Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Подорожание Эфира привело к росту цен на видеокарты в магазинах РФ – GeForce 3060 прибавила 6000 р

Возможно, сегодня последняя возможность купить видеокарту по прежней цене
[ ] для раздела Блоги
2
3070 Ti MSI - цена упала на порядок
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Пока мы несколько дней изучили целесообразность покупки Radeon RX 6600 XT, случилось весьма странное: все новинки исчезли из продажи. Ясно, что они не испарились, поэтому можно только предполагать, кто стал владельцем новеньких графических чипов. Возможно, это геймеры, которые уже устали ждать перемен. Но, не исключено, что это проделки майнеров, которые узнали об отличной энергоэффективности Radeon RX 6600 XT. Гадать бесполезно, а сам факт быстрого исчезновения карт из магазинов слегка удивляет. Вообще куда хуже то, что начали дорожать и другие видеокарты. 

реклама

В первую очередь речь о GeForce RTX 3060. Ещё пару дней назад модель производства Palit стоила 59 000 рублей. Сегодня аналогичная карта стартует с 65 000 рублей, а значит у нас + 6000 на пустом месте (идентичной модели на 2 кулера нет вообще). Столь резкое удорожание может быть связано только с одним фактором: ростом Эфира. Криптовалюта приближается к 3300 долларом, в то время как Биткоин перевалил за 47 000 и продолжил своё триумфальное восхождение. Предположить дальнейший ход событий крайне сложно. Если Эфир продолжит дорожать, то можно ждать очередных сюрпризов от торговых сетей, ведь спрос порождает предложение. В данном случае не так важно, что речь идёт о видеокарте с блокировкой от майнинга, ведь на фоне роста Эфира наблюдается нервозность среди обычных геймеров. 

анонсы и реклама
Самая дешевая 3060 снова в продаже
-22000р на 3060 Ti Gigabyte = топ цена
-31 000р на 3080 MSI Gaming - дешевле нет нигде
3090 дешево в XPERT.RU
Новейший Ryzen 5 5600G AM4 в Регарде
12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза
<b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU

реклама

Несколько тысяч прибавили и GeForce RTX 3060 Ti. Сегодня такую видеокарту меньше чем за 75 000 рублей не купить. В Ситилинк доступны больше десяти различных моделей, поэтому рост пока не такой высокий, как на младшей видеокарте. Но это не значит, что уже в ближайшее время цена не устремится вверх. Возможно, осталось всего несколько дней, когда мы видим видеокарты по такой стоимости. 

Единственная видеокарта, которая пока не подорожала – это GeForce RTX 3070 Ti. Речь идёт о модели производства Palit. Она стоит 95 тысяч и имеет очень привлекательный дизайн. Мы точно не знаем, сколько единиц завезли в Ситилинк, а вот вчера в продаже не было ни одной такой карточки. Торопитесь, может быть, вы успеете отхватить её по прежней цене, ведь следом идёт GeForce RTX 3070 Ti от GIGABYTE за 105 000 рублей. К сожалению, приходится констатировать, что ждать в ближайшее время снижения цен на видеокарты не приходится. Геймеры явно не рады подъёму на рынке криптовалют. В данном случае хочется спросить аналитиков, которые утверждали, что к осени видеокарты начнут плавно возвращаться к рекомендованным ценам: что не так с вашими прогнозами, и где наши рекомендованные цены?

реклама


Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
рейтинг: 1.0 из 5
голосов: 1
Добавить в закладки
предыдущая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование Mesh-набора ASUS ZenWiFi XD6
5
Far Cry 5: тестирование четырех поколений видеокарт и процессоров
9
Битва процессоров: Core i5-8400 VS Ryzen 3 3100
40
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid 280R
19
Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 VS Radeon RX 5700
7
Обзор телефона Philips Xenium E185
27
F1 2020: тестирование актуальных видеокарт и процессоров
1
Обзор и тестирование моноблока ASUS Zen AiO 24 M5401WUA
6
Битва процессоров: Core i5-8400 VS Ryzen 5 2600
15
Битва процессоров: Core i7-7700К VS Ryzen 3 3300X
39

Интересные материалы

Ретроклокинг: забытый итальянский процессор Genesys B52 MMX CPU
31 июля 2021 66
Деньги вперед: главные игры августа 2021 года
6 августа 2021 44
Обзор телефона Philips Xenium E185
10 августа 2021 27
Обзор маршрутизатора ASUS RT-AX82U
7 августа 2021 26
Битва процессоров: Core i7-7700К VS Ryzen 3 3300X
8 августа 2021 39
Битва процессоров: Core i7-7700К VS Ryzen 7 1700X
4 августа 2021 33

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Видеокарты NVIDIA дешевеют в магазинах РФ – GeForce RTX 3080 LHR со скидкой до 40 000 рублей
48
Видеокарты AMD Radeon RX 6600 XT были раскуплены в DNS за 10 минут
88
Изучаем доходность майнинга Radeon RX 6600 XT в Эфире – лучшая фермерская видеокарта на рынке
30
Появление видеокарт Radeon RX 6600 XT по рекомендованным ценам стало возможным за счёт субсидий
17
Аналитики РБК рассказали о будущем Биткоина и поделились мнением о его положении в мире и РФ
55
Polaris возвращается в двухчиповой Radeon RX 570 для майнинга — 60 мегахешей в Ethash
22
RX 6600 XT исчезли из ДНС, но появились в другом магазине, и по ценам ниже, чем у торговцев с Авито
39
Wargaming празднует 11-летие World of Tanks с раздачей серьёзных подарков
4
Средние европейские цены Radeon RX 6600 XT оказались на 150 евро дешевле российских из DNS
95
Криптовалютная лихорадка Chia Coin привела к росту продаж жёстких дисков по всему миру
2
Записи реального игрового процесса Battlefield 2042 «утекли» в Сеть — спешите видеть, пока не удалили
16
NVIDIA представила компактный графический ускоритель RTX A2000
3
СМИ: Blizzard лишилась геймдиректора Diablo IV и ещё двух ключевых сотрудников
16
Производительность DDR5-4800 и DDR4-3200 позволяют сравнить тесты Alder Lake-S в UserBenchmark
24
Хардфорк London сделал майнеров Эфира беднее на 18%, а вереди Shanghai и Ethereum 2.0
9
Стали известны даты проведения крупных сезонных распродаж в Steam до конца года
1
Видеокарта Radeon RX 6600 XT из DNS появилась на Авито с небольшой переплатой в 4000 рублей
28
NVIDIA рассказала о цифровом двойнике Дженсена Хуанга, который принимал участие в конференции GTC
21
Как выглядит Cyberpunk 2077 в разрешении 4K и с установленными 50 модификациями — смотрим видео
21
«Отрицательный рост»: люди потихоньку теряют интерес к просмотру контента на Twitch
35

Популярные статьи

Распродажа: пожизненная лицензия на Windows 10 всего лишь за 930 рублей
Битва процессоров: Core i5-8400 VS Ryzen 3 3100
40
О бесплатных радиомайнерах для добычи криптовалюты Helium
13
Far Cry 5: тестирование четырех поколений видеокарт и процессоров
9
IP-камера Longse LS-IP100/40: Обзор, тесты и разборка
+
Обзор и тестирование Mesh-набора ASUS ZenWiFi XD6
5
Выжимаем +19 % FPS в Ведьмак 3: Дикая охота на бюджетной видеокарте в 1080p
+

Сейчас обсуждают

Now!
00:36
Подорожание Эфира привело к росту цен на видеокарты в магазинах РФ – GeForce 3060 прибавила 6000 р
Christinachadzynski
00:35
Чуть позже не столь понтовые 4-ядерники шли уже по 250, дешевле, чем современные аналогичные АМД)
Нашел комп на Core2Duo 15-летней давности и сравнил со своим R7 5800x
BeeMaster
00:34
Картинки у Intel красивые. Когда пощупать можно? Я думаю, до 23 года не о чём говорить.
Среди первых 3-нм изделий Intel будут серверные компоненты и графический процессор
Iscariot
00:33
Положить с прибором на эти цены, на майнеров, и на карты. За 100-120к можно взять нормальный ноут 17-шку с 3060 или радиком. По желанию докупаешь монитор и получаешь профит.
Подорожание Эфира привело к росту цен на видеокарты в магазинах РФ – GeForce 3060 прибавила 6000 р
CTyDeHT
00:32
Вчера до 0:00 карты были в пределах 36000р на CU, сегодня само собой - НЕТ
Появление видеокарт Radeon RX 6600 XT по рекомендованным ценам стало возможным за счёт субсидий
Christinachadzynski
00:31
Так, флак вроде даже на п1 играется, откуда там нагрузка?
Нашел комп на Core2Duo 15-летней давности и сравнил со своим R7 5800x
BeeMaster
00:30
Когда вышли Ryzen1, интел пора было начинать чесаться. Они не чесались вплоть до Ryzen2. На тот момент я предполагал, что у них ничего не будет как минимум до 23 года. Я вижу, что моя оценка близка к ...
Среди первых 3-нм изделий Intel будут серверные компоненты и графический процессор
Christinachadzynski
00:29
А зачем файлохранилищу 4 ядра?
Нашел комп на Core2Duo 15-летней давности и сравнил со своим R7 5800x
Xacku
00:28
Золотые слова
Хардфорк London сделал майнеров Эфира беднее на 18%, а вереди Shanghai и Ethereum 2.0
Christinachadzynski
00:28
В нашем ауле такие торгуются за 20 баксов)
Нашел комп на Core2Duo 15-летней давности и сравнил со своим R7 5800x
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем