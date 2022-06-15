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Человечество уже много тысяч лет использует товарно-сырьевые отношения в качество основного принципа ведения торговли. Если вам кажется, что это не так, то спешим вас расстроить, ведь деньги в любом виде – это тоже товар. Валюта задумывалась как способ унификации торговли, а любые наличные и безналичные активы носят утилитарную функцию. С появлением ценных бумаг понимание ценных активов стало шире, но благодаря привязке акций к национальным валютам, даже самые некомпетентные инвесторы могут посчитать свои доходы и расходы. На первый взгляд криптовалюты кардинально отличаются от ценных бумах какой-нибудь конторы по заготовлению рогов и копыт, но это только так кажется. Эксперты полагают, что 99% всех токенов созданы исключительно с целью быстрого заработка, когда за счёт наивных инвесторов можно быстро поднять денег, а после уйти в закат.

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Ну а особняком стоят наиболее дорогие криптовалюты во главе которых находятся Биткоин и Эфир. 2022 год стал настоящим испытанием для держателей этих монет, но происходящие перемены говорят о том, что обе криптовалюты будут продолжать дешеветь. Если доходы майнеров Биткотна нас и вовсе не интересуют, то копающие Эфир стали для геймеров настоящей проблемой. Несколько дней назад мы с вами подсчитывали, что видеокарты NVIDIA перестали приносить ощутимый доход, а вернуть вложения можно за 53 месяца. Учтите, что так долго копать Эфир не выйдет, ведь уже в 2022 году криптовалюта уйдёт на PoS, но и это не главная проблема. Суть в том, что многие энтузиасты купили видеокарты осенью, когда цифровые активы стоили в 3 раза дороже. Соответственно, цена видеокарт на тот момент тоже превышала текущую, а в сложившихся условиях получать доход стало невозможно.

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Важно понимать, что очень многое зависит от стоимости электричества. Так, в России пока на видеокартах можно получать доход. И пусть он невысокий, но зажиточные майнеры, создавшие себе финансовую подушку, ещё долго могут копать, не продавая монетки по низкой цене. А вот майнерам из ЕС и США приходится туго. Например, в Англии GeForce RTX 3080 Ti будет потреблять в сутки около 2 долларов, тогда как доходность этой видеокарты на 15 июня снизилась до 1.3 доллара. Получается, что уже сегодня вы будете уходить в глубокий минус, а ведь есть все основания ожидать дальнейшего падения курса Эфира. Западные журналисты фиксируют первую волну майнерских видеокарт на вторичном рынке, где цены уже ниже рекомендованных, но это только начало.

В связи с этим возникает ключевая дилемма, о которой много говорилось в начале 2021 года. Логика следующая: у вас есть 1 000 000 рублей. Предположим, вы покупаете на них полноценный риг из видеокарт GeForce RTX 3080 Ti, который будет приносить вам в месяц около 20 000 рублей. Поскольку мы не знаем, сколько будет стоить Эфир уже завтра, то доходы могут как упасть, так и вырасти, но отбить вложения действительно сложно. В то же время, если сегодня купить на этот миллион рублей Эфира, то вам вообще ничего не придётся делать. Не придётся следить за работой фермы и изучать тонкости разгона и настройки графических чипов. Не нужно слушать гул крутящихся кулеров и платить за электричество, надеясь разбогатеть. Если Эфир подешевеет, то вы потеряете часть денег. Если подорожает, то сможете извлечь кратное количество росту курса. Всё просто.

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Именно поэтому некоторые инвесторы полагают, что гораздо выгоднее купить криптовалюту сегодня, чем собирать ферму даже из подешевевших видеокарт. Нам кажется, что не всё так просто, ведь даже через год вы можете продать видеокарты. Допустим, Эфир будет стоить 200 долларов за монетку, а значит вы не извлечёте никакой выгоды, ведь доход за год с рига окажется минимальными. Реализовав видеокарты на вторичном рынке, можно будет выручить как минимум половину цены, а монеты оставить на будущее. А вот покупка эфира на 1 миллион рублей принесёт только чистую потерю в 5 раз. Думайте сами, но при прочих равных мы всегда проголосуем за видеокарты против виртуальных монеток.