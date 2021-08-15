Инструкция по разблокировке видеокарт NVIDIA с антимайнерской защитой LHR от Dizzy Mining
Обычно громкие сообщения приходят среди недели. Они вызывают настоящий ажиотаж в прессе, при этом тысячи и даже десятки тысяч сайтов перепечатывают одни и те же материалы. Сегодня воскресенье, мало того, ещё и лето, что не только снижает активность до нуля, но и не даёт информации быстро распространяться по сети. Что же, в другой день данная тема вызвала ба настоящий взрыв, в то время как сейчас геймеры ещё не проснулись, а некоторые предпочитают лежать на солнышке, доедая шаурму, хачапури или пахлаву (нужное подчеркнуть). Сегодня мы сообщали о том, что разработчики программы NBMiner пробили защиту NVIDIA LHR в новой версии программы для майнинга за номером 39.0. В результате даже изначально заблокированные GeForce RTX 3080/3070 Ti стали добывать для своих владельцев на 20% больше монет.
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Если вы всё ещё сомневаетесь в том, что защита пробита, можете сразу же переходить к видео ниже. Мы же кратко расскажем о случившемся. Итак, в новой версии появилась расширенная настройка, где присутствует аргумент под названием lhr. Именно он отвечает за блокировку майнинга на видеокартах. Поскольку это первая версия, в которой есть подобные настройки, то ждать чудес не стоит. Так, пока доступна максимальный параметр равный 68. Это значит, что вы получаете 68% от максимального хешрейта на заблокированной видеокарте, или на 20% больше возможного. Майнеры с канала Dizzy Mining опытным путём выяснили, что более высокое значение должно приводить к более высокому показателю хешрейта, но уже через короткий промежуток времени это вызовет блокировку, что автоматически снизит хешрейт до стандартного.
Майнеры определили, что большинство попавших им в руки видеокарт NVIDIA LHR без проблем увеличивают показатель хешрейта на 68% от возможного. Если вы обнаружите резкое падение – сбросьте показатель до 65. Кроме того, можно провести такую же настройку, если у вас несколько видеокарт. Для этого нужно после атрибута lhr перечислить показатель хешрейта для каждого графического чипа через запятую. При этом, если одна из видеокарт поставляется без LHR, то нужно установить «-1». Давайте к примерам: lhr 65,68,0,-1.
По мнению представителей Wccftech, в ближайшее время разблокировка может ощутимо увеличить цену на видеокарты, а эффективность разблокировки будет расти. Это не значит, что майнерам удастся разблокировать все 100%, но даже 85% будет достаточно, чтобы уйти в плюс, а там многие из фермеров рассчитывают на рост Эфира.
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