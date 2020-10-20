Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Есть мнение, что новая консоль PlayStation 5 покажет рекордные продажи. Sony изо всех сил наращивает закупки комплектующих, а фабрики по сборке работают круглые сутки. При этом уже сегодня есть опросы среди европейских геймеров, уверенно заявляющих, что готовы купить игровую приставку от японского производителя вместе с самыми ожидаемыми играми в первые дни продаж. По некоторым данным, перевес в сторону PlayStation 5 склоняется в соотношении 80/20%. Как будет на самом деле, мы узнаем уже в этом году, ведь никто из производителей не планирует снижать цены и устраивать какие-либо акции и распродажи.

реклама

А вот относительно текущего поколения консолей не всё так просто. Если обычная версия PlayStation 4 уже себя изжила, поскольку требует снижения графических настроек до минимума, то PlayStation 4 Pro выглядит свежо. Особенно это заметно сейчас, когда ритейлеры ждут выхода приставок следующего поколения, ведь цены понемногу поползли вниз.

анонсы и реклама RTX 5000 - 16Gb, 173 т.р. в Ситилинке Compeo.ru - правильный компмагазин без подвохов Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже МЕГАцена на RTX 2080 по промокоду MGA в Ситилинке RTX 4000 за 78 т.р. в Регарде Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке

Вполне вероятно, что стоимость консолей текущего поколения ещё упадёт. Однако случится это не сразу, ведь насытить рынок непросто, а первые недели будет наблюдаться ажиотаж, да и до 19 ноября далеко. Что же, если вы вдруг хотите купить приставку сейчас, то мы предлагаем несколько ссылок.

реклама

Первое, что нужно сделать: определиться с версией. А точнее нужны ли вам игры в комплекте. Они существенно увеличивают цену на консоль, но в целом такой подход оказывается выгоднее. К примеру, в Ситилинк PlayStation 4 Pro с накопителем на 1 Тб и двумя играми подешевела до 37 тысяч рублей (God of War и Horizon: Zero Dawn). Подобный комплект в других сетях оценивается по-разному. Есть он и за 40 000 и дороже.

реклама

Пожалуй, наиболее выгодно будет взять эту же консоль с ваучером Fortnite. Это позволит вам сэкономить немалые 5 тысяч рублей, одновременно с этим ворваться в мир самой популярной Королевской битвы. Данный товар также доступен в Ситилинк. Отметим, что на отечественном рынке можно найти PlayStation 4 Pro несколько дешевле, но, чаще всего, это серые поставки, которые могут стоить вам гарантии и напрочь испортить счастье от обладания игровой приставкой.