Недорогие геймерские видеокарты продолжают дешеветь в магазинах РФ – GeForce 3060 со скидкой 24 000р
Рынок видеокарт растёт, а магазинные полки понемногу наполняются. Майнерам становится всё труднее, ведь большая часть новых линеек NVIDIA получила блокировку хешрейта. Конкуренты из красного лагеря находятся под прицелом, что уже привело к их тотальному исчезновению из продажи. Поскольку мы с вами не майнеры, то на данный момент можно констатировать, что выбор есть. На самом деле выбор – дело сложное, ведь никогда не знаешь, что лучше: сэкономить, взяв что-то попроще, или потратить лишнюю сотню долларов на свою мечту. Особенно это актуально сегодня, когда цены значительно превышают рекомендованные, ведь деньги на деревьях не растут. Что же, остаётся только правильно распределить свои ресурсы.
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Поскольку олигархов среди наших читателей немного, то на сей раз мы обратимся к тем, кто не планирует выкладывать за новенькую видеокарту 1000 долларов. Давайте сосредоточимся на наиболее выгодных по цене и производительности моделях, представленных в различных ценовых категориях. Начнём с GeForce RTX 3060. Дешевле всего модель производства PALIT. Она стоит 59 000 рублей и предлагает стабильные 100+ кадров в секунду в самых новых играх в разрешении 1080р. Она полностью соответствует эталонным показателям, поэтому есть смысл доплатить немного, купив аналогичную модель производства ASUS. Здесь вас ждут повышенные тактовые частоты и более качественная, а главное тихая система охлаждения. Кстати, данная модель подешевела на 24 000 рублей, что соответствует 29%.
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У вас в кармане всего 50 000? Берите GeForce RTX 2060. Она уступает предыдущий видеокарте, но способна радовать своего владельца как минимум несколько лет, выдавая 60 и более fps в самых новых играх. Решение не самое верное, но и не глупое, ведь для кого-то может показаться выгодным сэкономить 10 000 рублей.
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Продолжая экономить, можно наткнуться на GeForce GTX 1660 Ti. Она сегодня стоит 47 000 рублей, но нам кажется, что это неверный выбор, ведь данная модель лишена трассировки лучей и медленнее GeForce RTX 2060. Выбирать вам, но мы обращаем ваше внимание на GeForce GTX 1660. Здесь всё те же 6 Гб памяти, но уже за 38 000 рублей. И не говорите, что экономить сложно, нужно просто выбрать подходящую ценовую категорию. Если вы не готовы тратить 38 000 рублей, то мы предлагаем вам подождать. Не факт, что видеокарты не поднимутся в цене, но других вариантов всё равно нет.
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