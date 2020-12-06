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Несколько дней назад мы с вами обсудили список самых плохих видеокарт 2020 года. В отличие от большинства подобных обзоров, я не делал упор на скорость и производительность, поскольку это крайне спорный вопрос и чаще всего определяется ценой конкретной модели. К примеру, Radeon RX 5600 ХТ – это очень неплохая модель, которая была загублена неверной маркетинговой политикой AMD. Подобных примеров много, поэтому мы сегодня остановимся на самых неудачных процессорах, которые продавались в 2020 году. Давайте приступим:

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Жадина-говядина. Ryzen 3 3300Х. Главный приз в этой категории получил один из самых удачных процессоров этого года. На первый взгляд это кажется нелогичным, ведь перед нами настоящий отличник: 4 ядра с функцией многопоточности, 3.8 ГГц базовая тактовая частота с бустом до 4.3 ГГц. Камень укладывается в TDP 65 Вт и поддерживает оперативную память до 3200 МГц. Настоящий подарок геймерам, который с лёгкостью обходит флагман Intel Core i7-7700К. Но главным преимущество новинки была цена, ведь купить его в свободном доступе можно было за 140 долларов. Несколько недель продажи шли вверх, пока кто-то из маркетологов AMD не решил остановить производство. Дело в том, что новый камень имеет почти аналогичные показатели с 6-ядерным Ryzen 5 3600 в играх. Геймеры перестали покупать более дорогие процессоры. Это просто жадность года, которую почти никто и не заметил. В кои то веки инженеры красных выпустили отличный камень, а маркетологи уничтожили их работу. Обидно. Если вы думали, что это самый странный поступок года, то вы ошибаетесь. Всё самое сладкое ещё впереди.

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Неуловимый Джо. Серия Ryzen 5000. В 2020 году наблюдается дефицит полупроводниковых мощностей. ТSMC явно не справляется, ведь Apple и Qualcomm поглощают невероятное количество чипов. Есть ещё Samsung, но южнокорейский производитель немного отстаёт в освоении новых технологических процессов. Мало того, даже он не способен поставить достаточное количество годных чипов, что подтвердила ситуация с видеокартами NVIDIA GeForce RTX 3000-й серии. В конце 2020 года всё стало ещё хуже, ведь к делу подключились производители игровых приставок, проглотившие несколько десятков миллионов чипов. Процессоры Ryzen 5000 стали большим прорывом на игровом направлении, вот только купить их крайне сложно. Здесь самое время вспомнить о повышении цен на 50 долларов по сравнению с прошлым поколением. Что же, корпорация «добра» медленно переходит на тёмную сторону.

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Бесплатный обогреватель. Core i9-10900K. Перед нами один из самых быстрых игровых процессоров года. Intel решила выжать всё из 14-нм техпроцесса, удивив всех 10-ядерным монстром, способным разгоняться до 5.3 ГГц. В связи с этим я хочу поделиться опытом моего знакомого. Он решил, что ничего круче ребята из Intel уже нам не представят. Так в его доме появился Core i9-10900K. Пришлось купить дорогую материнскую плату, выбросить старый корпус, на месте которого обосновался большой и шумный шкаф. Можно было взять систему жидкостного охлаждения, но в первый месяц продаж её не было в наличии, а ждать мой знакомый не хотел. Даже несмотря на большой и эффективный вентилятор процессор ужасно греется. Это никак не сказывается на его работе, но ни я ни мой знакомый ничего подобного никогда не видели. Что странно, Core i9-10900K буквально на 5% быстрее Core i9-9900K в играх. Неясно, зачем были все эти телодвижения, но самый мощный игровой процессор получился уж слишком горячим.

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Уличная магия. Серия Core 9-го поколения. Здесь я собираюсь бросить камень в сторону наших продавцов. Логика простая: если сегодня вышло новое поколение процессоров, полностью заменив собой текущее, то стоимость устаревших камней должна упасть. Так было всегда, ведь это отличная возможность для миллионов пользователей получить мощные игровые комплектующие с большим дисконтом. Одновременно с этим – это позволяет производителю быстро вывести с рынка устаревшие камни, которые мешают продажам поколения нового. В этом году мы столкнулись с двумя разными стратегиями, которые призваны сделать всё возможное, чтобы предыдущее поколение как можно дольше оставалось в продаже. Первый вариант: создать искусственный дефицит. Второй вариант: высокие цены на новинки. Наши ребята в рознице отлично оперируют всеми доступными стратегиями, но в данном случае высокие цены им нравятся больше. Core i9-9900K – 37 050 рублей или 490 долларов. Core i7-9700K – 29 900 рублей или 390 долларов. По сравнению с 2019 годом рублёвая цена существенно подросла, но в долларах данная продукция практически не изменилась.

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Курам на смех. Core i5-10500. Кто в здравом уме купит этот процессор? Подумайте сами: за 18 630 рублей мы получаем невнятный камень с максимальной тактовой частотой 4500 МГц. На 2 тысячи дороже великолепный Core i5-10600KF, который значительно быстрее в играх за счёт более высокой тактовой частоты (до 4800 МГц), не говоря о том, что он отлично разгоняется. И вообще – он разгоняется, ведь Core i5-10500 этого просто не умеет. На 5 тысяч дешевле разместился Core i5-10400F, который демонстрирует ту же производительность, что и более дорогая модель. Крайне странный процессор, причин для покупки которого, просто нет.

Морально устарел. Ryzen 5 1600. Если спросить меня, то я бы убрал этот процессор из продажи ещё в начале 2020 года. Представим себе ситуацию: в магазин приходит человек, который хочет собрать компьютер. Он видит 6 ядер, видит крайне низкую стоимость и покупает именно этот камешек. Вот только на дворе почти 2021 год, а наш Ryzen 5 1600 жутко устарел. Смотрите, всего на тысячу дороже есть Ryzen 5 2600Х. Это не торт, но между ними гигантский разрыв ещё пару тысяч – и у вас будет Ryzen 5 3500Х, который просто на две головы выше нашего старичка. В конце концов есть Core i5-10400F.