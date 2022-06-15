Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Что выгоднее: купить криптовалюту на 1 000 000р или собрать ферму из видеокарт GeForce RTX 3080 Ti

У каждого способа инвестирования есть свои плюсы и минусы
[ ] для раздела Блоги
4
3060 Ti MSI Gaming за 60 с началом
3070 MSI Gaming дешевле 80 тр
-30% на 3060 Ti Gigabyte Gaming
6800XT - цена упала почти ВДВОЕ
3070 Ti за 80 тр в Регарде
-46% на MSI Ventus 3070 Ti
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

Человечество уже много тысяч лет использует товарно-сырьевые отношения в качество основного принципа ведения торговли. Если вам кажется, что это не так, то спешим вас расстроить, ведь деньги в любом виде – это тоже товар. Валюта задумывалась как способ унификации торговли, а любые наличные и безналичные активы носят утилитарную функцию. С появлением ценных бумаг понимание ценных активов стало шире, но благодаря привязке акций к национальным валютам, даже самые некомпетентные инвесторы могут посчитать свои доходы и расходы. На первый взгляд криптовалюты кардинально отличаются от ценных бумах какой-нибудь конторы по заготовлению рогов и копыт, но это только так кажется. Эксперты полагают, что 99% всех токенов созданы исключительно с целью быстрого заработка, когда за счёт наивных инвесторов можно быстро поднять денег, а после уйти в закат.

реклама

Ну а особняком стоят наиболее дорогие криптовалюты во главе которых находятся Биткоин и Эфир. 2022 год стал настоящим испытанием для держателей этих монет, но происходящие перемены говорят о том, что обе криптовалюты будут продолжать дешеветь. Если доходы майнеров Биткотна нас и вовсе не интересуют, то копающие Эфир стали для геймеров настоящей проблемой. Несколько дней назад мы с вами подсчитывали, что видеокарты NVIDIA перестали приносить ощутимый доход, а вернуть вложения можно за 53 месяца. Учтите, что так долго копать Эфир не выйдет, ведь уже в 2022 году криптовалюта уйдёт на PoS, но и это не главная проблема. Суть в том, что многие энтузиасты купили видеокарты осенью, когда цифровые активы стоили в 3 раза дороже. Соответственно, цена видеокарт на тот момент тоже превышала текущую, а в сложившихся условиях получать доход стало невозможно.

анонсы и реклама
Предложение дня в Регарде - 48Gb Nvidia
RTX 3050 сильно дешевле 40тр
i5 12600K подешевел в ПОЛТОРА раза
RTX 4000 в продаже за 100тр
3070 Ti дешевле 90тр Gigabyte Gaming
-45000р на 6800XT ASUS
3080 Ti MSI Gaming за 100тр
3060 Ti Gigabyte Gaming за 54тр
3070 Ti MSI Gaming дешевле 80 тр
RTX Ti 3070 за 70тр Gigabyte Gaming

Важно понимать, что очень многое зависит от стоимости электричества. Так, в России пока на видеокартах можно получать доход. И пусть он невысокий, но зажиточные майнеры, создавшие себе финансовую подушку, ещё долго могут копать, не продавая монетки по низкой цене. А вот майнерам из ЕС и США приходится туго. Например, в Англии GeForce RTX 3080 Ti будет потреблять в сутки около 2 долларов, тогда как доходность этой видеокарты на 15 июня снизилась до 1.3 доллара. Получается, что уже сегодня вы будете уходить в глубокий минус, а ведь есть все основания ожидать дальнейшего падения курса Эфира. Западные журналисты фиксируют первую волну майнерских видеокарт на вторичном рынке, где цены уже ниже рекомендованных, но это только начало.

В связи с этим возникает ключевая дилемма, о которой много говорилось в начале 2021 года. Логика следующая: у вас есть 1 000 000 рублей. Предположим, вы покупаете на них полноценный риг из видеокарт GeForce RTX 3080 Ti, который будет приносить вам в месяц около 20 000 рублей. Поскольку мы не знаем, сколько будет стоить Эфир уже завтра, то доходы могут как упасть, так и вырасти, но отбить вложения действительно сложно. В то же время, если сегодня купить на этот миллион рублей Эфира, то вам вообще ничего не придётся делать. Не придётся следить за работой фермы и изучать тонкости разгона и настройки графических чипов. Не нужно слушать гул крутящихся кулеров и платить за электричество, надеясь разбогатеть. Если Эфир подешевеет, то вы потеряете часть денег. Если подорожает, то сможете извлечь кратное количество росту курса. Всё просто.

реклама

Именно поэтому некоторые инвесторы полагают, что гораздо выгоднее купить криптовалюту сегодня, чем собирать ферму даже из подешевевших видеокарт. Нам кажется, что не всё так просто, ведь даже через год вы можете продать видеокарты. Допустим, Эфир будет стоить 200 долларов за монетку, а значит вы не извлечёте никакой выгоды, ведь доход за год с рига окажется минимальными. Реализовав видеокарты на вторичном рынке, можно будет выручить как минимум половину цены, а монеты оставить на будущее. А вот покупка эфира на 1 миллион рублей принесёт только чистую потерю в 5 раз. Думайте сами, но при прочих равных мы всегда проголосуем за видеокарты против виртуальных монеток.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

видеокарты майнинг
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование игрового ноутбука ASUS ROG Strix G15 (G513RW)
2
Видеокарта Radeon RX 6800 XT: тестирование в играх с классическим рендерингом
25
Главные игры июня 2022 года
35
Обзор и тестирование игрового ноутбука ASUS TUF Gaming F15 (FX507Z)
6
Видеокарта Radeon RX 6800: тестирование в играх с классическим рендерингом
6
Обзор и тестирование планшетного компьютера ASUS VivoBook 13 Slate OLED (T3300)
+
Видеокарта Radeon RX 6700 XT: тестирование в играх с классическим рендерингом
11
Ретроклокинг: прошлое, настоящее и будущее платформы High-End Desktop PC
73
Обзор и тестирование ноутбука ASUS ZenBook 14 OLED (UX3402Z)
+
Видеокарта Radeon RX 6600 XT: тестирование в играх с классическим рендерингом
14

Интересные материалы

Главные игры июня 2022 года
6 июня 2022 35
Видеокарта Radeon RX 6800 XT: тестирование в играх с классическим рендерингом
10 июня 2022 25

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Корпорация Boeing столкнулась с трудностями производства бортов 737 МАХ из-за санкций против России
32
Майнинг всё – российские фермеры распродают видеокарты, а GeForce RTX 3090 стоит всего 100 000р
41
Цены на геймерские видеокарты в РФ возвращаются к рекомендованным – GeForce RTX 3070Ti стоит 70 000р
14
Дефектная память Hynix на видеокартах RTX3060 Ti, продолжение истории.
19
Магазины РФ продолжают скидывать цены на видеокарты – флагманы NVIDIA и AMD со скидками до 50 000р
54
Санкции против РФ спровоцировали глобальный экономический, продовольственный и энергетический кризис
19
Магазины РФ скинули цены на видеокарты NVIDIA и AMD – Radeon RX 6750 XT потеряла 30% за месяц
15
Стала известна причина переноса выхода серии GeForce RTX 4000 – NVIDIA распродаёт накопленные запасы
14
GSC Game World отказалась от русской озвучки S.T.A.L.K.E.R. 2
65
Видеокарты NVIDIA возвращаются к рекомендованным ценам в РФ – GeForce RTX 3070 Ti стоит 70 000р
14
Геймерские процессоры Intel дешевеют в магазинах РФ – Core i5-12600K потерял 30% за несколько недель
5
Эфир обрушится ниже $1000, а Биткоин упадёт до $20 000 на фоне повышения ставки ФРС – JPMorgan
27
На фоне обвала Эфира доходы майнеров резко снизились – окупаемость видеокарт выросла до 53 месяцев
10
Ethereum рухнул до 1200 долларов – это наихудший показатель за полтора года
39
Цены на видеокарты в российских магазинах почти приблизились к рекомендованным
35
Запуск серии видеокарт AMD Radeon 7000 может прийтись на период с конца октября до середины ноября
2
В России продолжают снижаться цены на видеокарты
6
Новый владелец McDonald`s в РФ мог приобрести сеть ресторанов за 1 рубль
14
В Германии представили корпус для ПК с огромными радиаторами на каждой боковой панели
5
Samsung Galaxy Flip 3 согнули 418 500 раз, после чего смартфон сломался
1

Популярные статьи

Цены продолжают падать — собираем мощный ПК для игр в WQHD на Core i5-12400F и GeForce RTX 3070
22
Зачем майнить криптовалюту, если ее можно купить на просадке курса, сравниваем майнинг и трейдинг
20
A4Tech KV-300H и Logitech G102 - конец трехлетних мучений
134
Майнеры сливают жёсткие диски после Chia Coin под видом новых – как не попасть на удочку мошенникам
17
5 причин не ждать новые видеокарты GeForce RTX 4000, а остановиться на GeForce RTX 3000
53
Тест прижимной пластины Thermalright LGA17XX-BCF - исправляем косяки Intel
74
О кино: «Рембо» ушел в отставку, «Нико» мигрировал в Россию - кто будет спасать мир
46
Обзор и тестирование игрового ноутбука ASUS ROG Strix G15 (G513RW)
2
Что выгоднее: купить криптовалюту на 1 000 000р или собрать ферму из видеокарт GeForce RTX 3080 Ti
4
Обзор бюджетного процессорного кудера ID Cooling SE-214-XT
1

Сейчас обсуждают

101vasya
15:38
Этот прогноз уже свершился😁К вечеру еще ниже прольется.Еда и земля на которой выращивать можно,вот что будет ценно.А биткоин превратится с пустышку.
Эфир обрушится ниже $1000, а Биткоин упадёт до $20 000 на фоне повышения ставки ФРС – JPMorgan
ахахах
15:36
у Китая больше всех госдолга США.С доллара резко соскочить планете неполучится
E-Stablecoin - стейблкоин по цене 1 киловатт-часа
cibershot
15:36
Собрать ферму на RTX 3060 Ti выгодно, через 2 месяца карты окупятся. Проверено
Что выгоднее: купить криптовалюту на 1 000 000р или собрать ферму из видеокарт GeForce RTX 3080 Ti
Stanislav Z
15:33
деинсталлятор они для чего выложили?)
Norton и Avast ушли с российского рынка и отказались обслуживать уже купленные лицензии
Stanislav Z
15:32
поделитесь)
Norton и Avast ушли с российского рынка и отказались обслуживать уже купленные лицензии
ахахах
15:30
и многие из недружественных стран сидят на долларовом подсосе у пиндосов,поэтому надо ставить пулемётные вышки,они сюда полезут по осени через нашу границу походу
E-Stablecoin - стейблкоин по цене 1 киловатт-часа
Mr. Night
15:28
Всему свое время, пока же нужно сосредоточиться на освобождении территории, оккупированной так называемой Украиной, и заняться денацификацией так называемого украинского народа, и интегрировать их в Б...
Причиной переноса выхода сетевого режима The Quarry послужили события в восточной Европе
Антон Васильев
15:24
не русские, а пятая колонная, нацисты, которые предательской ложкой жрут натовский контент
Причиной переноса выхода сетевого режима The Quarry послужили события в восточной Европе
RED
15:24
Интел вообще с видеокартами сильно не везет. И прошлый раз, около 22 лет назад ведь тоже обломались из-за того, что не вовремя свои 740 (пишу по памяти, могу ошибаться) выкатили. Рынок бюджетных карт ...
Бюджетная видеокарта Intel Arc A380 получила завышенный ценник и низкую производительность
kalekseyn_ru
15:23
Он сюда самооценку повышать заходит. Майнер, трейдер, геймер, технарь и знаток в одном лице... Обратили внимание, на чем комп стоит? Плита ОСП, сарай, бычки на полу...
Сборка бюджетного ПК в интернет-магазинах и Aliexpress на базе AMD. Часть 2
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем