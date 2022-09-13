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5 самых переоценённых видеокарт NVIDIA со скромным fps и высокой ценой, которые не стоит покупать

Всегда есть выбор лучше, но некоторые пользователи совершают ошибки
[ ] для раздела Блоги
1
<b>3070 уже дешевле 50 тр</b> в Регарде
RTX 3050 - цены идут к 20 тр
3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр
3060 ASUS дешевле 40 тр
3060 Ti за 40 тр в Регарде
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Уже давно известно, что лучше всего покупать любые вещи заранее. К примеру, вам кажется, что ваш телевизор слегка устарел. Не нужно бежать в магазин и брать любой попавшийся под руку товар, ведь можно спокойно изучить все за и против популярных предложений на рынке. Точно такая же ситуация и с компьютерными комплектующими. Стоит вам только поторопиться с покупкой ноутбука, как вместо заявленных характеристик вы получите сильно урезанную видеокарту. Происходит это потому, что производитель ограничил показатель TDP, опасаясь быстрой разрядки аккумулятора. 

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В результате лэптоп будет работать неудовлетворительно, а вы окажетесь разочарованы покупкой. С видеокартами нужно смотреть в оба. Производители предлагают десятки моделей на одном и том же графическом чипе, а цены у всех разные. Что самое странное, очень часто цены разнятся настолько сильно, что впору задуматься о разумности магазинов, предлагающих подобные товары. Сегодня мы рассмотрим несколько вариантов, которые не стоит покупать ни при каких условиях, ведь переплата огромна, а никакой реальной выгоды нет.

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Для начала взгляните на две различные модели на графическом чипе GeForce RTX 3080 Ti. Первая стоит 103 тысячи, тогда как другая – 127 тысяч рублей. Тактовые частоты примерно идентичны, системы охлаждение отличаются незначительно, а в итоге вы платите почти на 25 000 рублей больше даже не за бренд, а за воздух. Мы рекомендуем внимательно изучать подобные предложения. Не все геймеры знают о том, что модные видеокарты с подсветкой имеют такую же скорость, как и менее дорогие модели. Не ориентируйтесь только по внешнему виду. 

Следом идут две модели GeForce RTX 3080. Обе оснащены 10 Гб видеопамяти, а наиболее дешёвая стоит 73 тысячи рублей. Предложение от Palit действительно интересное, ведь система охлаждения вполне сносная и справляется со своими задачами на твёрдую четвёрку. В то же время компания PNY полагает, что может брать намного дороже, не предлагая ни прироста тактовых частот, ни лучшей системы охлаждения на воде. Здесь главный расчёт на визуальную составляющую, ведь расцветка более дорогой видеокарты действительно уникальная. И всё же, оно того не стоит, ведь на скорость всё то не оказывает никакого влияния. 

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Аналогичная ситуация и для GeForce RTX 3070 Ti. Парни из ASUS думают, что имеют право требовать с покупателей намного больше за бренд, хотя предлагают намного меньше своих прямых конкурентов. Подумайте сами, чуть выше за 73 тысячи можно было взять намного более быструю GeForce RTX 3080, тогда как здесь ASUS нам предлагает платить 80 тысяч за GeForce RTX 3070 Ti. Откровенная наглость. Обходите эту модель стороной, тем более, что в продаже есть GeForce RTX 3070 Ti Palit за 61 тысячу рублей. 

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Высокого мнения о своей продукции придерживаются ребята из EVGA. Стоимость GeForce RTX 3070 от этого бренда достигает 66 тысяч рублей, что находится за гранью разумного. Возможно, год назад такая цена и казалась бы выгодной, но сегодня есть GeForce RTX 3070 от Palit за 47 тысяч. Выходит, что вы переплачиваете почти 20 тысяч рублей, но кроме необычного дизайна не получаете ничего. А вообще с дизайном всё крайне странно, ведь большинство геймеров прячет видеокарты в закрытый корпус. Ну и для кого там горят огоньки? Может для тараканов, которые решили поселиться в новом теплом домике?

Завершим наш обзор на GeForce RTX 3060 Ti производства ASUS. Согласитесь, что покупая автомобиль у вас есть масса переменных, а значит выбор не настолько очевидный, а сила бренда решает очень много. В то же время с видеокартами всё проще, ведь определяющим является сам графический чип и стабильная работа без перегревов. Это значит, что разница между моделями не может быть огромной. Парни из ASUS так не считают, ведь они продают GeForce RTX 3060 Ti по цене GeForce RTX 3070 Ti. Помните, что за 42 тысячи есть прекрасная модель производства Palit, которая имеет отличное соотношение между ценой и производительностью. 

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