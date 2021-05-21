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10 мая аналитики констатировали наличие на счету Виталика Бутерина состояния в размере 13 миллиардов долларов. Основатель второй по влиятельности криптовалюты на планете получил в свои руки такие большие деньги совершенно случайно. Дело в том, что в момент создания криптовалюты Shiba Inu команда разработчиков решила перевести на его счёт более 500 триллионов монет. Именно этот токен сделал из Виталика настоящего богача. Отметим, что 1.4 миллиарда из этих денег составляли накопления в Эфире, который за первую половину мая вырос до 4000 долларов. В какой-то момент актив Shiba Inu начал падать, а сами Виталик решил избавиться от монет окончательно. Вначале он больше миллиарда отдал на благотворительные цели, а после и вовсе уничтожил оставшиеся у него токены.

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13 миллиардов таяли как на дрожжах, но криптовалютный портфель всё ещё позволял Виталику входить в почётный пул миллиардеров. Кстати, ему 27 лет, и он считается самым молодым криптовалютным миллиардером. На данный момент Эфириум торгуется на отметке 2750 долларов, а значит основной актив Виталика стал значительно меньше. Согласно подсчётам специалистов Forbes, такая стоимость Эфира означает, что на счету Виталика Бутерина около 850 миллионов долларов.

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Кстати, ещё в 2020 году состояние Виталика не превышало 45 миллионов долларов. Даже если учитывать, что он выпал из числа миллиардеров, а 850 миллионов больше никогда не превратится в 13 миллиардов, такой стремительный рост позволяет ему не беспокоиться о будущем. Кстати, сам Виталик полагает, что с переходом на Ethereum 2.0 и доказательство получения вознаграждения Proof-of-Stake, Эфириум не только сможет вернуться к прежним значениям, но и отобрать корону у Биткоина.

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Виталик указывает на то, что его криптовалюта станет энергоэффективной, потребляя всего 0.05% от сегодняшнего уровня, а значит может стать привлекательной в глазах инвесторов. Отрицать такое развитие событий не стоит, поскольку сегодня многие крупные компании пытаются улучшить свой имидж за счёт чистых технологий. По мнению многих, вложение в Биткоин могут привести к недовольству инвесторов. Чего только стоят заявления Илона Маска, который прямо указал на этот недостаток Биткоина, отказавшись принимать его в качестве оплаты за автомобили.