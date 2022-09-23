Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Zelot За пост начислено вознаграждение
Сможет ли GeForce RTX 4090 обойти GeForce RTX 3090 Ti в 4 раза – как NVIDIA манипулирует цифрами
Судя по всему, новый флагман окажется на 40-60% быстрее GeForce RTX 3090 Ti
рекомендации
3080 Ti - цена упала на порядок
3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр
3080 Gigabyte дешевле 70 тр
<b>3070 уже дешевле 50 тр</b> в Регарде
Ryzen Threadripper PRO 3995WX - 528 380р
ASUS 3060 Ti уже за 40 тр

С анонсом нового поколения графических чипов NVIDIA возникла любопытная ситуация. Инсайдеры месяцами говорили о том, что перед нами самый большой прорыв за много лет, а в итоге многие эксперты по всему миру поверили в подобные заявления. Казалось, что нет ничего удивительного в том, что при переходе с 8-нм технологического процесса на 5-нм нормы появится возможность увеличить реальную производительность. А ведь есть ещё архитектурные улучшения, а также дополнительный буст за счёт повышения тактовых частот чипа и роста энергопотребления. Словом, ожидания не были притянуты за уши, что внушало скромный оптимизм. Многие наши читатели знакомы с результатами анонса, а вчера мы кратко останавливались на неприятных сюрпризах от дядюшки Хуанга, которые он как плохой Санта принёс нам гораздо раньше Нового года. Почитайте об этом в нашем материале.

реклама

Вчера в сеть попали официальные тесты, проведённые командой специалистов NVIDIA. Использовалась видеокарта GeForce RTX 4090 в тандеме с процессором Core i9-12900K. Была активирована трассировка лучей и включена новая технология масштабирования DLSS 3.0. На первый взгляд там нет ничего непонятного. Давайте с ними ознакомимся.

  • Итак, в Microsoft Flight Simulator удалось получить 103 кадра в секунду
  • В популярной Warhammer 40,000: Darktide фрамрейт достиг 138 fps
  • В технодемо Unreal Engine 5 Lyra было набрано 155 кадров в секунду
  • В новой версии гоночного симулятора F1 22 видеокарте покорились 204 fps
  • А в ещё одной технодемо Unity Enemies – всего 89 кадров в секунду
  • В Cyberpunk 2077 на максимальных графических настройках достигнут потолок в 141 fps, а при активации графики уровня Max RT – Overdrive Mode фрамрейт опустился до 90 кадров в секунду
  • В ещё не вышедшей игре от NVIDIA Racer RTX – 80 fps
  • А в игре Justice, которая только планируется к появлению в магазинах – 81 fps 
  • Ожидаемая версия Portal RTX (Full RT) выдаёт 117 кадров в секунду.

Как вы уже могли заметить, нет сравнительных диаграмм. Получается, что мы увидели красивые результаты, но напрочь не знаем о том, насколько они окажутся хороши или плохи. Эксперты советуют обратить внимание на самый первый график, представленный NVIDIA. К сожалению, игр там мало, но некоторые выводы сделать можно. Присмотритесь к Division 2 и Assassin's Creed Valhalla. Здесь нет никакой трассировки лучей с читерской технологией DLSS 3.0, а за 100% берутся результаты видеокарты GeForce RTX 3090 Ti. Получается, что более мощная GeForce RTX 4080 с 256-битной шиной и 16 Гб видеопамяти оказывается на 25-30% быстрее, а версия GeForce RTX 4080 на 196-битной шине отстаёт либо идёт вровень с текущим суперфлагманом. При этом новый король графики 2022 года умудрился выйти вперёд всего на 45-55%.

И вот тут и начинается самое интересное. Дело в том, что на Reddit состоялся раунд вопросов и ответов, в рамках которого представители NVIDIA дали ответы на самые животрепещущие вопросы. Вы можете ознакомиться с этой информацией самостоятельно, а мы коснёмся исключительно быстродействия. Так вот, пользователи, как и мы с вами, ознакомились с результатами официальных тестов, а до этого услышали громкие заявления о росте производительности от двух до четырёх (2-4) раз и никак не могут понять, где же тут правда. К счастью, у специалистов NVIDIA нашёлся простой и понятный ответ. По их словам, всё дело в том, что прирост считался с использованием программной и аппаратной среды. К примеру, без трассировки вы видите прирост на 50%, но на самом деле это не совсем верные подсчёты, ведь нужно запустить трассировку с DLSS 3.0. В играх, которые уже доступны на прилавках, вы получите двукратный прирост, тогда как в новинках, заточенных под новые тензорные ядра, увеличение количества кадров, доходит до четырёх раз.

рекомендации
3080 Gigabyte Gaming за 70 в Регарде
3050 ASUS уже 30 тр
3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр
Пиши на наш сайт и зарабатывай
20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки
3070 Gigabyte за 55 тр в Регарде
3060 дешевле 40тр в Ситилинке
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Очевидно, что где-то между этими цифрами сидит один Дженсен Хуанг и хлопает в ладоши мастерству маркетологов. Вы ведь помните, что для GeForce RTX 3090 Ti доступна старая версия DLSS 2.0, а значит нет ничего странного в том, что в будущем никаких улучшений этот метод масштабирования не получит. Вот такая математика, а вы ещё ждёте 2-кратного прироста производительности в новом поколении? В таком случае прекращайте заниматься глупостями, ведь ничего подобного не случится.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#nvidia #видеокарты #geforce rtx 3090 ti #geforce rtx 4090
6
Показать комментарии (6)

Материалы по теме

NVIDIA поделилась конкретными значениями fps для GeForce RTX 4090 в ряде игр с DLSS 3
Подтверждены характеристики графических процессоров NVIDIA AD102/103/104, включая ROP и L2 кэш
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Американские ракеты AGM-88 HARM не прижились на украинском МиГ-29 и показали нулевую эффективность
122
Майнеры продолжают добывать криптовалюту себе в убыток, не окупается даже розетка
89
Биткоин и Эфир ушли на дно, а эксперты заговорили о приближении криптозимы и падении ВТС до $12 000
21
После анонса GeForce RTX 4090 цены на видеокарты NVIDIA в РФ пошли вниз, а скидки достигли 20%
14
AMD официально скинула цены на видеокарты: Radeon RX 6600XT – 14 000р, а Radeon RX 6900ХТ – 41 000р
18
Европа начинает отказываться от товаров из Китая
18
Прошла неделя с перехода Ethereum на Proof of Stake
9
NVIDIA против геймеров – почему владельцы GeForce RTX 30 не получат DLSS 3.0 и чем ответит Лиза Су
17
Крупнейший магазин Британии зарегистрировал 13 видеокарт RTX 4000 и назвал цены каждой из них
3
Более 80% российских родителей поддерживают запрет на использование смартфонов на уроках
2
Попытка обновиться до Windows 11 22H2 выдаёт ошибку 0x800f0806
2
В Китае можно купить GeForce RTX 4090 всего за 56 долларов
5
NVIDIA была вынуждена переработать системы охлаждения и питания для видеокарт GeForce RTX 40 FE
2
NVIDIA раскрыла дизайн печатной платы GeForce RTX 4090 Founders Edition
+
Nvidia: видеокарты RTX 3000 и RTX 4000 больше не будут дешеветь с течением времени
32
Lockheed Martin пожаловалась на то, что поставщики не хотят заключать с ними многолетние контракты
2
Выпущен AMD Adrenalin Edition 22.9.1 с поддержкой открытой беты Call of Duty: Modern Warfare II
+
Испанский ритейлер опубликовал списки моделей GeForce RTX 4090 с их ценами
10
Разработка российской АКПП обойдётся в 30 млрд рублей, а полного привода — в 20 млрд рублей
18
Переходники для старых блоков питания и новых видеокарт NVIDIA RTX 40 имеют слабый запас прочности
6

Популярные статьи

О худших операционных системах
106
Покупаем видеокарту NVIDIA правильно – как не переплатить 15 000р, и почему не нужно брать бренды
27
Процессоры и видеокарты от AMD дешевеют — собираем быстрый и недорогой игровой ПК
39
Продолжение параллельной реальности производителей железа
42
Обзор и тестирование процессорной СВО Deepcool LS520
6
Мои впечатления от игры Dead Space 2. Часть 1
5

Сейчас обсуждают

Art Art
12:10
а зачем 1080р есть же 800х600
Продолжение параллельной реальности производителей железа
Adam Smith
12:08
так ты у пиндосов активно отсасываешь в каждой теме, еще и гордишься этим))) так кто ты?
Технология дополненной реальности позволяет ускорить сборку Су-57
Art Art
12:08
Не читал, первой части хватило. Опять нытье про то что раньше деревья были зеленее и люди честнее?
Продолжение параллельной реальности производителей железа
llucul
12:08
Иззя - расслабься ))) Ты мне лучше скажи - с кем Украина воевала все 8 лет на Донбассе с 2014г по 2022г ,если армия России вошла на Украину только 24 февраля 2022г ? )))
Технология дополненной реальности позволяет ускорить сборку Су-57
ихихи
12:07
При чем тут взгляд отдельного солдата. К вопросу о всепоплановому ходу СВО. И постоянно меняющимся заявленным целям. Ты поплыл?
Технология дополненной реальности позволяет ускорить сборку Су-57
Adam Smith
12:07
в чем я не прав, ты ведешь себя как пидараз, так что струю тебе за щеку
Технология дополненной реальности позволяет ускорить сборку Су-57
Николай Тищенко
12:06
А реклама спичек будет?
Ручной пылесос Redkey F10 с функцией корректировки угла наклона позволит забыть о болях в спине
Вежливый_Krab
12:06
Россияне в Беларуси скупают валюту, симки и ищут квартиры А их отслеживает милиция. С начала мобилизации в России в Беларуси резко увеличилось число граждан РФ, пытающихся спастись от направления на ...
Технология дополненной реальности позволяет ускорить сборку Су-57
Майню в долгосрок
12:05
205тр. вчера спрашивал у парня которого взяли
Продолжение параллельной реальности производителей железа
Adam Smith
12:04
взгляд на все это дело отдельно взятого солдата
Технология дополненной реальности позволяет ускорить сборку Су-57
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем