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Учёные нашли объяснение способности тараканов вырабатывать иммунитет против любых ядов и патогенов

Устали от борьбы с тараканами? В этом нет ничего удивительно, ведь наука нашла причину их невероятной стойкости
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Если вы встречались с тараканами то, скорее всего, это был так называемый рыжий таракан, которого в народе называют прусаком, ну а по-научному Blattella germanica. Скажем честно – это мерзкое и неприятное существо, вызывающее отвращение, уже давно надоело жителям больших городов. К сожалению, справится с ним пока не удаётся. После поступления в продажу нового ядовитого порошка, наблюдается кратковременная передышка, ну а спустя какое-то время прусаки благополучно возвращаются. Вполне возможно, что в частных домах вывести их окончательно можно, но вот в многоквартирных высотках обречены как бедные, так и богатые слои нашего общества. Сегодня мы кратко остановимся на последних исследованиях, которые проливают свет на способности этого вида выживать в крайне сложных условиях.

Любопытное открытие сделала группа учёных из Института интегративной системной биологии. В ходе анализа ДНК рыжего таракана они обнаружили у него новое семейство антимикробных генов. Известно, что эти насекомые отлично себя чувствуют в богатой микробами среде, наполненной грибками, плесенью и другими малосовместимыми с жизнью патогенами. Как оказалось, Blattella germanica обладает ранее неизвестным набором пептидов – Blattellicins. Это огромные по размерам белки, превосходящие все известные антимикробные гены, обладающие целым набором свойств.

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По мнению учёных, именно наличие мощной природной противомикробной защиты на генетическом уровне позволяет тараканам благоденствовать. Известно, что тараканы обладают богатой микрофлорой кишечника. Вместе со столь мощной противомикробной защитой эти существа теперь кажутся ещё более удивительными. Судя по всему, прусаки много миллионов лет назад заняли пустующую нишу, что позволило им выработать биологическую защиту от смертельных для большинства живых существ патогенов. 

Как известно, наука не придумала универсального средства против тараканов. Вполне возможно, что его нет, ведь различные популяции этих существ ежедневно сталкиваются с ядовитыми газами, кислотами, бытовой химией и многими другими соединениями. Иммунитет, который они выработали, действительно ставит в тупик, а значит ещё долго самым эффективным средством против Blattella germanica будет обычный тапок. Этот предмет никогда не подводит, а главное: он отлично справляется с противомикробной защитой в виде нового гена Blattellicins. 

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