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Обычно читая китайскую прессу, мы видим довольно оптимистичный взгляд на тему ценообразования на видеокарты. Всё дело в запрете на майнинг, что в июле привело к появлению на вторичном рынке гигантских партий, стоимость которых часто совсем немного превышала рекомендованную. Сегодня наши читатели могли убедиться, что большая часть шахтёров уже перевезла свои фермы в благоприятные для добычи Эфира страны. Будущее криптовалюты туманно, но обычных майнеров это волнует не очень сильно, ведь они надеются продать видеокарты обычным геймерам. Судя по всему, с видеокартами туго даже в Китае. Подорожание Эфира привело к новому витку роста цен, а значит оптимистичные настроения сменились на пессимистичные.

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По мнению представителей китайского портала Fast Technology, если видеокарту не купить сегодня, то завтра она будет гораздо дороже. В доказательство своих слов они приводят колебания Биткоина. Известно, что все остальные альткоины прочно завязаны на цифровом золоте, поэтому подорожание Биткоина тут же приводит к аналогичным последствиям и для других криптовалют. Сегодня цифровые деньги поднимались до 48 000 долларов. Удержаться на отметке не получилось, но это не конец. Быки попробуют ещё раз сегодня вечером, а результат уже ни на что не влияет. Эфир вырос до 3300, а последствия докатились даже до российской розницы.

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Вчера мы писали о том, что самая недорогая модель о GeForce RTX 3060 подросла на 6000 рублей, но ведь это ещё не конец. На этом фоне ребята из Fast Technology однозначно советуют не мешкать. К примеру, они заявляют, что часто помехой в принятии выбора становятся друзья и знакомые. Они уверяют вас в нецелесообразности такой покупки, поскольку вы фактически теряете половину денег, переплачивая магазинам и перекупщикам. Возможно, это и так, вот только каждый в данном случае должен сделать простой вывод: или он будет ждать дальше, надеясь на улучшение ситуации, или купит то, что ему позволяет финансовое положение. Кстати, многое зависит от того, какая видеокарта у геймера сейчас. Если это аналог GeForce GTX 1070, то переплачивать действительно глупо. Данная карта позволит пересидеть полупроводниковый кризис и бум майнинга без жертв. А вот в случае старенькой GeForce GTX 650 или даже GeForce GTX 750, всё не так однозначно. Играть на таких моделях можно, но графика превращается в ту, что можно было увидеть ещё 10 лет назад. В целом же мы предлагаем нашим читателям не тянуть, ведь уже завтра видеокарты могут стать дороже, чем сегодня.