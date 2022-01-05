В США, Китае и Австралии замечены грузовики с надписью Shiba Inu To The Moon

2021 год отметился целым рядом интригующих криптовалютных проектов. Разработчики каждого из них нас уверяли, что это и есть тот самый убийца Биткоина, который пришёл не на месяц, а планирует заявить о себе как о самом ценном активе. Увы, но большинство из токенов оказались пустышками. На ум приходит Chia Coin, подешевевший в 15 раз с лета 2021 года. Не стоит забывать и о Raptoreum, который майнили владельцы мощных процессоров AMD Ryzen. Сегодня криптовалюта опустилась на дно, где и останется лежать до конца своих дней. Были откровенно мошеннические токены по типу «Игры в кальмара», но громче всех заявил о себе скромный Dogecoin.

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Несколько месяцев непрекращающейся рекламы от Илонушки Маска сделали своё дело, ведь о существовании собачьей монеты узнали даже те, кто вообще впервые слышит о криптовалютах. Поскольку всё хорошее (как и плохое) рано или поздно заканчивается, что нет ничего удивительного в том, что в какой-то момент основатель Tesla потерял интерес к Догикоину. Может уже вывел все монеты в реальные деньги, а может перевёл их в более надёжную криптовалюту. Никто точно не знает. Но сильнее всех задели действия Илона Маска разработчиков криптовалюты Шиба Ину (Shiba Inu). Они смогли подняться, появившись в нужное время в нужном месте, а после пустили правильные слухи, что позволило чуть ли не у нуля вырасти до 20 миллиардов долларов.

Несмотря на все попытки представить токен как солидный и уважаемый актив, в глаз крупных инвесторов Shiba Inu остаётся мемной криптовалютой с сомнительным прошлым и неопределённым будущим. Вполне возможно, что создатели токена верят в мощную силу рекламы. В конце 2021 года на улицах разных городов и даже стран стали замечать грузовики с надписью «Shiba Inu To The Moon», что переводится как Шибу Ину на Луну. Фотографии машин приходят из Нью-Йорка, Вашингтона, Пекина и Канберры. Неясно, что таким образом нам хотят сказать. Может быть предлагают отправить Shiba Inu на Луну и Марс вслед за Dogecoin?

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Эксперты отмечают, что предсказать результат такой странной рекламы сложно, но уже сегодня Шиба Ину может похвастать 2.2 миллионами подписчиков в Twitter, а по всему миру насчитывается около 40 000 торговых точек, где можно расплатиться монетками с изображением собаки породы Сиба-ину. В дополнение к этому стоит упомянуть, что крупные держатели Эфира в 2021 году предпочли Shiba Inu сотням других монет. В среднем на счету каждого держателя Эфира лежит 52 миллиарда монет Shiba Inu на сумму 2 миллиона долларов.