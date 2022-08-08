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Если вы почитаете технологические новости 15-летней давности, то заметите, как оптимистично настроены были эксперты по поводу бурного развития технологий в те далёкие времена. Нам рассказывали о том, что уже почти готовы 100-ядерные процессоры, которые предложат невероятную производительность. Кто-то вещал о батарейках, способных работать столетиями, а всё это и многое другое казалось так близко, что нужно было только протянуть руку. Увы, реальность оказалась не такой фантастической, хотя отрицать, что за это время человечество достигло прогресса, было бы неверным. Особенно интересен прорыв на рынке графических чипов, что позволило NVIDIA отхватить немалую долю пирога облачных вычислений. А вот процессоры развиваются далеко не так быстро, как нам бы хотелось.

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В продаже имеются 64-ядерные камни, но стоят они больше 10 000 долларов, а значит даже в обозримой перспективе не станут массовыми. Даже Intel начала наращивать ядра, например, Core i9-13900K получит 24 ядра. В данном случае не так важно, что 16 из них бесполезны, ведь покупатели не читают дальше спецификаций, указанных в маркетинговых проспектах. Мало того, даже спустя годы разработчики игр не научились задействовать больше 6 ядер, а некоторые и вовсе с трудом справляются с тем, чтобы нагрузить 4 ядра. И вот здесь и возникает главный вопрос: а могло быть иначе? Сегодня на сайте Wccftech появилась любопытная статья, свидетельствующая о том, что ещё в 2004 году в продажу могла поступить серия процессоров, тактовые частоты которых доходили до 10 000 МГц. Проект существовал под кодовым названием Tejas, а всего могли выйти два процессора серии Pentium 5. Первый из них должен был работать на частоте 7 ГГц, тогда как другой отправлялся покорять 10 ГГц.

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Увы, ничего не вышло, а разработку отменили, поскольку камни оказались жутко прожорливыми. Они плохо держали тактовые частоты, работали нестабильно и перегревались. Известно, что инженеры Intel начали работать над Tejas ещё в 2003 году, но так и не смогли допилить его в 2005, а после ряда неудач переключились на многоядерные процессоры. По словам одного из тех, кто принимал непосредственное участие в проекте (инженер по имени Стив Фишер), внутри команды будущий процессор называли аналогом «Звезды смерти» из фильма «Звёздный войны». Проблемы возникли не только из-за сложности поставленной задачи, а из-за неподготовленности команды. Как оказалось, инженеры располагались в Остине, где собрались как новички, так и бывшие сотрудники Power PC. Ну а в какой-то момент стало очевидно, что камни будут работать только в случае, если к ним подключить систему жидкостного охлаждения.

Изначально Tejas должен был выпущен по 90-нм нормам, но после переведён на 65-нм технологический процесс. Предполагалось, что он будет использовать сокет LGA 775, а площадь кристалла достигнет 213 мм2, что в два раза больше, чем предлагало существующее поколение Prescott. С хронологией выпуска инженерных экземпляров всё сложно, но в руки энтузиаста попал камень серии Tejas, который по какой-то причине подходит только для сокета LGA 771. На крышке указана дата апрель 2004 года, тогда как всего через несколько недель руководство компании окончательно отказалось от проблемного чипа. Стив Фишер полагает, что минимальный теплопакет Tejas должны был стартовать с 250 Вт. В те времена это казалось просто невероятно, но не это самое интересное. Как выяснилось, Intel изначально не делала все ставки на процессор с тактовой частотой 10 ГГц. Параллельно работала команда, которая совершила прорыв, благодаря чему появилась серия Core и многоядерные процессоры.

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Неясно, в каком мире мы бы с вами жили, если бы тогда у команды из Остина всё вышло. Гадать бесполезно, но сегодня мы снова пришли к тому, что простым наращиванием ядер ничего не решить. Вы уже могли слышать о том, что Intel и AMD планируют выпустить процессоры с тактовыми частотами свыше 5.5 ГГц. При этом ходят слухи, что суперфлагман Core i9-13900KS и вовсе будет работать на тактовой частоте 6 ГГц. Вполне возможно, что мы увидим очередную гонку вооружений, хотя и сегодня частота 7 ГГц выглядят невероятно.



