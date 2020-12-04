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5 худших видеокарт 2020 года, или самые большие провалы NVIDIA и AMD, которые невозможно забыть

NVIDIA и AMD совершают ошибки. Сегодня мы поговорим о самых больших провалах обеих компаний, превратившие вполне неплохие модели в самый настоящий позор, который мы будем помнить и спустя десять лет
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Нет никакого сомнения, что вы встречали материалы, где авторы приводят длинный список видеокарт или процессоров, рассказывая о том, почему данная модель может называться лучшей в серии или даже на рынке. Это скучно, а главное, мы с вами давно устали от однотипных статей. Поэтому я решил порадовать вас чем-то новым. Сегодня яне буду расхваливать ни одну модель. Наоборот, я отыщу только самые плохие стороны каждой видеокарты, то, почему вам не стоит её покупать, ведь за красивой коробкой скрывается…, а что именно там находится, мы обсудим чуть ниже.

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Двоечница. Radeon RX 5600 ХТ. Полный провал маркетинговой политики AMD. Этот тот самый случай, когда жадность полностью уничтожила одну из лучших моделей на рынке. Видеокарту сопровождал ужасный скандал на старте, когда вдруг было принято решение заставить партнёров компании выпустить прошивку, повышающую быстродействие видеопамяти до 14 Гбит/с. Недавно один мой знакомый попросил меня подобрать видеокарту для игрового компьютера. На вопрос, почему не Radeon RX 5600 ХТ, я получил неожиданный ответ: «Она какая-то «мутная», а вдруг она у меня сгорит?». Люди не хотят лишних проблем. Даже те, кто разбирается в железе, не доверяют подобным манипуляциям. Полный провал и твёрдая двойка. 

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Позор джунглям. Radeon RX 5500 ХТ. Когда внутри маркетингового отдела AMD зрела мысль о выпуске этой видеокарты, ребята явно не думали головой. Посудите сами, кому нужна полная копия Radeon RX 580, но дороже? Никому, ведь на рынке доступна серия GeForce GTX, которая вызывает гораздо больше доверия среди обычных покупателей. Radeon RX 5500 ХТ вообще никому не нужна, что подтверждается статистикой Steam. Всего 0.2% прирост за месяц, по сравнению с 0.17% GeForce GTX 1650 Ti. Разумным было бы скинуть на Radeon RX 5500 ХТ цену, но ребята из маркетингового отдела уверены, что она обладает огромным потенциалом, который вот-вот раскроется. Подождём, может через пару лет это и случится. 

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Потерянное поколение. Radeon RX 5700 XT. Год назад я очень активно присматривался к этой видеокарте. Чего греха таить, я даже сделал статью, где назвал её лучшей видеокартой 2019 года. На тот момент у карточки просто не было конкурентов. Меня смущало то, что в ней нет трассировки лучей, а ещё я не привык к видеокартам красной команды. В какой-то момент мне подвернулась недорогая GeForce RTX 2070 Super, на чём мои терзания успешно завершились, но то, что сделала AMD с самой лучшей картой 2019 года, непростительно. В какой-то момент майнеры пронюхали, что видеокарта просто великолепна в добыче криптовалюты. Ребята начали скупать её партиями ещё с завода. Итогом стало повышение цены на этот графический чип как производителем, так и в рознице. Все хотели заработать пару десятков долларов, вот только зарабатывать было не на ком. Видеокарты лежат на прилавках по завышенным ценам. Ни майнеры ни геймеры их не покупают. Оборот остановился, а вместе с ним буксует и производство, ведь не проданы уже готовые изделия. Маркетологи AMD снова решили подождать, вдруг всё пройдёт само. Подождём и мы, ведь это не первая видеокарта, которая была «убита» этими гениальными ребятами. 

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Разочарование года. GeForce RTX 3080. Лично я всем доволен и не планирую ничего покупать в ближайшие два года. Меня не волнуют ни цены, ни скидки. Если игры на моём компьютере перестанут вытягивать 60fps@2К, то просто сменю разрешение на 1080р. Но спорить с тем, что GeForce RTX 3080 ждали миллионы геймеров, бесполезно, ведь мы давно не видели мощную карту за 700 долларов. Когда ещё весной мы с вами возмущались, что GeForce RTX 2080 Ti стоит 100 000, никто и не мог предположить, что вместо нормальных продаж NVIDIA предложит трёхмесячный дефицит. Сейчас карты появились в продаже, или не появились, сложно сказать. Кстати, по какой-то непонятной причине, российские рублёвые цены оказались гораздо выше европейских. Очень странно, ведь 700 евро вдруг превратились в 63 400 рублей, а это без малого 840 евро. Проблема с ценами решилась просто: на рынок поставили так мало видеокарт, что будь они даже по 500 000 рублей, все доступные модели разлетелись бы за 1 день. Когда ожидать улучшения ситуации, никто не знает. Пока же это самое большое разочарование года. Спасибо, NVIDIA. 

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И ты, Брут. Radeon RX 6800 ХТ. Когда выяснилось, что у NVIDIA нет возможности получить в достаточном количестве графические чипы для новых видеокарт, где-то в AMD посмеивалась Лизу Су. Руководство компании уверяло, что обеспечит достаточное количество товара в первые дни. Это тем более странно, поскольку уже тогда было ясно, что мощности TSMC сильно ограничены. Зачем был весь этот цирк, неясно, но Radeon RX 6800 ХТ, как и её младшая версия, вообще не дошли до геймеров. Доступные модели стоили как дрон для ведения боевых действий против превосходящего числом противника. Кстати, российская цена также оставляет желать лучшего, ведь 650 евро волшебным образом превратились в 60 000 рублей. Это почти 800 евро. И вот здесь мне любопытно, кто кого собирается догонять: AMD – NVIDIA, или наоборот? По логике вещей, AMD должна закидывать нас отличными предложениями, заваливать скидками и низкими ценами. Вместо этого мы видим высокие цены, ужасную доступность и полный паритет с соперником по показателю цена/производительность. Ребята из AMD отлично умеют считать, ведь при формировании цены учтён каждый рубчик. Жаль, что эти ребята не понимают, что такими действиями они лишают отличные видеокарты будущего, а компанию перспектив отвоевать хоты бы 40% рынка. 

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LorDex
20:14
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Махмуд Скорострелов
20:10
давайте уже киберчпок
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Yolanda Tarska
20:05
Тут очевидно, что чип от 3080 в ноутбук никак не засунуть.
Мобильная видеокарта GeForce RTX 3080 может получить больше памяти, чем настольная
Yolanda Tarska
20:04
1070 надо было брать 4.5 года назад. Собственно сейчас на выходе нового техпроцесса тоже выгодно брать что-то, думаю 3060Ti или 3070, а 3080 слишком недоработана, поэтому и цена и жор и нет их.
5 худших видеокарт 2020 года, или самые большие провалы NVIDIA и AMD, которые невозможно забыть
ахахах
20:01
все што в гоге,то без защиты.Гог(по их соглашению) игры с дрм защитой у себя непродаёт(так пишут в нетах,но непроверял прям)
CD Projekt раздаёт The Witcher: Enhanced Edition абсолютно бесплатно – инструкция и ссылки
ivvy1000
20:00
там по методичке еще жадные капиталисты и тупые школьники, которые на любую цену согласны, лишь бы ргб
5 худших видеокарт 2020 года, или самые большие провалы NVIDIA и AMD, которые невозможно забыть
Аслан Хироуз
19:58
Стим походу ляжет
Cyberpunk 2077 — разработчики объявили время и дату предзагрузки
Elrick
19:57
помни, каждый коммент тут - 30(50) копеек блогеру который это написал.
5 худших видеокарт 2020 года, или самые большие провалы NVIDIA и AMD, которые невозможно забыть
Сергей Якутович
19:55
На мою x code тоже, поддержка 128 гб оперативной памяти. Так что ещё будут выходить.
Старые процессоры Intel готовы к поддержке Resizable BAR, у AMD с этим могут возникнуть проблемы
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