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Чаще всего выбор процессора обусловлен субъективными факторами. Это могут быть знакомые, которым вы доверяете, блогер на Ютуб, рассказывающий именно то, что вы хотите услышать. Причин тысячи. На самом деле это очень удобно, поскольку позволяет вам перекладывать ответственность за неудачу на плечи «дяди». Вы всегда можете найти того, кто виноват в ваших проблемах. Вообще сложно сказать, какой процессор в настоящее время является наиболее актуальным. Переменных так много, что как минимум 5 моделей могут смело претендовать на право называться оптимальным выбором.

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И вот здесь на первое место выходит цена. Если пять процессоров претендуют на корону лидера, то наиболее дешёвый несомненно победит. Что же, сегодня у нас есть отличный претендент на звание самого достойного. Ryzen 5 3600X уже почти год радует миллионы пользователей по всему миру. Он имеет отличные скоростные показатели в играх и не пасует перед любыми рабочими задачами. Камешек способен разгоняться до 4.4 ГГц, что вполне неплохо для его цены.

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Было неплохо, а стало отлично, ведь на Аmazon стоимость данного чипа упала сразу на 40 долларов. Мы не предлагаем вам бежать и заказывать его там. Вообще вам не нужно никуда бежать, ведь в Регарде он продаётся по вполне комфортной цене. Нельзя сказать, что это рекордная скидка, но всё лучше, чем ждать неделями поставки из Америки. Ко всему прочему вам всё равно придётся платить за доставку, что полностью нивелирует сам факт скидки.

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Напомним, перед нами 6-ядерный бестселлер, изготовленный по нормам 7-нм техпроцесса. Он имеет штатную тактовую частоту 3.8 ГГц с разгоном до 4.4 ГГц. В комплекте идёт отличный кулер Wraith Spire, а гарантия на товар составляет 36 месяцев.