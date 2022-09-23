Судя по всему, новый флагман окажется на 40-60% быстрее GeForce RTX 3090 Ti

С анонсом нового поколения графических чипов NVIDIA возникла любопытная ситуация. Инсайдеры месяцами говорили о том, что перед нами самый большой прорыв за много лет, а в итоге многие эксперты по всему миру поверили в подобные заявления. Казалось, что нет ничего удивительного в том, что при переходе с 8-нм технологического процесса на 5-нм нормы появится возможность увеличить реальную производительность. А ведь есть ещё архитектурные улучшения, а также дополнительный буст за счёт повышения тактовых частот чипа и роста энергопотребления. Словом, ожидания не были притянуты за уши, что внушало скромный оптимизм. Многие наши читатели знакомы с результатами анонса, а вчера мы кратко останавливались на неприятных сюрпризах от дядюшки Хуанга, которые он как плохой Санта принёс нам гораздо раньше Нового года. Почитайте об этом в нашем материале.

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Вчера в сеть попали официальные тесты, проведённые командой специалистов NVIDIA. Использовалась видеокарта GeForce RTX 4090 в тандеме с процессором Core i9-12900K. Была активирована трассировка лучей и включена новая технология масштабирования DLSS 3.0. На первый взгляд там нет ничего непонятного. Давайте с ними ознакомимся.

Итак, в Microsoft Flight Simulator удалось получить 103 кадра в секунду

В популярной Warhammer 40,000: Darktide фрамрейт достиг 138 fps

В технодемо Unreal Engine 5 Lyra было набрано 155 кадров в секунду

В новой версии гоночного симулятора F1 22 видеокарте покорились 204 fps

А в ещё одной технодемо Unity Enemies – всего 89 кадров в секунду

В Cyberpunk 2077 на максимальных графических настройках достигнут потолок в 141 fps, а при активации графики уровня Max RT – Overdrive Mode фрамрейт опустился до 90 кадров в секунду

В ещё не вышедшей игре от NVIDIA Racer RTX – 80 fps

А в игре Justice, которая только планируется к появлению в магазинах – 81 fps

Ожидаемая версия Portal RTX (Full RT) выдаёт 117 кадров в секунду.

Как вы уже могли заметить, нет сравнительных диаграмм. Получается, что мы увидели красивые результаты, но напрочь не знаем о том, насколько они окажутся хороши или плохи. Эксперты советуют обратить внимание на самый первый график, представленный NVIDIA. К сожалению, игр там мало, но некоторые выводы сделать можно. Присмотритесь к Division 2 и Assassin's Creed Valhalla. Здесь нет никакой трассировки лучей с читерской технологией DLSS 3.0, а за 100% берутся результаты видеокарты GeForce RTX 3090 Ti. Получается, что более мощная GeForce RTX 4080 с 256-битной шиной и 16 Гб видеопамяти оказывается на 25-30% быстрее, а версия GeForce RTX 4080 на 196-битной шине отстаёт либо идёт вровень с текущим суперфлагманом. При этом новый король графики 2022 года умудрился выйти вперёд всего на 45-55%.

И вот тут и начинается самое интересное. Дело в том, что на Reddit состоялся раунд вопросов и ответов, в рамках которого представители NVIDIA дали ответы на самые животрепещущие вопросы. Вы можете ознакомиться с этой информацией самостоятельно, а мы коснёмся исключительно быстродействия. Так вот, пользователи, как и мы с вами, ознакомились с результатами официальных тестов, а до этого услышали громкие заявления о росте производительности от двух до четырёх (2-4) раз и никак не могут понять, где же тут правда. К счастью, у специалистов NVIDIA нашёлся простой и понятный ответ. По их словам, всё дело в том, что прирост считался с использованием программной и аппаратной среды. К примеру, без трассировки вы видите прирост на 50%, но на самом деле это не совсем верные подсчёты, ведь нужно запустить трассировку с DLSS 3.0. В играх, которые уже доступны на прилавках, вы получите двукратный прирост, тогда как в новинках, заточенных под новые тензорные ядра, увеличение количества кадров, доходит до четырёх раз.

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Очевидно, что где-то между этими цифрами сидит один Дженсен Хуанг и хлопает в ладоши мастерству маркетологов. Вы ведь помните, что для GeForce RTX 3090 Ti доступна старая версия DLSS 2.0, а значит нет ничего странного в том, что в будущем никаких улучшений этот метод масштабирования не получит. Вот такая математика, а вы ещё ждёте 2-кратного прироста производительности в новом поколении? В таком случае прекращайте заниматься глупостями, ведь ничего подобного не случится.