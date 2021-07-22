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Снижение цен на видеокарты в магазинах по всему миру не могло пройти бесследно для отечественных ритейлеров. Уже сегодня можно купить специальную версию GeForce RTX 3060 LHR за 57 тысяч рублей. Учтите, что речь идёт о полноценной видеокарте, которая получила блокировку от майнинга, что делает её малоинтересной для потенциальных фермеров. Более прокачанная GeForce RTX 3060 Ti LHR подешевела до 76 000 рублей, а ведь ещё не так давно обе стоили гораздо больше 100 000, ну а последняя достигала 130 и больше тысяч. Подобные падения уже привели к резкому снижению стоимости видеокарт на вторичном рынке. Больше недели назад мы сообщали об удешевлении GeForce GTX 1080 Ti. На тот момент ниже 50 000 такую карту найти было просто нереально. Что же, давайте взглянем, как быстро падают в цене старые флагманы на вторичке.

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Ниже мы предлагаем рассмотреть две первые попавшиеся нам модели GeForce GTX 1080 Ti. Мы не ставили своей задачей изучить весь спектр предложений, вычислить среднее значение и найти наибольшую выгоду. По большому счёту мы против покупки видеокарт на вторичном рынке, но, когда наши читатели спрашивали нашего мнения? Именно поэтому здесь только констатация факта. Ну а брать или не брать, решайте сами. В любом случае убедитесь, что видеокарта способна тянуть самые сложные тесты на максималках. Игры можно запускать только для успокоения, поскольку раскочегарить видеокарту способна далеко не каждая игра. Заранее предупредите продавца, что будете сидеть у него как минимум час. Если с видеокартой есть проблемы, в тяжёлых тестах они всплывут. Обращайте внимание на то, была ли видеокарта в ремонте, как часто обслуживалась и насколько высокая температура у неё под нагрузкой.

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Как видите, сегодня можно взять GeForce GTX 1080 Ti за 33 000 рублей и дороже. Ясно, что при большом желании можно и поторговаться, что даст вам ещё пару тысяч. На Авито можно найти и более дорогие предложения. К примеру, некоторые товарищи предлагают свою потрёпанную временем и майнингом GeForce GTX 1080 Ti за 57 000 рублей. Очевидно, что стоит перейти в интернет-магазин и купить там новую GeForce RTX 3060 LHR за точно такую же сумму. Все продавцы уверяют, что видеокарты не майнили. А вот это уже как повезёт. Скорее всего, есть исключительно игровые модели, но можно нарваться на выжатый лимон после долгой многолетней работы в шахте.

Отметим, что по сравнению с прошлой неделей падение цен на GeForce RTX 3060 LHR составляет 15 000 рублей и выше, а потенциал скидок далеко не исчерпан. Будем надеяться, что видеокарты в рознице ещё будут падать в цене, что позволит получить мощный старый флагман по привлекательной стоимости.