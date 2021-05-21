19 мая майнеры Эфириума получили рекордный доход за счёт высоких комиссий и ажиотажа на рынке
Когда мы говорим о падении криптовалютного рынка, то нам кажется, что он работает по простым и логичным правилам, которые понятны каждому человеку. На самом деле всё не так, ведь там за несколько минут делаются многомиллиардные состояния, а отдельные везунчики превращают 5000 долларов в 135 тысяч. Уже вчера стало ясно, что доходы майнеров восстанавливаются, вот только, как стало известно, они и не падали. На самом деле 19 мая стало для шахтёров настоящим подарком. Отметим, что в данном случае речь идёт о фермерах, добывающих Эфириум.
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Как сообщается, только за сутки, когда наблюдались колебания Эфира, майнерам удалось получить более 44 тысяч монет. Это рекордный показатель за всю историю существования токена, которого удалось достичь из-за крайне высокой цены за газ. Проще говоря, комиссии в сети поднялись до заоблачных цифр. Так, ещё недавно 60 долларов считалось грабительской выплатой. Так вот, 19 мая этот показатель поднимался до 1300 долларов. При этом в пиковые моменты цифра достигала и более высоких значений. Сообщается, что один из трейдеров заплатил 37 000 долларов за возможность быстрого перевода 750 000 долларов.
В этот момент держатели небольших кошельков оказались лишены возможности перевода средств, поскольку у некоторых было меньше монет, чем требовали за их вывод. На этом фоне особенно любопытно выглядят слова Виталика Бутерина, который рассказывает о недостатках Биткоина, намекая на его высокую энергоэффективность. Основатель Эфириума поясняет, что все изменится с приходом хардфорка EIP-1559. Ожидается, что он сможет остановить тенденцию повышения комиссий, сделав их статичными, что не позволит завышать плату за газ в будущем.
Многие эксперты, в том числе и разработчики протокола Ethereum 2.0 уверяют, что это окончательно уничтожит переменную майнеров, а примеру Эфириума последуют и другие. Однако на данный момент никто из тех, кто действительно может владеть информацией, не готов раскрывать сроков перехода на доказательство Proof-of-Stake. Если это случится в течение нескольких следующих месяцев, как утверждают некоторые источники, то сегодня майнерам не позавидуешь, хотя несколько дней назад у многих из них был большой пир.
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