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Уже через несколько месяцев майнить Эфириум на видеокартах будет нельзя – разработчик Ethereum 2.0

Майнинг Эфира подходит к концу, а значит скоро мы увидим видеокарты в магазинах
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Уже этим летом Эфириум ждут большие перемены. Так, вначале ожидается вторая фаза перехода на протокол Ethereum 2.0 под названием EIP-1559. Хардфорк не несёт изменений алгоритма, поскольку пока Proof-of-Work останется главным и единственным способом доказательства добычи криптовалюты. Ожидается, что EIP-1559 сможет снизить комиссии на 50%, сделав их статичными, что уменьшит доходы шахтёров. Насколько сильным будет удар, пока неясно, но в рамках Ethereum 2.0 случится неизбежное – майнинг на видеокартах прекратиться, а доходы будут обеспечиваться за счёт доказательства Proof-of-Stake.

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Если попытаться расшифровать всю эту информацию для непосвящённых, то случится следующее: количество транзакций в сети вырастет в сотни раз, комиссии упадут до нуля, а получение криптовалюты будет возможно только за счёт размещения депозита на основе DeFi-протокола, который также принято называть смарт-контрактом. Такая возможность откроется каждому, у кого есть 32 Эфира, что очень даже немало, а значит обычные майнеры окажутся не у дел. Стоит понимать, что такой переход ожидался где-то в 2022 году, но сегодня Карл Бикхёйзен – один из разработчиков Ethereum 2.0 внезапно заявил, что он случится гораздо раньше, чем ожидалось.

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По его словам, внедрение нового протокола состоится в ближайшие месяцы, а тесты подтвердили его преимущество над тем, что Эфириум может предложить сегодня. Карл Бикхёйзен оценивает эффективность Ethereum 2.0 в качестве энергоэффективной технологии. Суть в том, что сегодня все майнеры (речь только об Эфире) сжигают 44,49 ТВт*ч за 12 месяцев. В противовес этому алгоритм Ethereum 2.0 будет потреблять немногим больше 5 ГВт, что в 2000 раз меньше и составит около 0.05% от того, сколько сжигают майнеры сегодня. Это также означает, что энергопотребление сократиться на 99.95%.

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Изучить доклад разработчика можно здесь. Карл Бикхёйзен приводит ряд любопытных сравнений, делая вполне логичные выводы. Очевидно, что альтернативы Proof-of-Stake и Ethereum 2.0 просто нет. Но куда любопытнее тот факт, что успех Эфириума может способствовать переходу всех крупных криптовалют на более совершенный алгоритм. Случится это даже не в 2023 году, но со временем майнинг в его привычном виде умрёт. Очевидно, что это хорошие новости, ведь это также означает возвращение видеокарт на рынок.

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