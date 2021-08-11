Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Российские цены на Radeon RX 6600 XT оказались завышены, но значительно выгоднее GeForce RTX 3060

Выгода составляет немалые 15 000 рублей
[ ] для раздела Блоги
2
Дешевая RTX 3060 - дешевле нет нигде
-22000р на 3060 Gigabyte = топ цена
3070 Ti Gigabyte Gaming - цена упала на порядок
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Сегодня наши читатели уже могли ознакомиться с показателями среднего хешрейта на видеокарте Radeon RX 6600 XT. Новинка производства AMD должна порадовать геймеров высокой производительностью в современных играх. Если вы всё ещё не в курсе происходящего, то отправляем вас в данный материал, где можно как следует изучить количество кадров в секунду по наиболее популярным на данным момент играм. Отметим, что благодаря наличию 32 Мб Infinity Cache новинка способна не только поспорить с GeForce RTX 3060, но и обходит её на 5-7% в реальных играх. 

реклама

Поскольку официальный старт продаж намечен на сегодня, то многие уже приготовили деньги, надеясь получить новинку по невысокой цене. На самом деле причин надеяться на низкую стоимость вообще нет, ведь продавцы обладают отличной гибкостью. Так, если видеокарта показывает невероятные способности в добыче Эфира (высокий хешрейт), то это уже повод повысить на неё цены. Если хешрейт посредственный, но есть запас прочности в играх, то цену нужно повысить тем более, ведь геймеры должны платить. 

анонсы и реклама
RTX 3060 - дальнейшее снижение цен, идем к 50тр
3070 Ti Gigabyte Gaming - цена упала на порядок
-31 000р на 3080 MSI Gaming - дешевле нет нигде
Новейший Ryzen 3 3200G в Регарде
Новейший Ryzen 5 5600G AM4 в Регарде
3090 дешево в XPERT.RU
Новейший Ryzen 3 3200G в Регарде
12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза
Radeon Instinct MI 100 32Gb - 825 350р
<b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU

В 16-00 по московскому времени начнётся продажи в DNS. Этот магазин уже неоднократно разочаровывал покупателей, предлагая несколько видеокарт по низкой стоимости, пытаясь одновременно с этим продать дорогие, что называется – под шумок. Вообще в данной ситуации критиковать DNS не приходится, ведь AMD даже не удосужилась объявить рекомендованную цену на Radeon RX 6600 XT для РФ. Известно, что в США она будет стартовать с 379 долларов. В Европе, с высокой долей вероятности, с 379 евро, ну а отечественная розница всегда ориентируется на более высокие ценники. Даже если предположить, что для нас Radeon RX 6600 XT должна стоить 400 евро, то получается 35 000 рублей. 

реклама

Вы видели цены на GeForce RTX 3060? Ничего дешевле 59 000 рублей нет, но это версия с блокировкой майнинга, а значит она также бесполезна для фермеров, как и Radeon RX 6600 XT. Учитывая, что последняя ещё и быстрее в играх, ожидать её дешевле 60 000 – это верх наивности. Что же, похоже DNS решила немного подсластить пилюлю. Ознакомиться с ценами там можно на изображении выше. Модель производства Sapphire будет стоить 43 000 рубелей, есть несколько других за 47 тысяч, а также за 50 000 рубликов (580 евро). Всего в продажу поступит 530 видеокарт. Неясно, как они располагаются по моделям, но это и неважно. У потенциальных покупателей есть шанс получить производительность выше, чем у GeForce RTX 3060 с экономией в 15 000 рублей. Возможно, в условиях полупроводникового кризиса, пандемии и бума майнинга это и неплохо, но в целом цена явно не соответствует норме и поражает своей неадекватностью. Но вы ведь уже к этому привыкли? 

Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
рейтинг: 1.0 из 5
голосов: 1
Добавить в закладки
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid 280R
3
Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 VS Radeon RX 5700
1
Обзор телефона Philips Xenium E185
26
F1 2020: тестирование актуальных видеокарт и процессоров
1
Обзор и тестирование моноблока ASUS Zen AiO 24 M5401WUA
6
Битва процессоров: Core i5-8400 VS Ryzen 5 2600
15
Битва процессоров: Core i7-7700К VS Ryzen 3 3300X
39
Обзор маршрутизатора ASUS RT-AX82U
25
Деньги вперед: главные игры августа 2021 года
42
Far Cry New Dawn: тестирование актуальных видеокарт и процессоров
30

Интересные материалы

Деньги вперед: главные игры августа 2021 года
6 августа 2021 42
Ретроклокинг: забытый итальянский процессор Genesys B52 MMX CPU
31 июля 2021 62
Assassin's Creed Odissey и Assassin's Creed Valhalla: тестирование актуальных процессоров
29 июля 2021 43
Обзор телефона Philips Xenium E185
10 августа 2021 26
Обзор маршрутизатора ASUS RT-AX82U
7 августа 2021 25
Битва процессоров: Core i7-7700К VS Ryzen 3 3300X
8 августа 2021 39

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Российские геймеры массово скупают видеокарты NVIDIA на фоне роста цены Эфириума
204
Китайские цены на видеокарты возвращаются к рекомендованным – GeForce RTX 3070 Ti стоит от 51 000 р
42
43 смартфона Xiaomi получили стабильную MIUI 12.5 на Android 11
15
Владелец крипто-кошелька 6-летней давности стал долларовым миллионером за счёт 10 млн Dogecoin
15
5 ключевых претензий к Windows 11 – пользователи требуют от Microsoft вернуть удалённые функции
29
Видеокарты NVIDIA дешевеют, в то время как AMD дорожают на фоне роста прибыльности криптовалют
33
Недорогие геймерские видеокарты продолжают дешеветь в магазинах РФ – GeForce 3060 со скидкой 24 000р
36
AMD Radeon RX 6600 XT имеет всего восемь линий PCI-E вместо шестнадцати, что приводит к падению fps
67
Больше половины обладателей iPhone не собираются покупать iPhone 13
4
Камера на 50 Мп, Helio G88 и аккумулятор 5000 мА*ч за $185 – опубликованы характеристики Redmi 10
3
Энтузиаст показал, как выглядел бы BioShock на Unreal Engine 5
10
В AMD считают чип Apple M1 своим конкурентом и угрозой всем процессорам x86
48
AMD намного превзошла Intel по розничным продажам процессоров в июле
35
Мир Far Cry 6 будет «жить» независимо от главного героя
29
Realme GT представлен в России – Snapdragon 888, экран 120 Гц и NFC по цене 54 990 рублей
13
ASUS активирует TPM на своих материнских платах обновлением BIOS
21
В 16:00 по МСК старт продаж AMD Radeon RX 6600 XT - один из магазинов уже озвучил свои рублёвые цены
50
Авторы похожей на Civilization стратегии Humankind перед релизом попытались описать её масштабы в цифрах
4
Нашумевший симулятор бомжа выйдет в раннем доступе Steam в конце августа
28
Realme представила конкурента Redmi Note 10T за 19 990 рублей
+

Популярные статьи

Доходность майнинга эфира после Хардфорка London и потенциал роста цен на видеокарты
79
5 причин не переживать из-за того, что ваш компьютер не совместим с Windows 11
29
Обзор Palit RTX 3070 Ti GameRock. Любительский. Одноголосый
61
Нашел комп на Core2Duo 15-летней давности и сравнил со своим R7 5800x
26
Почему Bitcoin будет дорожать - просто про халвинг и не только для новичка
37
4 лучшие модификации на S.T.A.L.K.E.R.
14
Обзор телефона Philips Xenium E185
26
Самый удобный криптокошелек - Binance и как просто инвестировать в криптовалюту
38
Рассказываю о своих впечатлениях от прохождения Call of Duty: Infinite Warfare. Марс наш
7
F1 2020: тестирование актуальных видеокарт и процессоров
1

Сейчас обсуждают

Мавлет Компотов
14:20
Не, лох тот, кто попал на крипте, это же очевидно
В 16:00 по МСК старт продаж AMD Radeon RX 6600 XT - один из магазинов уже озвучил свои рублёвые цены
zalupsmus
14:20
Кукарекаешь ты у своего бати под одеялом. Вопрос не к тебе. Проходи мимо.
Патентный тролль требует от Intel $7 миллиардов и уже выиграл дело в Техасе на $2 миллиарда
Me4tatelI&gt;
14:18
я играл давно там кажется первое же ограбление мы выбигаем и премся к какой то точке на ногах я еще помню долго играли и кучу раз подыхали, 2 бота и мы вдвоем еще другая была, там вертолет прилетает ...
Payday 2 стала временно бесплатной в Steam
omoikane
14:18
у 3070ти GR температура памяти одна из худших, не путай с обычной 3070. Скриншот с температурой почти в 100 градусов в обзоре тебя не удивляет? :D И нужно пологать у человека в комнате температура не ...
Обзор Palit RTX 3070 Ti GameRock. Любительский. Одноголосый
Eugene
14:18
Вообще-то Apple ProRes - это проф. видеоформат, используемый повсеместно в кино-видео-производстве. Присутствует в т.ч. в самых топовых кинокамерах
Камеры аппаратов iPhone 13 получат портретную съёмку видео, фильтр ProRes и 6-элементные объективы
Эдуард
14:15
Определение пирамиды напиши, пес
Почему Bitcoin будет дорожать - просто про халвинг и не только для новичка
Эдуард
14:15
Сами х*йню придумываете и сами опровергаете. Но купит битка на 5% от сбережений не самая плохая идея. У битка нет вершины, потому что печатный станок работает 24/7, остановить это можно только полным ...
Почему Bitcoin будет дорожать - просто про халвинг и не только для новичка
Alexander Stolz
14:14
Трейдить и выводить прибыль. Холдить, иксоваться и выводить прибыль. Участвовать в пресейлах, выходить в листинг, иксоваться и выводить прибыль. Неужели так сложно просто зайти на Бинанс и ПРОЧИТАТ...
В 16:00 по МСК старт продаж AMD Radeon RX 6600 XT - один из магазинов уже озвучил свои рублёвые цены
omoikane
14:14
да отстойно она выглядит. Любителям Марди Гра только зайдет.
Обзор Palit RTX 3070 Ti GameRock. Любительский. Одноголосый
Beriya
14:13
А если их и не было!?
Задержки в разработке новых скафандров вынуждают NASA отложить высадку на Луну
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем