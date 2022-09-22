Налицо сознательное снижение производительности графических чипов путём выдачи новинкам преимущества в виде новой технологии

Сегодня наши читатели могли убедиться в том, что NVIDIA планирует планомерно повышать стоимость видеокарт. Причин для такого манёвра достаточно, но главная остаётся неизменной – жадность Дженсена Хуанга. К сожалению, выбора у геймеров нет, ведь альтернатива со стороны AMD обойдётся любителям компьютерных игр не дешевле. Именно поэтому в ожидании релиза серии GeForce RTX 40, многие геймеры стали всё чаще обращать внимание на находящиеся в продаже видеокарты. Всё просто: здесь и сейчас вы можете купить GeForce RTX 3090 за 120 тысяч рублей, тогда как только рекомендованная стоимость для Европы для GeForce RTX 4090 стартует с 2000 евро и выше. Точно такая же ситуация и с другими графическими чипами. К примеру, за 98 тысяч вы можете купить GeForce RTX 3080 Ti, при этом новинка GeForce RTX 4080 со 192-битной шиной и 12 Гб видеопамяти стартует в европейской рознице с 1096 долларов. А если учитывать, что речь идёт об эталонных моделях, то кастомные решения окажутся на 200-300 долларов дороже. Но это Европа, тогда как мы озвучили российские реалии, где всё это будет жутко дорогим. Вот и получается, что многие уверены в том, что гораздо выгоднее взять графический чип текущего семейства.

реклама

Как оказалось, не всё так просто. Всё дело в технологии DLSS. Известно, что сегодня на благо геймерам трудится вторая версия, ну а вместе с появлением в продаже графических чипов нового поколения состоится релиз DLSS 3.0. Согласно официальному релизу, владельцев видеокарт NVIDIA ждёт огромный прирост производительности, а также более реалистичная картинка без размытых задних фонов и других проблем, с которыми сталкивается сегодня технология масштабирования. Вот только стоит обратить внимание на небольшую ремарку: всё это будет доступно исключительно покупателям новой линейки графических чипов, тогда как находящиеся в продаже видеокарты останутся за бортом эволюции. В пример приводятся тесты в Cyberpunk 2077. Если вы просто включите трассировку лучей, но проигнорируете технологию масштабирования, то получите всего 20 кадров в секунду с максимальной графикой. Но стоит только активировать DLSS 3.0, как картинка оживает, и вы получаете больше 100 кадров в секунду. На самом деле рост не такой большой, ведь на версии DLSS 2.0 модно получить около 60 кадров, поэтому маркетинговые заявления о 4-кратном приросте fps явно не соответствуют действительности.

В то же время, налицо явное улучшение количества кадров с использованием технологии масштабирования нового поколения. Представители NVIDIA поясняют, что всё дело в тензорных ядрах четвёртого поколения, а также других особенностях, которые по чудесной случайности можно обнаружить исключительно на графических чипах GeForce RTX 4000-й серии. Повышение количества кадров происходит за счёт так называемой технологии «оптической генерации нескольких кадров». Якобы, новые кадры рендерятся в реальном времени на основе использования продвинутого ИИ, а сам алгоритм прошёл длительное глубокое обучение. Очевидно, что владельцы видеокарт нового поколения почувствуют разницу, но как быть тем, кто ещё недавно инвестировал сотню тысяч рублей или полторы тысячи долларов во флагманы текущего поколения?

Дженсен Хуанг разводит руками, ведь нельзя же заменить тензорные ядра на новые. Что поделать, NVIDIA не перестаёт удивлять геймеров своим поведением. Помните, как в 2021 году эти ребята отгружали сотни тысяч и даже миллионы видеокарт майнерам? Похоже, Дженсену Хуангу нужен волшебный пендель, поскольку без этого он просто не сможет осознать, что обчищать карманы потенциальных покупателехй – это плохая традиция. Геймеры уже забрасывают официальные форумы гневными сообщениями, а под официальным видео скопилось множество угроз и злобных высказываний. NVIDIA делает вид, что всё так и задумано, ну а мы скажем пару слов об AMD. Известно, что нас ждёт резкий прирост количества кадров с использованием трассировки лучей. Но где-то мелким шрифтом было сказано, что доступно всё будет только для серии Radeon RX 7000.

рекомендации 3080 Gigabyte Gaming за 70 в Регарде 3050 ASUS уже 30 тр 3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр Пиши на наш сайт и зарабатывай 20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки 3070 Gigabyte за 55 тр в Регарде 3060 дешевле 40тр в Ситилинке Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке



