Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Пока мы несколько дней изучили целесообразность покупки Radeon RX 6600 XT, случилось весьма странное: все новинки исчезли из продажи. Ясно, что они не испарились, поэтому можно только предполагать, кто стал владельцем новеньких графических чипов. Возможно, это геймеры, которые уже устали ждать перемен. Но, не исключено, что это проделки майнеров, которые узнали об отличной энергоэффективности Radeon RX 6600 XT. Гадать бесполезно, а сам факт быстрого исчезновения карт из магазинов слегка удивляет. Вообще куда хуже то, что начали дорожать и другие видеокарты.

реклама

В первую очередь речь о GeForce RTX 3060. Ещё пару дней назад модель производства Palit стоила 59 000 рублей. Сегодня аналогичная карта стартует с 65 000 рублей, а значит у нас + 6000 на пустом месте (идентичной модели на 2 кулера нет вообще). Столь резкое удорожание может быть связано только с одним фактором: ростом Эфира. Криптовалюта приближается к 3300 долларом, в то время как Биткоин перевалил за 47 000 и продолжил своё триумфальное восхождение. Предположить дальнейший ход событий крайне сложно. Если Эфир продолжит дорожать, то можно ждать очередных сюрпризов от торговых сетей, ведь спрос порождает предложение. В данном случае не так важно, что речь идёт о видеокарте с блокировкой от майнинга, ведь на фоне роста Эфира наблюдается нервозность среди обычных геймеров.

анонсы и реклама Самая дешевая 3060 снова в продаже -22000р на 3060 Ti Gigabyte = топ цена -31 000р на 3080 MSI Gaming - дешевле нет нигде 3090 дешево в XPERT.RU Новейший Ryzen 5 5600G AM4 в Регарде 12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза <b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU

реклама

Несколько тысяч прибавили и GeForce RTX 3060 Ti. Сегодня такую видеокарту меньше чем за 75 000 рублей не купить. В Ситилинк доступны больше десяти различных моделей, поэтому рост пока не такой высокий, как на младшей видеокарте. Но это не значит, что уже в ближайшее время цена не устремится вверх. Возможно, осталось всего несколько дней, когда мы видим видеокарты по такой стоимости.

Единственная видеокарта, которая пока не подорожала – это GeForce RTX 3070 Ti. Речь идёт о модели производства Palit. Она стоит 95 тысяч и имеет очень привлекательный дизайн. Мы точно не знаем, сколько единиц завезли в Ситилинк, а вот вчера в продаже не было ни одной такой карточки. Торопитесь, может быть, вы успеете отхватить её по прежней цене, ведь следом идёт GeForce RTX 3070 Ti от GIGABYTE за 105 000 рублей. К сожалению, приходится констатировать, что ждать в ближайшее время снижения цен на видеокарты не приходится. Геймеры явно не рады подъёму на рынке криптовалют. В данном случае хочется спросить аналитиков, которые утверждали, что к осени видеокарты начнут плавно возвращаться к рекомендованным ценам: что не так с вашими прогнозами, и где наши рекомендованные цены?

реклама



