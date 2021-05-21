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Падения Биткоина 19 мая стало полной неожиданностью для большинства инвесторов. В последнее время цифровые деньги чувствовали себя просто отлично, вызывая доверие крупных компаний, а также финансовых экспертов. Особым положением начал пользоваться и Эфириум, которому прочили корону Биткоина в обозримом будущем. Что и говорить о небывалой популярности альткоинов, многие из которых взлетели в десятки и даже сотни раз с начала мая. Вчера стало известно, что отдельные компании давно ждали чего-то подобного, надеясь заработать на покупке криптовалюты в нижней ценовой позиции. На данные момент Биткоин замер в ожидании, а значит мы пока не знаем, куда он двинется, как и Эфириум, которые несмело движется к 3000.

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Вчера мы писали о том, что за короткий период 19 мая трейдеры лишились 8 миллиардов долларов. Цифра поражает воображение, но, как оказалось, во всей этой неразберихе были и такие, кто сумел сказочно разбогатеть. О невероятной волне успешных сделок рассказал паренёк под ником GowtherXbt. Сообщение в Twitter он подкрепил любопытным скриншотом своих сделок, где можно увидеть, что он выводит десятки тысяч долларов с доходом до 47 тысяч. При это, по словам трейдера, при вложении в 5000 долларов, ему удалось вывести 135 000.

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Суть в том, что GowtherXbt использовал тактику бессрочных контрактов, которые он реализовывал через несколько минут после покупки. Так, он ставил на повышение или понижение Эфириума крупную сумму, а когда курс менялся в нужную ему сторону, выводил криптовалюту в паре ETH/USDT. Последнее – это так называемый Tether – популярный токен, который прочно привязан к доллару. Якобы, он на 20% подкреплён наличными, но проверить это нереально. В конце удачливый трейдер прекратил торговлю, увеличив первоначальный капитал в 27 раз. На изображении выше видно, что прибыль по сделкам составляла от 17 507 до 46 780. Кстати, за это время GowtherXbt провёл всего 22 сделки.

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Вот такие чудеса предлагают современные криптовалютные биржи. Неудивительно, что менее удачливые трейдеры лишились всего, ведь Binance и другим криптовалютным биржам нужно как-то компенсировать выплаты отдельным везунчикам.