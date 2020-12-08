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Буквально сегодня я читал любопытную статью, в которой автор пишет о том, как тяжело выживать российским звёздам в условиях коронавируса. Как оказалось, мы с вами даже не представляем, как эти ребята страдают. Автор приводит множество любопытных подробностей, но главный посыл сводится к деньгам. Давайте я вам проведу небольшой ликбез, а после мы вместе посочувствуем этим ребяткам.

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Ещё год назад гастролирующий популярный артист (не суперзвезда) зарабатывал около 10 миллионов рублей в месяц. На самом деле это грязными, ведь нужно заплатить подтанцовке, выделить деньги на запись клипа, на визажиста и других сопровождающих популярного артиста лиц. После этого нужно заплатить прислуге в доме, да и вообще поддержание загородного домика обходится немало. Сколько после этого у него остаётся нам не важно, поскольку цифры варьируются от времени года, до желания самого артиста работать. Сегодня вместо 10 миллионов у него есть 1 миллион, который можно получить, разъезжая по различным шоу. Никаких концертов, никаких корпоративов. Ребятам реально тяжело, ведь этой суммы явно недостаточно для покрытия всех расходов.

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Что же, сегодня я попытаюсь решить хотя бы одну из проблем, с которыми они сталкиваются ежедневно – скуку и море времени. С этой целью я соберу отличный системный блок, который позволит ещё пару лет выживать в заточении. Почему пару лет, спросите вы? Да потому что нет никаких предпосылок к тому, чтобы ожидать окончания эпидемии даже к концу 2021 года. Но мы сильно отвлеклись. Ниже мегасборка для богатых и знаменитых. Кстати, я не перегружал её ненужными глупостями. Внутри только то, что может пригодиться в реальной жизни.

Корпус. Cougar Conquer Black. Обычно я держу свой системный блок под столом. Но будь у меня такое чудо, обязательно поставил бы его посреди рабочего места. Системник выглядит необычно, с приятной дизайнерской ноткой, он вместительный и позволяет видеть все комплектующие, которые будут светиться, как новогодняя ёлка. Я точно не уверен, имеет ли он продуманную систему охлаждения, но отказать себе добавить его в сборку я не смог.

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Блок питания. Be Quiet Dark Power Pro 11 на 850W. Блок питания – просто мечта. Он имеет ряд недостатков, например, даже при минимальной нагрузке вентиляторы не останавливаются. Однако качество и платиновый сертификат за красивые глазки не дают. Я не планирую собирать чересчур прожорливый компьютер, поэтому наш блок питания будет всегда работать в слегка расслабленном состоянии.

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Процессор. Ryzen 9 5950X. Надеюсь вы понимаете, что я не мог поставить ничего хуже. Перед нами 16-ядерный камешек, производительность которого настолько высока, что позволит не думать нашей начинающей звезде об апгрейде ещё как минимум пять лет. Он демонстрирует внушительный игровые качества, обходя даже самого опасного конкурента в лице Core i9-10900K.

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Система жидкостного охлаждения. Cooler Master MasterLiquid Maker 240. Поскольку кулера к процессору не дали, я решил, что мы будем собрать вариант на жидкостном охлаждении. Для себя бы я взял что-то подешевле, но для наших артистов мне ничего не жаль. Надеясь, после покупки, счастливый владелец пригласит толкового оверклокера, который как следует разгонит наш 16-ядерный камушек.

Видеокарта. GeForce RTX3090 EVGA FTW3 Ultra. Я решил, что две видеокарты – это уж слишком. Перед нами одна из самых скоростных моделей на рынке. Только подумайте, здесь целых 1800 МГц тактовая частота графического процессора. Буст более чем на 100 МГц с завода. В остальном – это быстрая, и массивная карта с красивой подсветкой, качественными конденсаторами и немалым аппетитом к питанию. К счастью, я всё предусмотрел, поэтому с последним у нас проблем не возникнет.

Материнская плата. ASUS Pro WS X570-ACE. Я не уверен, что будущая звёздочка российской эстрады и кино справится с настройками такой крутой платы. Но, если такая потребность возникнет, мы ведь сайт overclockers.ru, а значит в любой момент в комментариях найдутся старожилы, способные разъяснить: "что и как" – на пальцах. Не всё же им ныть об ухудшении контента. А вообще здесь 14 фаз питания плюс продуманное охлаждение самых важных модулей. Плата просто создана для разгона, что позволит превратить Ryzen 9 5950X в ещё более агрессивный и мощный процессор.

Накопитель. 1Tb Samsung 980 Pro. Я не поскупился и поставил два таких накопителя. Один для игр. Второй под всякие рабочие видосики, аранжировки и тому подобные мелочи плюс под ОС. Думаю, что этого будет достаточно. Что до самого героя, то перед нами SSD с поддержкой PCI-E 4.0, что говорит о его высокой скорости и огромном потенциале. 7 Гб на чтение и 5 Гб на запись хватит на все случаи жизни. Кстати, у него 1 Гб кэша, что снизит задержки до минимума, позволяя заполнить почти весь объём без потери скорости.

Оперативная память. 64Gb DDR4 3600MHz Kingston HyperX Fury. С этим лотом я решил долго не думать. Мне кажется, что времени подбирать лучшие настройки у владельца данного ПК не будет. Именно поэтому он ограничится наиболее эффективной предустановкой. Главное же – это немалый объём и отличные тайминги прямо с завода. Не обошлось без подсветки, радиаторов и 60 месяцев гарантии.

Что же, мы с вами потратили 407 тысяч рублей. Надеюсь, что такая мощь сможет скрасить наступившую зиму. Теперь наша звёздочка долгими холодными вечерами будет играть в самые требовательные игры на максималках, рассматривая как крутятся разные механизмы внутри системника. Если вы считаете, что можно было потратить больше, будете любезны, обосновывать свои позиции. Вполне возможно, что это поможет улучшить предложенную мной сборку.