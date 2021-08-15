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Несколько дней назад мы констатировали повышение цен на видеокарты в российской рознице. Большая часть недорогих моделей исчезла из продажи, ну а некоторые начали дорожать. На первый взгляд это могло показаться временными проблемами с поставками, вот только дальше всё стало куда хуже. Следом голос подали китайские майнеры, ведь высокая цены Эфира подняла стоимость видеокарт и в Поднебесной. Ситуация накалялась до тех пока сегодня не выяснилось, что майнеры обошли блокировку хешрейта NVIDIA LHR. Пожалуй, это самая тревожная новость прошедшей недели, ведь теперь доходность на видеокартах для майнеров возрастёт, что сделает добычу выгодной даже с учётом высоких цен на графические чипы.

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Что же, если вы думали, что видеокарты начнут дорожать только в магазинах, то сильно ошибались, ведь вторичный рынок отреагировал на всё это резким скачком цен. Особенно всё это заметно на примере GeForce GTX 1080 Ti, которая растёт, как на дрожжах. Так, если ещё три недели назад данная модель стоила 35 000 рублей, то сегодня дешевле 55 тысяч ничего не найти. Ясно, что ориентироваться на самую недорогую модель глупо, поскольку она может быть со скрытыми проблемами, вот только далее идёт 65 000 рублей и выше. Ну а отдельные личности пытаются продать свою прожжённую карту с фермы за 85 000 рублей. Выходит, что проблемы на рынке автоматически сказались на вторичке, а наценка доходит до 50 000 рублей.

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На самом деле средний рост цены составил около 25 000 рублей, но кто сказал, что продавцы не захотят поднять стоимость на GeForce GTX 1080 Ti после того, как увидят подорожание в рознице? Кстати, сегодня аналогичную производительность демонстрирует GeForce RTX 3060. Она стоит 65 000 рублей, а значит более логичным поступком выглядит покупка новой модели с гарантией. Стоит отметить, что многие владельцы GeForce GTX 1080 Ti уверят нас в том, что видеокарта мало использовалась, работая в холостом режиме. Игры почти не запускались, а сам хозяин не умеет настраивать майинговые программы.

Мы не оставляем ссылок на те или иные объявления, поскольку это создаст дополнительную рекламы. Кроме того, мы не предлагаем вам ничего покупать на Авито и вообще пока воздержаться от покупок. Цены точно будут расти, но это не повод отдавать перекупщикам и магазинам десятки тысяч рублей. А вообще, новых игр почти нет, а значит тратить на видеокарту 85 000 рублей – это крайне неразумный поступок.