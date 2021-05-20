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Уже сегодня можно смело утверждать, что криптовалютный рынок пережил вчерашнее падение. Не обошлось без жертв, ведь более 700 тысяч инвесторов разом лишились 8 миллиардов долларов. Но нет худа без добра, ведь пока криптохомяки в панике распродавали Биткоины, Киты спокойно скупали криптовалюту на отметке 30 000 долларов, затем на 35 000, пока предложений не стало слишком мало, а цена не подросла до 40 000 и выше. Кто-то винит в произошедшем китайского регулятора, который по сути не сделал никаких сенсационных заявлений. Дело в том, что финансовым учреждением и раньше запрещалось иметь дело с криптовалютыми биржами, просто на этот раз правительство решило об этом напомнить ещё раз.

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Как всегда, на фоне подорожания Биткоина, подниматься начал и Эфир. Ещё вчера вторая по популярности криптовалюта торговалась на отметке 2300, а доходность падала до крайне низких отметок. Что же, сегодня самое время отыгрывать позиции, ведь прямо сейчас Эфир растёт, а с ним и доходы майнеров. В таблице ниже можно заметить, что 8 видеокарт GeForce RTX 3080 приносят своему владельцу 130.69 доллара в сутки, что соответствует 3920 в месяц на всю ферму и довольно немалым 490 на одну карту за этот же временной период.

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Очевидно, что это далеко не рекорд, ведь не так давно доходы майнеров были чуть ли не в половину больше, но на тот момент цена Эфира достигала 4200 долларов. Если текущая коррекция продолжится, то майнеры могут получить немало приятных моментов, сбывая целую гору эфира по сверхвыгодной стоимости. Стоит также помнить и о сложности самой добычи, ведь несмотря на обрушение курса криптовалют, фермеры продолжают приходить в систему со всё новыми мощностями.

Обратите внимание, на 1 мая сложность добычи достигала отметки 7, а сегодня она доходила до 8.4, в то время как на момент написания материала зафиксировалась на 8.24. Это очень много, а компенсировать негативный эффект может только постоянный рост стоимости криптовалюты. Ещё раз уточним, что на момент написания материала стоимость Эфира составляет чуть менее 3000 долларов. В последние часы наблюдались сильные колебания, поэтому нет никакой гарантии, что данные будут актуальны через час или два.