ещё дороже своей рекомендованной стоимости из-за высокого спроса и относительно низкой цены – 264 доллара (15 400 рублей). А вот GeForce RTX 3070 дешевле на 7.3% или почти на 100 долларов. Если ранее встретить дешевле 500 долларов такую видеокарту было невозможно, то сегодня это уже 403 доллара (23 500 рублей).

Видеокарты AMD также неплохо скинули, а по некоторым моделям даже лучше аналогов из зелёного лагеря. Например, Radeon RX 6700 XT стала дешевле на 14.3% и продаётся за 330 долларов (19 300 рублей). Это больше чем на 150 долларов дешевле стартовой рекомендованной стоимости. Настоящий рекорд, ведь ещё недавно этот графический чип казался невыгодным на фоне дешевеющих аналогов NVIDIA. Скинули цены и более дорогие графические чипы, за счёт чего флагманы выглядят намного привлекательнее. К примеру, Radeon RX 6800 XT можно купить за 493 доллара, Radeon RX 6800 – за 423 доллара (28 700 и 24 600 рублей соответственно). Ранее Radeon RX 6900 XT уже подешевела до 644 долларов, поэтому пока продавцы удерживают текущую цену. Но даже в этом случае перед нами гигантская скидка, ведь ещё недавно красный флагман продавался от 1000 долларов.

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Выше вы можете ознакомиться с полным списком, а по ссылке найти и другую полезную информацию. Эксперты полагают, что видеокарты и дальше будут дешеветь. Как бы Дженсен Хуанг не пытался, остановить падение розничных цен ему не удастся. При этом завышенная стоимость серии GeForce RTX 40 только подстегнёт интерес к видеокартам текущего поколения. Главная проблема кроется в количестве, ведь по мере опустошения складов видеокарт будет становиться всё меньше, а геймеры вынуждены будут смотреть в сторону дорогих новинок. Нельзя исключать не один сценарий развития событий, ведь нервы у майнеров не резиновые. Вполне возможно, что после нескольких месяцев сидения без фарминга криптовалют, некоторые из них начнут более активно сливать видеокарты на вторичном рынке. Ну а тогда Дженсену Хуангу не позавидуешь, ведь это будут действительно выгодные предложения, а недостатка в продукции не будет.