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Уже сегодня в продажу поступит видеокарта Radeon RX 6600 XT. Вчера наши читатели могли ознакомиться с её скоростными характеристиками. Она превосходит GeForce RTX 3060 по среднему количеству кадров в секунду во всех играх. Это также верно для всех протестированных разрешений, но, как это обычно бывает, не обошлось без странностей. Так, нам предлагают 8 Гб видеопамяти против 12 на GeForce RTX 3060 и 128-битную шину против 192-битной. Ясно, что оба пункта являются попыткой сэкономить, хотя последний может оказать услугу геймерам, поскольку подобная карта должна быть мало эффективна в майнинге.

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Сегодня у нас уже есть результаты Radeon RX 6600 XT производства MSI. Тест проведёт каналом Dizzy Mining. Там нет никаких скрытых настроек, а все изменения прозрачны и понятны. Это значит, что результатам можно доверять, что позволяет сделать выводы по среднему хешрейту новинки прямо сейчас. Если смотреть видео с самого начала, то можно увидеть, что после запуска и небольшого прогона Radeon RX 6600 XT выдаёт чуть меньше 28 Mh/s. Для сравнения – это аналогично тому, сколько майнеры зарабатывают на старенькой GeForce RTX 2060. Поскольку это был тест, автор решил поиграть с настройками. После андервольтинга (undervolting) с последующим разгоном удалось повысить хешрейт до 32.5 Mh/s, что является весьма ощутимой прибавкой. Отдельно укажем, что тесты проводились в протоколе Ethash, на котором основана популярная криптовалюта Эфир.

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Как считаете, насколько эффективная Radeon RX 6600 XT для построения полноценной фермы? С нашей точки зрения, майнеры не только не получат желаемого, но и окажутся обманутыми завышенными ожиданиями. Дело в том, что цена Radeon RX 6600 XT будет на уровне GeForce RTX 3060 или даже выше, поскольку она быстрее в играх. Вот только обычная версия видеокарты GeForce RTX 3060 выдаёт 48 Mh/s. Ясно, что незаблокированных видеокарт осталось мало, но это не повод за аналогичную сумму терять чуть ли не половину прибыли. Учтите, что мы приводили пиковые показатели хешрейта, тогда как в реальности в среднем без разгона было зафиксировано 26 Mh/s.

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Найдутся ли те, кто будет покупать Radeon RX 6600 XT для майнинга? Определённо. Вот только будет их куда меньше, чем тех, кто скупал GeForce RTX 3060. 128-битная шина творит чудеса. На этот раз нужно поблагодарить AMD, ведь решение сэкономить открывает перед геймерами массу возможностей. Теперь главное дождаться небольшого снижения цены, ведь на новинки на старте всегда дороже.



