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Вчера мы рассматривали 5 самых переоценённых видеокарт NVIDIA, которые стоят жутко дорого, имея производительность на уровне более дешёвых моделей. Продвинутые пользователи нашего сайта остались недовольны, ведь эти ребята привыкли видеть разницу между 100 и 102 fps в разрешении 4К на максимальных настройках графики. Мало того, они считают себя настоящими экспертами и научились ценить прибавку в пару процентов, ведь благодаря этому можно увеличить дальность прорисовки объектов на пару метров.

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Обычные пользователи ничего подобного не видят, но экспертов подобные глупости не волнуют. Что же, не будем пытаться объяснить этим парням, что переплата за бренд – это бесполезная трата денег, ведь вы не получаете ничего. Вообще, это чисто психологическая проблема, ведь переплатив 15 тысяч вы начинаете себя уважать чуточку больше. Оставим подобные проблемы тем, кто нуждается в поднятии самооценки, ведь сегодня мы планируем хорошенько пройтись по самым отвратительным видеокартам AMD.

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Прежде всего остановимся на Radeon RX 6950 XT производства Gigabyte. В ходе использования более скоростной памяти удалось поднять производительность на несколько процентов, а в итоге можно получить небольшой прирост, заметить который почти невозможно. Система охлаждения не претерпела ощутимых отличий, а тактовая частота ядра выросла совсем немного. При этом стандартная видеокарта Radeon RX 6900 XT от той же Gigabyte стоит намного дешевле. Нам кажется, что нужно быть сумасшедшим, чтобы сделать выбор в пользу более дорогой модели.

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Выше мы увидели Radeon RX 6900 XT за 82 тысячи рубликов. Решение пусть и очень дорогое, но довольно быстрое, а вот в данном случае хотим обратить ваше внимание на Radeon RX 6800 XT, созданную силами специалистов ASUS. Неясно, кто в здравом уме вообще купит более дорогую видеокарту, отличающуюся меньшей производительностью? Неужели для кого-то бренд настолько важен, что стоит отказываться от повышенной скорости в пользу шилидика? Надеемся, что вы понимаете разницу и не станете покупать эту видеокарту, которая жутко переоценена, а значит должна подешеветь прежде чем будет интересна потенциальным покупателям.

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За 62 тысячи вы можете купить прекрасную видеокарту Radeon RX 6800 производства Biostar. Отличный выбор, стоящий каждого потраченного рубля. С такой видеокартой можно смело покорять разрешение 4К, но в Регарде есть и довольно странные предложения. Так, за 56 тысяч можно встретить Radeon RX 6750 XT от MSI. Получается, что между видеокартами разница всего в 6 тысяч рублей, а производительность отличается на 15% и выше. Учитывайте, что вы получаете 12 Гб видеопамяти против 16 Гб, поэтому нам выбор очевиден. Увы, но в некоторых ситуациях стоит слегка переплатить, ведь не всегда есть достойная альтернатива за ваши деньги. Нужно стараться экономить, но делать это без фанатизма, а иначе вместо Radeon RX 6800 вы получите Radeon RX 6750 XT.

Похоже, что MSI сегодня решила побить все антирекорды, ведь Radeon RX 6700 XT от этого производителя стоит немалые 54 550 рублей. За 46 570 вас ждёт Radeon RX 6700 XT от Biostar, которая не только дешевле, но и гораздо перспективнее за счёт использования более мощной системы охлаждения. Получается, что в этом случае безграмотный покупатель не только заплатит больше, но и получит меньше. Очень интересно.

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За 35 тысяч вы можете охватить Radeon RX 6650 XT производства PowerColor. Бывает и дешевле, но в целом это очень перспективная видеокарта с отличным потенциалом. Вы ещё много лет будете без проблем запускать любые игры, а какое-то время можно даже рассчитывать на разрешение 2К. Но если PowerColor трезво оценивает ситуацию, то ASUS предпочитает гнуть свою линию. Как видите, Radeon RX 6600 XT этой компании стоит 39 тысяч рублей. А ведь здесь нет никаких плюшек, а вместо более скоростной памяти на 17.5 Гбит/с установлена на 16 Гбит/с. Настоятельно просим вас обращать внимание на названия и всякие мелочи, ведь маркетологи и ушлые производители не дремлют.