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Если сегодня заглянуть в российские магазины, то можно увидеть, что видеокарт NVIDIA, способных работать на фермах, почти не осталось. Серия LHR снизила эффективность добычи Эфира ровно в 2 раза путём понижения хешрейта. Изначально планировалось, что это будет работать только на алгоритме ethas, но после выяснилось, что многие популярные криптовалюты тоже пострадали. Поскольку с момента выхода видеокарт с блокировкой майнинга прошло уже больше, чем два месяца, начало казаться, что никто не сможет взломать способ защиты, что гарантирует постепенное удешевление видеокарт. Как оказалось, это не так, ведь сегодня был обнаружен способ обходы блокировки, который сводит на нет большую часть усилий NVIDIA.

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Вообще, создаётся ощущение, что ребята из NVIDIA напрасно едят свой хлеб, ведь нам обещали суперзащиту на аппаратном уровне, а она снова оказалась завязана на драйверах. Итак, в новой версии популярного NBMiner появились настройки, позволяющие разблокировать эффективность хешрейта на видеокартах NVIDIA LHR. На момент написания материала версия v39.0 способна выдавать 70% от теоретической возможности, но и это куда больше, чем задумано производителем. К примеру, если обычная версия GeForce RTX 3060 Ti ранее генерировала 60,0 Mh/s. То LHR-версия этой видеокарты выдаёт не больше 30 Mh/s. Очевидно, что после обновления программного обеспечения майнеры смогут получать 42 Mh/s. Поскольку это далеко не всё, что можно выжать в видеокарты, то можно предположить, что в следующих обновлениях будет созданы условия для снижения эффективности механизма блокировки хешрейта.

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Не нужно быть аналитиком, чтобы предсказать резкое повышение цены на видеокарты. Очевидно, что майнеры будут скупать все доступные модели, надеясь на дальнейшее улучшение эффективности добычи. Комментариев со стороны NVIDIA не поступало, поэтому мы не знаем, планируется ли принятие на этот счёт каких-либо мер. Также указывается, что разблокированы абсолютно все видеокарты GeForce RTX 3000-й серии. Это значит, что теперь под угрозой суперскоростная GeForce RTX 3080 Ti, которая по мощности не уступает более дорогой GeForce RTX 3090, а также менее производительная, но куда более популярная из-за своей цены GeForce RTX 3070 Ti.

И не говорите, что мы вас не предупреждали. Буквально вчера вышел материал, в котором эксперты прямо заявили о том, что видеокарты будут дорожать, а низкие цены могут не вернуться очень долго.