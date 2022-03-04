Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Google отключил монетизацию на YouTube – чего ждать дальше, и как не потерять подписчиков и деньги

Действия американских медиагигантов хотя и были ожидаемы, стали ударом для сотен тысяч блогеров, для которых это было единственным способом заработка
[ ] для раздела Блоги
85
3060 Ti Gigabyte Aorus почти за 200 тр
i9 12900Kf со скидкой 20 тр
<b>RX 6500XT </b> в Ситилинке
Слив Asus RTX 3060 Ti - дешевле нет нигде
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

В пылу виртуальных сражений многие наши читатели не заметили несколько ключевых событий, которые способны изменить большую часть информационного потока не только в России, но и во всём мире. Дело в том, что уже давно сотни миллионов людей по всей планете черпают информацию их социальных сетей и мессенджеров. В данном случае не так важно, является она там правдивой или нет. Народу нравится, а значит фейки будут плодиться, принося прибыль авторам и владельцам платформы. Точно такая же ситуация и с YouTube, который стал для миллионов людей не только средством для самовыражения, но и единственным источником заработка. Сюда прибавьте популярные площадки для геймеров, а также новомодный ТикТок, сделавшие многие блогеров не только популярными, но и богатыми.

реклама

Годами нас уверяли в том, что статус-кво останется незыблемым, но всё это разбилось о реальность, ведь сегодня Запад пытается надавить на Россию всеми возможными способами. После громких заявлений американских брендов в дело включились Google и Apple. При этом, если яблочники способны только усложнить оплату при помощи собственных сервисов, а также создать проблемы с доступом к магазину приложений, то «Корпорация добра» может навредить обычным пользователям намного больше. Даже если не прибегать к сценарию удалённой блокировки смартфонов (а такая возможность есть), то уже на сегодня действия Google воспринимаются не иначе как враждебные.

анонсы и реклама
RTX 3070 Ti Aorus по цене не Ti
RTX 3080 за 288 тр в Ситилинке
RTX 3090 MSI за 539 тр
<b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b>
Еще одна 3080 даже дешевле - смотри цену
Крутая 3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела 2 раза

Так, была полностью отключена монетизация на платформе YouTube. Это значит, что платить за контент российским блогерам не будут. Такого ещё не было. Авторы роликов находятся в полном непонимании происходящего, поскольку оказались под ударом американской демократии, которая совершенно внезапно перестала быть толерантной. Пока блогеры с надеждой говорят о том, что всё вернётся на круги своя, вот только это не так. Давление продолжится, а самым верным шагом будет переход на российские социальные сети и аналог хостингового сервиса YouTube. Надеяться на китайские площадки не стоит, поскольку там заявили о фактическом нейтралитете, а значит могут под давлением США ввести аналогичные меры. Никто не говорит, что будет именно так, но лучше начать переходить на российские сервисы уже сегодня. Поговорите со своими подписчиками сегодня, пока это ещё можно, ведь уже завтра YouTube и вовсе может прекратить своё вещание в России.    

И здесь нужно признать несколько очевидных вещей. Во-первых, всё это действительно болезненный процесс, ведь вы на какое-то время потеряете доход. Во-вторых, выбора просто нет, поэтому чем быстрее вы это сделаете, тем менее длительным окажется переходный период. Но и это далеко не все новости. Так, Google уже заявил о полной приостановке трансляции рекламы в российском сегменте интернета. Это значит, что платить за создание контента будет просто нечем. Вы автоматически начнёте получать меньше информации, а в итоге количество технических (любых других тематических) сайтов значительно уменьшится. Об этом мы уже говорили утром.

реклама

С нашей точки зрения, всё это только начало. Google не остановится на полумерах. Уже вскоре заблокируют основные сервисы, а пользоваться смартфонами станет намного сложнее. Функционал урежут, поскольку скачать что-либо из магазина приложений будет просто невозможно. Надеемся, что до полной блокировки не дойдёт. Если это действительно случится, то сотни миллионов людей тут же переместятся на несколько десятилетий назад. Будет интересно посмотреть, как на это отреагируют китайские компании. С высокой долей вероятности Xiaomi поддержит санкции, а вот менее крупные игроки могут спасти ситуацию.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
рейтинг: 2.7 из 5
голосов: 14
Добавить в закладки

Теги

google youtube санкции
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Horizon Forbidden West — рецензия
7
Битва игровых компьютеров: CPU Ryzen 7 3700X и Core i5-11400F в связке с GPU GeForce RTX 3060 Ti и Radeon RX 5700 ХТ
4
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus Z690 Extreme
16
Обзор игровой клавиатуры ASUS ROG Strix Flare II Animate
24
В погоне за производительностью: видеокарты – март 2022
23
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix GeForce RTX 3080 OC Edition 12GB
4
Битва процессоров: Ryzen 5 3500 VS Core i3-10325 в связке с видеокартой GeForce RTX 3060 Ti
13
Игровой компьютер до 100 тысяч рублей: февраль 2022 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
22
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG B660M Mortar WIFI DDR4
3
Битва процессоров: Ryzen 5 3600ХТ VS Core i5-11400F в связке с видеокартой GeForce RTX 3080
5

Интересные материалы

Ретроклокинг: LGA 775 – начало
19 февраля 2022 117
Игровой компьютер до 100 тысяч рублей: февраль 2022 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
27 февраля 2022 22
Обзор игровой клавиатуры ASUS ROG Strix Flare II Animate
2 марта 2022 24
В погоне за производительностью: видеокарты – март 2022
2 марта 2022 23

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Apple открыла магазины re:Store в России спустя сутки после громкого заявления Тима Кука
49
Европейские авиационные лизинговые компании оказались на грани банкротства из-за санкций против РФ
77
539 000 рублей за видеокарту – российские магазины ставят новые ценовые рекорды 3 марта 2022 г
221
Как не потерять доступ к Windows, если Роскомнадзор заблокирует Microsoft
104
Российские учёные изобрели ракетный двигатель нового поколения, превосходящий аналоги в 10 раз
11
Российские и белорусские геймеры устроили играм CDPR ливень из негативных отзывов в Steam на фоне прекращения продаж в РФ и РБ
90
Глобальная версия Poco X3 Pro получает стабильное обновление MIUI 13
16
Представлен новый российский смартфон AYYA T1 стоимостью 15 тысяч рублей
17
Депутат Госдумы представила замену iPhone – отечественный AYYA T1 за 15 тысяч рублей
40
Санкции нанесли удар по российским майнерам – окупаемость GeForce RTX 3080 увеличилась до 36 месяцев
110
69 смартфонов Xiaomi получат MIUI 13 на Android 12 в первой половине 2022 года
+
Похоже, авторы Ghost of Tsushima готовят продолжение игры
1
Биткоин дешевеет, а Binance обещает пока не блокировать аккаунты жителей РФ
37
ASRock представила компактный компьютер с 12-м поколением Core
+
Valve отключила для пользователей из России все основные методы оплаты в Steam
46
4 минуты игрового процесса стратегии Songs of Conquest в духе «Героев Меча и Магии»
3
Российские программисты не будут служить в армии и платить налоги – указ В. Путина
22
IOI рассказала, что нового ждёт Hitman III в марте
+
GSC Game World: разработка S.T.A.L.K.E.R. 2 отошла на второй план
30
В свежем видео вестерна Weird West показали взаимодействие с NPC
2

Популярные статьи

Google отключил монетизацию на YouTube – чего ждать дальше, и как не потерять подписчиков и деньги
85
Получите Windows 11 в подарок в ходе праздничной распродажи в честь 8 марта
Об участии иностранного капитала в российских банках
57
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus Z690 Extreme
16
Апгрейд дешевого китайского микроскопа и почему это сомнительное занятие
14
Horizon Forbidden West — рецензия
7
Мои впечатления от игры Call of Juarez The Cartel. Часть первая
+
Орион: созвездие, в котором находятся массивные звездные ясли и самые яркие звезды
6
Битва игровых компьютеров: CPU Ryzen 7 3700X и Core i5-11400F в связке с GPU GeForce RTX 3060 Ti и Radeon RX 5700 ХТ
4

Сейчас обсуждают

Timur vtoroj
21:00
это у тебя поток гавна или словесное семяизвержение?
Google отключил монетизацию на YouTube – чего ждать дальше, и как не потерять подписчиков и деньги
Владимир Захаров
21:00
Ну тогда ладно , жди когда всю Украину захватят -потом скажешь блин хотел повоевать да поздно уже ( я пытался типо)
Intel и AMD приостановили поставки в Россию видеокарт и процессоров, а на очереди PlayStation 5 и Xbox Series S/X
Вeжливый_Бaйрактар
21:00
Нацинализация мусорных активов? Окай
Intel и AMD приостановили поставки в Россию видеокарт и процессоров, а на очереди PlayStation 5 и Xbox Series S/X
avc119
20:59
Не, стримить теперь придется на разгрузке вагонов, там зарплату будут давать продуктами, заодно можно будет согреться. Кстати лайвхак из прошлого, чтобы спастись от цинги нужно пить хвойный отвар. Не ...
Google отключил монетизацию на YouTube – чего ждать дальше, и как не потерять подписчиков и деньги
Timur vtoroj
20:59
это цена за то, что вас тварей в 2014 не раздавили в котлах и не взяли Мариуполь!
Google отключил монетизацию на YouTube – чего ждать дальше, и как не потерять подписчиков и деньги
help
20:59
он бот... ему ум и совесть не положены
Microsoft временно прекращает реализацию товаров и услуг на территории России
Vladyslav Pokul
20:58
Ваше хуйло это закомплексованный коротун губошлеп которого видимо в детстве гнобили, и который стал самым последним мировым гандоном и преступником херача по жилым городам и районам потому что украинс...
Комплектующие дорожают и исчезают из продажи — что имеет смысл сделать прямо сейчас
Вeжливый_Бaйрактар
20:57
В резерве, рано еще.
Intel и AMD приостановили поставки в Россию видеокарт и процессоров, а на очереди PlayStation 5 и Xbox Series S/X
help
20:57
счас заживем !!! (нет)
Microsoft временно прекращает реализацию товаров и услуг на территории России
century84
20:57
Чё, наконец-то перестанут насиловать windows 10 обновлениями?
Процессоры Эльбрус лишили доступа к открытому ПО OpenBLAS, а Microsoft ушла с российского рынка
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем