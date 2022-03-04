Всё это происходит сегодня 4 марта 2022 года

Уже неделю мы наблюдаем за тем, как В США придумывают всё новые санкции, которые наносят тот или иной ущерб экономике РФ. Если вам казалось, что ребята в Госдепартаменте выдохлись, то спешим вас разочаровать, ибо они ещё способны генерировать оригинальные идеи. Многие отмечают, что всё это работает в обе стороны, а американские компании терпят огромные убытки, которые несопоставимы с неудобствами жителей России. Ну а пока приходится констатировать, что здравый смысл окончательно и бесповоротно покинул головы политиков.

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Итак, сегодня утром наблюдались масштабные сбои в работе западных социальных сетей. Пользователи не могут зайти в Facebook, а мессенджеры работают с перебоями. Имеются проблемы с Twitter, а многие пишут, что не могут использовать магазин приложений Google Play и App Store. По поводу последнего мы уже высказывали предположения об его частичной или полной блокировке для жителей РФ, а вот от Google мало-то ожидал подобных действий. Отдельно отмечается, что некоторые провайдеры всё ещё обеспечивают доступ к указанным выше ресурсам, ну а при использовании сервисов VPN, можно без проблем продолжать пользоваться своими аккаунтами. Никто не гарантирует, что их не удалят, но пока это на уровне страшилок. YouTube работает, а вот некоторые иностранные СМИ блокируют вещание для России.

А вот ещё одна новость от Google: «Корпорация добра» прекратила показывать рекламу на территории РФ. Причина не поясняется, поскольку очередная вода в комментариях – не может дать ответы на поставленные вопросы. Стоит понимать, что это могло быть ответом на запрос Роскомнадзора, который потребовал отключить фейковую рекламу, демонстрирующую те или иные события в Украине с точки зрения западных СМИ. В данном случае нужно понимать, что в краткосрочной перспективе это не так страшно, а вот полный отказ от российского рынка грозит не только потерями для американской компании, но и значительным уменьшением доходов российских ресурсов, большинство из которых выживало только за счёт рекламы.

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Можно было бы понадеяться на Яндекс, но и там всё плохо. Проблема в том, что несмотря на неоднократные просьбы перенести головной офис в Россию, владельцы предпочитали держать его в Европе. Сегодня они испытывают проблемы с обязательствами по выкупу ценных бумаг, поскольку многие европейцы хотят отказаться от российского актива, а доступ к деньгам сильно ограничен. Если ничего не изменится, то Яндекс может объявить дефолт, что станет очередным ударом по рынку рекламы в РФ. Ожидайте, что количество контента на небольших ресурсах снизится до минимума, а выживут только самые большие сайты, у которых достаточно запаса прочности и наличности.