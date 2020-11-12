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5 причин для игнорирования процессоров AMD для чайников

Я выбираю только процессоры Intel. А вы всё ещё сидите на медленных камнях производства AMD? Читайте мои 5 причин, почему AMD никогда не будет лучше Intel.
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Компьютер – это одна из самых быстро устаревающих технологий. Подумайте сами: телевизор способен служивать вам лет 10. В данном случае мы не говорим об оголтелых гиках, которые страдают болезнью, вынуждающей их покупать новый телевизор каждые полгода. Точно такая же ситуация с принтером, наушниками для ПК и даже мышкой. Маленький хвостатый друг способен служивать вам верой и правдой лет пять или даже больше. Всё дело в везении, кривизне ваших рук и качестве товара. О клавиатуре я даже не буду заикаться. Если вы не используете её в качестве печатной машинки, то она будет работать столько, сколько потребуется. Главное не пролить на неё сладкий чай. Самой клавиатуре это не повредит, а вот от муравьёв после этого избавиться будет сложновато.

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К чему это я веду? Всё очень просто, есть детали, которые можно не менять годами, поскольку производители уже давно совершили там все возможные революции. Но есть и такие, где двукратный рост наблюдается каждые четыре года. На самом деле это всего две детали: процессор и видеокарта, ведь именно они определяют реальную производительность вашего компьютера. Ясно, что без быстрых твердотельных накопителей не обойтись, так же как и без достаточного количества оперативной памяти с нормальными таймингами, но цена на эти две позиции не идёт ни в какое сравнение со стоимостью видеокарты и процессора.

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Всё это привело к появлению нескольких лагерей, фанаты которых недолюбливают друг друга, открыто высказывая своё мнение на любых доступных площадках. Сегодня мы разберём причины, по которым я уже много лет отдаю предпочтение процессорам Intel. Что странно, но в душе я болею за AMD. Меня радуют успехи этой компании, радует, когда Лиза Су рассказывает о мощи видеокарт следующего поколения. Я как сейчас помню оживление перед выходом Radeon R9 Fury X. Только не говорите, что вы не ждали чуда от Radeon RX Vega 64. Здесь можно было бы продолжать долго, вспоминая неудачи красных, но сегодня не об этом. Давайте перейдём к основной теме.

Мой первый нормальный компьютер (советские ПК не в счёт) был построен на ядре Chomper или Chomper Extended и принадлежал к серии K6-2. В те годы я мало что понимал в процессорах, но знаю точно, тактовая частота на нём была 350 МГц. Он имел встроенную видеокарту с 3D движком, что позволило мне играть в игры, недоступные почти всем моим знакомым (как сейчас помню Drakan). ПК был вполне неплох, но со временем стал слишком медленным и я при первой же возможности смешил его на Athlon, работающий на тактовой частоте 1000 МГц. Это был просто прорыв. Всё летало, правда видеокарта была так себе, но поскольку на ПК в те годы я играл только в Heroes 3, меня всё устраивало. Основная коллекция игр тогда была на консолях. У меня была легендарная Panasonic 3DO, а после PlayStation 2. Первый действительно нормальный компьютер я купил, когда пошёл работать. Это был Core 2 Duo E6750, способный работать на тактовой частоте 2.66 ГГц и имеющий шину на 1333 МГц. После этого с красными я завязал. 

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Простота. Процессор производства Intel – это простота использования. Он работает по принципу включил и забыл. Не нужно подбирать подходящую оперативную память, ведь одна и та же планка на AMD может просто не заработать. 

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Разгон. Сейчас это уже не работает, но раньше мне было приятно получить лишних 500 МГц тактовой частоты своими руками. Вначале покупался процессор, имеющий высокий разгонный потенциал. Например, последний раз это был Core i7-7700К. Он заводится на слегка повышенной тактовой частоте, а вы пока его досконально изучаете. Спустя полгода можно себе позволить дорогой охлад, что приводило к достижению заветных тактовых частот. Здесь не так важно, что я тратил на это больше, чем если бы взял более новый камень. Производительности мне всегда было достаточно, а спортивный интерес – он и в Африке спортивный интерес. 

Бренд. Лично я на эту переменную не обращаю никакого внимания, но большая часть пользователей выбирает себе камешек исходя из названия производителя. Уважение покупателя нужно заслужить. Я не говорю, что AMD чем-то хуже, там просто работают неправильные маркетологи. Не у всех получается делать самый лучший товар на Земле. Это значит, что вы должны работать с тем, что у вас есть. На самом деле процессоры AMD были не так плохи. Да, они были горячие, да, не такие быстрые, как у конкурента, но ведь большая часть покупок приходится на недорогой сегмент. Увы, ребята так и научились ставить на свой товар правильную цену, а главное – не научились находить в своих процессорах то, без чего нам с вами просто не прожить.

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Нестабильность. Если человек купил процессор Intel, он уверен, что через пять лет новые процессоры этой компании будут обеспечивать отличную производительность во всех задачах. Можно ли это же сказать об AMD? Нет, ведь компанию постоянно штормит. Будем надеяться, что новая серия позволит им долго выпускать достойные процессоры. Хотя, если взглянуть на историю, то меня начинают терзать нехорошие предчувствия.

Преемственность. Большая часть людей не знает и не должна знать названия процессоров. Пользователи не обязаны следить за прогрессом в этой области. Тем не менее перед покупкой они посмотрят на свой Core i5 и купят новый камешек из новой линейки. У AMD на этом направлении какая-то чехарда. Запутанные названия, обман с ядрами... А помните как были годы, когда тактовая частота и название не совпадали? Когда несколько моих знакомых купили Athlon 64 X2 5600+, они с удивлением узнали, что там всего 2800 МГц. Надеюсь все уроки прошлого усвоены.

Впереди выход новых процессоров Ryzen на архитектуре Zen 3. Тесты показывают, что за много лет красные оказались впереди синих. Как я уже говорил, я до сих пор болею за AMD. И не потому, что мне нравятся медленные камни. Нет, просто только благодаря упорству Лизы Су я через пару лет могу купить действительно быстрый процессор Intel с быстрой памятью DDR 5 и высокой производительностью в играх. 

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