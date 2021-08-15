Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Обычно громкие сообщения приходят среди недели. Они вызывают настоящий ажиотаж в прессе, при этом тысячи и даже десятки тысяч сайтов перепечатывают одни и те же материалы. Сегодня воскресенье, мало того, ещё и лето, что не только снижает активность до нуля, но и не даёт информации быстро распространяться по сети. Что же, в другой день данная тема вызвала ба настоящий взрыв, в то время как сейчас геймеры ещё не проснулись, а некоторые предпочитают лежать на солнышке, доедая шаурму, хачапури или пахлаву (нужное подчеркнуть). Сегодня мы сообщали о том, что разработчики программы NBMiner пробили защиту NVIDIA LHR в новой версии программы для майнинга за номером 39.0. В результате даже изначально заблокированные GeForce RTX 3080/3070 Ti стали добывать для своих владельцев на 20% больше монет.

реклама

Если вы всё ещё сомневаетесь в том, что защита пробита, можете сразу же переходить к видео ниже. Мы же кратко расскажем о случившемся. Итак, в новой версии появилась расширенная настройка, где присутствует аргумент под названием lhr. Именно он отвечает за блокировку майнинга на видеокартах. Поскольку это первая версия, в которой есть подобные настройки, то ждать чудес не стоит. Так, пока доступна максимальный параметр равный 68. Это значит, что вы получаете 68% от максимального хешрейта на заблокированной видеокарте, или на 20% больше возможного. Майнеры с канала Dizzy Mining опытным путём выяснили, что более высокое значение должно приводить к более высокому показателю хешрейта, но уже через короткий промежуток времени это вызовет блокировку, что автоматически снизит хешрейт до стандартного.

анонсы и реклама 3060 Ti ASUS - цена снижена в полтора раза -31 000р на 3080 MSI Gaming - дешевле нет нигде 3090 дешево в XPERT.RU MSI RTX 3060 Ti по старой цене до последнего роста Новейший Ryzen 5 5600G AM4 в Регарде 12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза <b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU

Майнеры определили, что большинство попавших им в руки видеокарт NVIDIA LHR без проблем увеличивают показатель хешрейта на 68% от возможного. Если вы обнаружите резкое падение – сбросьте показатель до 65. Кроме того, можно провести такую же настройку, если у вас несколько видеокарт. Для этого нужно после атрибута lhr перечислить показатель хешрейта для каждого графического чипа через запятую. При этом, если одна из видеокарт поставляется без LHR, то нужно установить «-1». Давайте к примерам: lhr 65,68,0,-1.

По мнению представителей Wccftech, в ближайшее время разблокировка может ощутимо увеличить цену на видеокарты, а эффективность разблокировки будет расти. Это не значит, что майнерам удастся разблокировать все 100%, но даже 85% будет достаточно, чтобы уйти в плюс, а там многие из фермеров рассчитывают на рост Эфира.

реклама



