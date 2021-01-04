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В конце 2020 года CD Projekt RED преподнесла геймерам подарочек в виде игры Cyberpunk 2077. Как оказалось, даже владельцам мощных компьютеров за несколько тысяч долларов пришлось ограничить настройки графики или разрешение. Что и говорить, если вы до сих пор сидите на видеокарте типа GeForce GTX 1050 и процессоре второй или третьей серии Core i3. Хуже всего, если прямо сейчас у вас нет денег на новое железо. Что же, сегодня мы как следует рассмотрим проблему ускорения вашего компьютера. Никаких затратных идей, максимальная экономия за разумные деньги. Кстати, некоторые способы вообще бесплатные. Дерзайте.

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1. Обновить драйвера видеокарты. Это может показаться странным, но немало геймеров вообще никогда не обновляли драйвера. В некоторых играх это не принесёт вам существенного прироста, но иногда может дать несколько кадров в секунду, что позволит выйти за рамки консольных 24 fps.

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2. Оптимизировать настройки в каждой игре. Даже если вы купили новую игру в первые несколько дней с момента выхода, в сети уже есть инструкция по её оптимальной настройке. Многие не придают значения подобным гайдам, однако в некоторых ситуациях отключение малозначимых теней позволяет неплохо поднять количество кадров в секунду. Это не панацея, но не ленитесь использовать наработки игрового сообщества.

3. Правильный накопитель. Даже относительно старую систему можно ускорить за счёт установки нового твердотельного накопителя. Операционную систему обязательно ставьте на SSD. Игры – по возможности. Если вы играете в одну или несколько многопользовательских РПГ, то установка их на такой накопитель позволит получить существенное преимущество по сравнению с жёстким диском.

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4. Выбор SSD. Покупайте твердотельный накопитель исходя из ваших доходов. Для системного диска достаточно 120 Гб. Не гонитесь за скоростью, поскольку разница здесь незначительна, а значит новомодные PCIe 4.0 здесь дадут минимальный рост производительности. Не гонитесь за брендами, сосредоточьтесь на известной вам компании, дающей гарантию от 3 лет.

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5. Дефрагментация диска. Большинство геймеров используют следующую схему: ОС на SSD, а игры на жёстком диске. Старый накопитель нужно регулярно дефрагментировать. Эксперты предлагают делать это раз в месяц. Это позволит сократить время, требуемое на загрузку уровней и переходы между локациями.

6. Фоновые приложения. Компьютер – это не игровая приставка, а значит требует обслуживания. Зачастую у вас висит несколько бесполезных фоновых процессов, которые можно отключить абсолютно безболезненно. Это могут быть торренты, игровые лаунчеры от различных издателей, или другие утилиты.

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7. Узнать свой компьютер. Если у вас нет денег на дорогую сборку, то будет безответственно не изучить возможности своего компьютера. Это касается как фоновых процессов, так и всех установленных программ. Многие из них вы давно не используете, либо вообще не использовали. Часто подобный набор устанавливается ещё с магазина. Многие мастера по ремонту ПК ленятся делать выборку по наиболее важным для пользователя программам, предпочитая специальные наборы ПО, которое будет висеть на вашем компьютере годами. Удалите всё ненужное. Если не знаете, что перед вами, изучите вопрос в интернете.

8. Правильная система. Лучше всего работать на чистой операционной системе, на которую после устанавливается несколько программ. Как мы уже писали выше – в магазине считают, что это долго. Им проще использовать готовую сборку, где всё это уже включено. Если вы обладаете навыками переустановки ОС – не ленитесь. Это даст вам немалый буст, ведь теперь вы точно знаете, что и зачем находится на вашем компьютере.

9. Обновите BIOS. В большинстве случае – это бесполезная процедура, но иногда позволяет улучшить совместимость с новым оборудованием. Сам процесс несложный, но требует внимания к деталям, а значит должен проводиться после тщательного изучения спецификаций ПК, а сама прошивка скачана только с официального сайта. Никаких торрентов или сборников полезного софта здесь использовать не стоит.

10. Разгон оперативной памяти. Для некоторых планок ОЗУ существуют специальные профили, облегчающие работу новичкам. В любых других случаях, всё в ваших руках. Нужно изучить возможности вашей оперативки, посмотреть, поддерживает ли ваша материнская плата разгон, а также попользоваться специализированным ПО. Очень часто, даже обладая минимальными знаниями и небольшим количеством времени, можно получить неплохой результат. Больше чем 5% к производительности ждать не стоит, но ведь это только одна из многих правильных настроек.

11. Выбор видеокарты. Если вы всё-таки решили купить новую видеокарту, то стоит учитывать, что остальное ваше железо будет оказывать сильный сдерживающий эффект. Особенно, если вы покупали компьютер 5 и более лет назад. Именно поэтому не стоит брать слишком дорогую модель, поскольку она не даст вам ощутимого прироста на 60 и более тысяч рублей.

12. Покупка нового ПК. Если вы устали от своего калькулятора, то при покупке нового ПК важно соблюсти баланс. Это значит, что вам не нужен дорогой твердотельный накопитель Samsung 980 PRO в комплекте с процессором Ryzen 5 2600. Такая несуразная покупка не даст прироста производительности, а сэкономленные деньги лучше потратить на видеокарту. Не экономьте на ОЗУ, но ставить 32 Гб оверклокерской памяти на материнскую плату, которая не обладает способностью разгона – просто глупо. Помните о балансе.