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Sony PlayStation 4 Pro сильно подешевела – сотни эксклюзивных игр с выгодой до 5000 рублей
Самая лучшая игровая приставка с огромной выгодой здесь и сейчас

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Есть мнение, что новая консоль PlayStation 5 покажет рекордные продажи. Sony изо всех сил наращивает закупки комплектующих, а фабрики по сборке работают круглые сутки. При этом уже сегодня есть опросы среди европейских геймеров, уверенно заявляющих, что готовы купить игровую приставку от японского производителя вместе с самыми ожидаемыми играми в первые дни продаж. По некоторым данным, перевес в сторону PlayStation 5 склоняется в соотношении 80/20%. Как будет на самом деле, мы узнаем уже в этом году, ведь никто из производителей не планирует снижать цены и устраивать какие-либо акции и распродажи.

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А вот относительно текущего поколения консолей не всё так просто. Если обычная версия PlayStation 4 уже себя изжила, поскольку требует снижения графических настроек до минимума, то PlayStation 4 Pro выглядит свежо. Особенно это заметно сейчас, когда ритейлеры ждут выхода приставок следующего поколения, ведь цены понемногу поползли вниз.

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Вполне вероятно, что стоимость консолей текущего поколения ещё упадёт. Однако случится это не сразу, ведь насытить рынок непросто, а первые недели будет наблюдаться ажиотаж, да и до 19 ноября далеко. Что же, если вы вдруг хотите купить приставку сейчас, то мы предлагаем несколько ссылок. 

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Первое, что нужно сделать: определиться с версией. А точнее нужны ли вам игры в комплекте. Они существенно увеличивают цену на консоль, но в целом такой подход оказывается выгоднее. К примеру, в Ситилинк PlayStation 4 Pro с накопителем на 1 Тб и двумя играми подешевела до 37 тысяч рублей (God of War и Horizon: Zero Dawn). Подобный комплект в других сетях оценивается по-разному. Есть он и за 40 000 и дороже. 

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Пожалуй, наиболее выгодно будет взять эту же консоль с ваучером Fortnite. Это позволит вам сэкономить немалые 5 тысяч рублей, одновременно с этим ворваться в мир самой популярной Королевской битвы. Данный товар также доступен в Ситилинк. Отметим, что на отечественном рынке можно найти PlayStation 4 Pro несколько дешевле, но, чаще всего, это серые поставки, которые могут стоить вам гарантии и напрочь испортить счастье от обладания игровой приставкой. 

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