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Сегодня наши читатели уже могли ознакомиться с показателями среднего хешрейта на видеокарте Radeon RX 6600 XT. Новинка производства AMD должна порадовать геймеров высокой производительностью в современных играх. Если вы всё ещё не в курсе происходящего, то отправляем вас в данный материал, где можно как следует изучить количество кадров в секунду по наиболее популярным на данным момент играм. Отметим, что благодаря наличию 32 Мб Infinity Cache новинка способна не только поспорить с GeForce RTX 3060, но и обходит её на 5-7% в реальных играх.

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Поскольку официальный старт продаж намечен на сегодня, то многие уже приготовили деньги, надеясь получить новинку по невысокой цене. На самом деле причин надеяться на низкую стоимость вообще нет, ведь продавцы обладают отличной гибкостью. Так, если видеокарта показывает невероятные способности в добыче Эфира (высокий хешрейт), то это уже повод повысить на неё цены. Если хешрейт посредственный, но есть запас прочности в играх, то цену нужно повысить тем более, ведь геймеры должны платить.

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В 16-00 по московскому времени начнётся продажи в DNS. Этот магазин уже неоднократно разочаровывал покупателей, предлагая несколько видеокарт по низкой стоимости, пытаясь одновременно с этим продать дорогие, что называется – под шумок. Вообще в данной ситуации критиковать DNS не приходится, ведь AMD даже не удосужилась объявить рекомендованную цену на Radeon RX 6600 XT для РФ. Известно, что в США она будет стартовать с 379 долларов. В Европе, с высокой долей вероятности, с 379 евро, ну а отечественная розница всегда ориентируется на более высокие ценники. Даже если предположить, что для нас Radeon RX 6600 XT должна стоить 400 евро, то получается 35 000 рублей.

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Вы видели цены на GeForce RTX 3060? Ничего дешевле 59 000 рублей нет, но это версия с блокировкой майнинга, а значит она также бесполезна для фермеров, как и Radeon RX 6600 XT. Учитывая, что последняя ещё и быстрее в играх, ожидать её дешевле 60 000 – это верх наивности. Что же, похоже DNS решила немного подсластить пилюлю. Ознакомиться с ценами там можно на изображении выше. Модель производства Sapphire будет стоить 43 000 рубелей, есть несколько других за 47 тысяч, а также за 50 000 рубликов (580 евро). Всего в продажу поступит 530 видеокарт. Неясно, как они располагаются по моделям, но это и неважно. У потенциальных покупателей есть шанс получить производительность выше, чем у GeForce RTX 3060 с экономией в 15 000 рублей. Возможно, в условиях полупроводникового кризиса, пандемии и бума майнинга это и неплохо, но в целом цена явно не соответствует норме и поражает своей неадекватностью. Но вы ведь уже к этому привыкли?