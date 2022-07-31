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Дефицит газа в ЕС стал реальностью задолго до зимы – почему ветряки и солнечные панели неактуальны

По данным Европейской комиссии, не меньше 12 стран испытывают нехватку газа прямо сейчас, а большинство начнут испытывать сложности уже осенью. Так почему же хвалёная чистая энергетика в Европе не сработала? Давайте разбираться
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В последние десятилетия в Европе стали всё громче звучать голоса так называемых «зелёных» партий. Изначально это были люди, объединявшиеся под знамёнами общей идеи защиты природы, для которых загрязнение мирового океана, иссушение пахотных земель, нехватка питьевой воды и многие другие проблемы были действительно важны. Вот только все эти учёные и культурные деятели были лишь ширмой, позволившей прийти к власти чиновникам, идеи и мысли которых не имели ничего общего с заботой о природе. Поскольку избиратели ждали от этих ребят заботы об экологии, то ничего умение, чем закрытие угольных электростанций и массовый отказ от бензиновых автомобилей политики придумать не смогли. В итоге энергетический баланс континента оказался под угрозой, а чистая энергетика не смогла заполнить образовавшуюся пустоту.

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И проблема здесь даже не в том, что не было желания. На самом деле «зелёные» активно тратили государственные бюджеты на те или иные программы, вот только никто из них не думал о том, что в большинстве стран всё это не может работать эффективно. К примеру, обычные ветряки окупаются за десятилетия, но происходит это только в небольшом количестве стран с уникальными климатическими условиями. В Европе для выхода в плюс нужно не меньше 30 лет, но никто не обещал, что подобные сооружения так долго проработают. Учитывая необходимость технологического обслуживания и дорогостоящий ремонт, сроки и вовсе могут затянуться на 50 лет. Учтите, что мы говорим о выходе в ноль по энергетическим и экономическим затратам на строительство одного подобного сооружения, а ведь нужно ещё и получить с этого предприятия прибыль. С солнечной энергетикой всё ещё печальнее, ведь в Англии даже самые эффективные ячейки будут уходить в минус. Гораздо лучше картина в Греции и Испании, но там гораздо выгоднее построить отель для туристов или выращивать фрукты и овощи. Прибыль можно начать получать через 3-5 лет, а солнечная энергетика выгодна только в том случае, если государство будет покупать её в разы дороже, чем она стоит на внутреннем рынке. Это так называемый зелёный тариф, который призван увеличить количество тех, кто занимается созданием солнечных электростанций. Автору данного материала несколько лет назад попадалась любопытная статья в Bloomberg. Речь идёт об интервью у европейских фермеров, которые имеют большие мощности по генерации зелёной энергетики. Так вот, некоторые в анонимном порядке заявили, что им выгоднее продавать электричество государству по завышенным ценам, а после покупать обычную энергию из розетки. Такая вот забота об экологии.

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Но вернёмся к тому, что происходит сегодня. Уже не секрет, что назревает энергетический кризис. Вчера представители Еврокомиссии заявили о том, что ещё до наступления зимы газа не хватит 12-ти странам. Называть их чиновники отказалась, но в данном случае это не так важно. Главы ЕС подписали меморандум, согласно которому было принято решение не только сократить потребление на 15%, но и делиться запасами с соседями, испытывающими нехватку голубого топлива. Показательной стала реакция Польши. Местные политики тут же заявили, что не планируют никому ничего отдавать, поскольку это поставит энергетическую безопасность страны под угрозу. Неясно, удастся ли европейцам договориться, но пока всё идёт к тому, что Старый свет ждёт холодная зима. Уже сейчас в некоторых странах ограничена работа фонтанов, отключаются светофоры и уличное освещение. Власти призывают граждан экономить, но есть проблема, ведь в индустриальных странах (например, в Германии) основными потребителями энергии считаются крупные и средние предприятия. Получается, что сколько бы обычные жители Берлина не ходили грязными, экономя горячую воду, без остановки производства автомобилей или химической промышленности не обойдётся.

Избежать проблем могла бы рациональная внешняя политика, но пока руководство ЕС прочно подсело на американскую демократию. Кто-то действует в личных интересах, тогда как другие свято верят в правильность антироссийских санкций. Известно, что правительство РФ взяло курс на снижение поставок газа в Европу. Через Украину прокачивается половина объёма, трубопровод Ямал-Европа остановлен, а Северный поток 1 так и не получил турбину. Особенно любопытно выгляди позиция Германии. Стране позарез нужно наращивать объёмы прокачки, но там пытаются спорить и не желают идти на уступки Москве. Недавно Газпром опубликовал переписку с немецкой Siemens Energy и некоторые технические и юридические детали. Из этого следует, что право требовать дополнительных гарантий у российского монополиста есть. При других обстоятельствах турбина уже была бы установлена, но учитывая накачивание Украины оружием и агрессивную антироссийскую риторику, рядовым немцам стоит запасаться тёплыми одеялами.

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Очередной раунд переговоров по турбине намечен на следующею неделю. Глобальная обстановка накаляется, ведь США открыто провоцирует Китай, а значит цены на энергоносители будут только расти. За текущую неделю они подпрыгнули на 20%. Последствия этого рядовые европейцы почувствуют только к осени, но рост цен на все виды товаров явно станет для многих неприятным сюрпризом. Ну а пока активно расконсервируются угольные электростанции. Неясно, что происходит в головах европейских чиновников, ведь не меньше 50% всего угля также поступает из России. Похоже, о чистой энергетике думать пока не время, что может очень сильно подорвать позиции «зелёных» в Европе. Источники: 1, 2, 3

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