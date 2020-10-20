Sony PlayStation 4 Pro сильно подешевела – сотни эксклюзивных игр с выгодой до 5000 рублей
Самая лучшая игровая приставка с огромной выгодой здесь и сейчас
Есть мнение, что новая консоль PlayStation 5 покажет рекордные продажи. Sony изо всех сил наращивает закупки комплектующих, а фабрики по сборке работают круглые сутки. При этом уже сегодня есть опросы среди европейских геймеров, уверенно заявляющих, что готовы купить игровую приставку от японского производителя вместе с самыми ожидаемыми играми в первые дни продаж. По некоторым данным, перевес в сторону PlayStation 5 склоняется в соотношении 80/20%. Как будет на самом деле, мы узнаем уже в этом году, ведь никто из производителей не планирует снижать цены и устраивать какие-либо акции и распродажи.
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А вот относительно текущего поколения консолей не всё так просто. Если обычная версия PlayStation 4 уже себя изжила, поскольку требует снижения графических настроек до минимума, то PlayStation 4 Pro выглядит свежо. Особенно это заметно сейчас, когда ритейлеры ждут выхода приставок следующего поколения, ведь цены понемногу поползли вниз.
Вполне вероятно, что стоимость консолей текущего поколения ещё упадёт. Однако случится это не сразу, ведь насытить рынок непросто, а первые недели будет наблюдаться ажиотаж, да и до 19 ноября далеко. Что же, если вы вдруг хотите купить приставку сейчас, то мы предлагаем несколько ссылок.
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Первое, что нужно сделать: определиться с версией. А точнее нужны ли вам игры в комплекте. Они существенно увеличивают цену на консоль, но в целом такой подход оказывается выгоднее. К примеру, в Ситилинк PlayStation 4 Pro с накопителем на 1 Тб и двумя играми подешевела до 37 тысяч рублей (God of War и Horizon: Zero Dawn). Подобный комплект в других сетях оценивается по-разному. Есть он и за 40 000 и дороже.
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Пожалуй, наиболее выгодно будет взять эту же консоль с ваучером Fortnite. Это позволит вам сэкономить немалые 5 тысяч рублей, одновременно с этим ворваться в мир самой популярной Королевской битвы. Данный товар также доступен в Ситилинк. Отметим, что на отечественном рынке можно найти PlayStation 4 Pro несколько дешевле, но, чаще всего, это серые поставки, которые могут стоить вам гарантии и напрочь испортить счастье от обладания игровой приставкой.
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