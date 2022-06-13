Возврат инвестиций становится все менее реалистичным

Если вы держите свои сбережения в криптовалютах, то сегодня ваши нервные клетки сгорали с удвоенной скоростью, а паника могла привести к попытке продать все монеты. В таких случаях эксперты советуют перестать волноваться. Нужно верить в лучшее и игнорировать слухи о крахе криптовалют, ведь уже вскоре Биткоин снова будет бить ценовые рекорды. Мы крайне сомневаемся, что цифровое золото в обозримой перспективе вообще будет дорожать, но давать вам советы по поводу продажи или покупки того или иного токена не будем. Ограничимся лишь тем, что рынок криптовалют штормит. Паника достигла апогея, о чём свидетельствует двукратный рост суточных торгов. Проще говоря, сегодня все пытаются избавиться от Эфира. Биржи вынуждены скупать резко обесценивающийся актив, благодаря чему удалось сдержать падение на отметке в 1250 долларов за одну монету. Мы не станем предсказывать дальнейшее развитие событий, но майнерам можем пожелать терпения и посоветовать потуже затянуть пояса.

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В данном материале мы рассмотрим среднемесячную курсовую кривую доходности Эфира на двух популярных видеокартах. Начнём с GeForce RTX 3080 Ti. Благодаря полной разблокировке алгоритма LHR, сегодня эта видеокарта способна генерировать около 120 MH\s. В некоторых ситуациях может быть и больше, но вам потребуется ручной разгон, а после правильные настройки. В зимнее время это осуществимо, но сейчас лето, а значит лучше не пытаться выжать из видеокарты все соки в такую жару. Если Эфир больше не будет дешеветь (в чём мы сильно сомневаемся), то среднемесячный доход составит 41.6 доллара, что в переводе на рубли равняется 2400 рублей. Учитывая текущую цену GeForce RTX 3080 Ti в российской рознице (от 111 000 рублей), отбить вложения вам удастся всего за 46 месяцев.

GeForce RTX 2060 Super никогда не имела блокировки хешрейта, поэтому в 2021 году была жутко популярна у майнеров. Были времена, когда эта видеокарта стоила 120 000 рублей и выше, поскольку предлагала немалые 44 MH\s. Увы, сегодня это смотрится блёкло, но зато и цена на старушку GeForce RTX 2060 Super снизилась до 45 тысяч рублей. Используя калькулятор майнинга можно вычислить, что среднемесячный доход этой видеокарты во время добычи Эфира составит 14.7 доллара. Несложно подсчитать, что это всего 850 рублей, а отбить вложения вам удастся за 53 месяца.

Эксперты полагают, что глобальное дно ещё не достигнуто, а проблем на рынке криптовалют так много, что впору запасаться попкорном. Прежде всего гнетущую обстановку для инвесторов создаёт рост инфляции в США. По итогам мая среднегодовые показатели достигли 8.6 доллара, но длительная рецессия только начинается. Не исключено, что к концу лета мы увидим двузначные значения, а значит вложения в цифровые активы и ценные бумаги технологических компаний перестанут интересовать представителей крупного капитала. Всё это может привести к обрушению курса Биткоина ниже 10 тысяч долларов, а следом улетят и все остальные монеты.

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Что до Эфира, то здесь есть масса своих проблем. Начать стоит с постоянных переносов Бомбы сложности и перехода на PoS. Разработчики не способны решить базовые проблемы, а их действия вызывают раздражение у инвесторов. Ну и прибавьте сюда полную неопределённость относительно уже лежащих в стейкинге 20% всех сгенерированных монет. Крупные держатели полагали, что смогут неплохо заработать, а в итоге Виталик Бутерин даже не готов назвать сроки, когда законные владельцы смогут получить свои монеты обратно. Ну а эксперты полагают, что как только этот случится, курс и вовсе обвалится до нуля, ведь десятки миллионов монет попадут на рынок, а держатели захотят вернуть хотя бы часть своих инвестиций. Словом, ничего хорошего впереди нет, но мы можем ошибаться.