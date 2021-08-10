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Уже завтра в продажу поступит новая видеокарта Radeon RX 6600 XT. AMD решила выставить ей против GeForce RTX 3060, сделав немного быстрее в играх. В минусы можно записать 8 Гб памяти и узкую шину на 128 бит. Скажем честно, обычным геймерам абсолютно нет дела до всех этих параметров, ведь многие из них даже не помнят названия своего процессора и видеокарты. А вот реальная производительность важна. Именно поэтому сегодня у нас беспристрастный тест от Tomshardware. Ребята изучили все потайные стороны (а их, признаться, было очень мало) Radeon RX 6600 XT и готовы поделиться с нами своим мнением относительно нового середняка от AMD.

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Вообще с ценами вышла весьма любопытная ситуация. Дело в том, что перед нами наследница Radeon RX 5600 XT, которая должна была получить цену в 279 долларов, вот только жадность на этот раз возобладала над здравым смыслом. Рекомендованная цена Radeon RX 6600 XT равна 379 долларом, что соответствует тому, сколько красные просили за Radeon RX 5700 XT полтора года назад. Удивительно, но она не только стоит как указанная выше карта, но и практически равна ей по производительности. Давайте изучим несколько графиков, где данный параметр рассмотрен очень тщательно.

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Отметим, что в источнике есть данные по разрешению 4К, в то время как мы предлагаем ознакомиться только с народным 1080р. Этому есть простое объяснение: Radeon RX 6600 XT не создана для высоких разрешений, ведь там она теряется, а весь смысл от покупки видеокарты сводится на нет. Что до противостояния с GeForce RTX 3060, то здесь всё так, как нам и обещали, но в данном случае разница в цене точно соответствует разнице в производительности.

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Кажется, что всё просто прекрасно. Цена высокая, но терпимая, производительность неплохая, вот только реальная стоимость будет кардинально отличаться от предполагаемых 379 долларов. Сегодня мы всё ещё живём в рамках полупроводникового кризиса, а значит ниже 500 долларов встретить Radeon RX 6600 XT не выйдет. Аналитики предполагают, что все выпущенные видеокарты раскупят, ведь геймеры захотят опробовать новинку. И в этот самый момент самое время вспомнить о майнерах. Дело в том, что 128-битная шина ставит крест на всех попытках использовать её для добычи Эфира. Возможно, только это спасёт её от вездесущих фермеров, но только в том случае, если поставки будут существенными. Если же повторится ситуация со всеми предыдущими моделями, то можно надолго забыть о возможности купить видеокарту производства AMD по близким к рекомендованным ценам.