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Microsoft существенно урежет доступ к правам «Администратора» на операционной системе Windows 10

В Windows 10 станет труднее задействовать некоторые функции Администратора
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Очень часто крупные монополисты под видом борьбы с хакерами, вирусами и тому подобными опасностями, подстерегающими пользователей на каждом шагу, завинчивают нам гайки. Они медленно отнимают то, что сами некогда вручили с большой помпой. К примеру, они делают бесплатное программное обеспечение платным, ограничивая к нему доступ неугодным компаниям. Всё это логично, ведь с каждым годом инвесторы требуют всё новых рекордов, а тот, кто не способен их показывать, вылетает за борт индустрии. 

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Одна из излюбленных функций продвинутых пользователей Windows – права администратора. В «Десятке» эта функция претерпела некоторых ограничений, но не исчезла совсем. Судя по всему, вскоре любителям держать руку на пульсе своего компьютера придётся придумывать новые средства для борьбы с нововведением от Microsoft.

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Как сообщается, все браузеры на основе Chromium (Chrome и Edge) получат автоматическое понижение прав доступа. Принцип действия следующий: как только система определит, что ваш браузер запустился с повышенными правами, происходит программная блокировка, после чего все дополнительные процессы, сопутствующие предоставлению прав администратора, будут отключены, а сам браузер переведён в безопасный режим.

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Нельзя сказать, что в этом нет никакой логики, ведь часто подобное связано с работой вредоносных программ. Тем не менее это ударит по продвинутым пользователям, которым придётся искать обходные манёвры для полноценной работы с браузером.

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