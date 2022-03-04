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В пылу виртуальных сражений многие наши читатели не заметили несколько ключевых событий, которые способны изменить большую часть информационного потока не только в России, но и во всём мире. Дело в том, что уже давно сотни миллионов людей по всей планете черпают информацию их социальных сетей и мессенджеров. В данном случае не так важно, является она там правдивой или нет. Народу нравится, а значит фейки будут плодиться, принося прибыль авторам и владельцам платформы. Точно такая же ситуация и с YouTube, который стал для миллионов людей не только средством для самовыражения, но и единственным источником заработка. Сюда прибавьте популярные площадки для геймеров, а также новомодный ТикТок, сделавшие многие блогеров не только популярными, но и богатыми.

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Годами нас уверяли в том, что статус-кво останется незыблемым, но всё это разбилось о реальность, ведь сегодня Запад пытается надавить на Россию всеми возможными способами. После громких заявлений американских брендов в дело включились Google и Apple. При этом, если яблочники способны только усложнить оплату при помощи собственных сервисов, а также создать проблемы с доступом к магазину приложений, то «Корпорация добра» может навредить обычным пользователям намного больше. Даже если не прибегать к сценарию удалённой блокировки смартфонов (а такая возможность есть), то уже на сегодня действия Google воспринимаются не иначе как враждебные.

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Так, была полностью отключена монетизация на платформе YouTube. Это значит, что платить за контент российским блогерам не будут. Такого ещё не было. Авторы роликов находятся в полном непонимании происходящего, поскольку оказались под ударом американской демократии, которая совершенно внезапно перестала быть толерантной. Пока блогеры с надеждой говорят о том, что всё вернётся на круги своя, вот только это не так. Давление продолжится, а самым верным шагом будет переход на российские социальные сети и аналог хостингового сервиса YouTube. Надеяться на китайские площадки не стоит, поскольку там заявили о фактическом нейтралитете, а значит могут под давлением США ввести аналогичные меры. Никто не говорит, что будет именно так, но лучше начать переходить на российские сервисы уже сегодня. Поговорите со своими подписчиками сегодня, пока это ещё можно, ведь уже завтра YouTube и вовсе может прекратить своё вещание в России.

И здесь нужно признать несколько очевидных вещей. Во-первых, всё это действительно болезненный процесс, ведь вы на какое-то время потеряете доход. Во-вторых, выбора просто нет, поэтому чем быстрее вы это сделаете, тем менее длительным окажется переходный период. Но и это далеко не все новости. Так, Google уже заявил о полной приостановке трансляции рекламы в российском сегменте интернета. Это значит, что платить за создание контента будет просто нечем. Вы автоматически начнёте получать меньше информации, а в итоге количество технических (любых других тематических) сайтов значительно уменьшится. Об этом мы уже говорили утром.

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С нашей точки зрения, всё это только начало. Google не остановится на полумерах. Уже вскоре заблокируют основные сервисы, а пользоваться смартфонами станет намного сложнее. Функционал урежут, поскольку скачать что-либо из магазина приложений будет просто невозможно. Надеемся, что до полной блокировки не дойдёт. Если это действительно случится, то сотни миллионов людей тут же переместятся на несколько десятилетий назад. Будет интересно посмотреть, как на это отреагируют китайские компании. С высокой долей вероятности Xiaomi поддержит санкции, а вот менее крупные игроки могут спасти ситуацию.