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Данная история случилась с моим знакомым, который любит покупать товары на Aliexpress. Но начнём мы немного издалека. Я бы сказал: начнём с теории. Как вы знаете, государство пытается бороться с любителями китайских дешёвых товаров. Посудите сами, один и тот же смартфон можно взять с разницей в сотню долларов. Но это середнячок, а флагманы доходят до 200-300 вечнозелёных. За годы отсутствия по этому вопросу каких-либо действий со стороны властей, в обществе сформировалась стабильная прослойка людей, предпочитающих покупать товары в Китае.

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Логика понятная, ведь там дешевле. С одной стороны, все они правы, ведь современное государство безальтернативно. Получается так: производитель оплачивает государству огромные налоги ещё до того, как сделает смартфон. После этого налог платит продавец на китайском Aliexpress. А потом, по приходе в РФ вы оплачиваете ещё таможенный взнос. Сколько можно? Если подумать, кто платит за видимы и невидимые налоги, производитель? Как бы не так! За них платим мы с вами. Об этом можно говорить много и долго. Ясно, что по-другому уже не будет. Многие заявляют, мол будь у меня зарплата 5 000 евро, я бы всегда платил налоги честно. Лично я очень в этом сомневаюсь, но давайте перейдём к моему знакомому.

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Когда мои знакомые хотят купить смартфон или компьютер, они всегда пишут мне в Телеграмм с просьбой подсказать правильное решение. Благо, я отучил их звонить мне на домашний и даже на мобильный телефон. Поэтому ответить я могу не сразу, а через час или даже полдня. Главного героя сегодняшней статьи мы ласково назовём Жорик. Может потому, что он любит покушать, или по какому-другому поводу. В какой-то момент он мне написал, что хочет купить новый смартфон жене и дочери, потому что у них день рождения в один день. Назвал примерную сумму и запросы. Я подумал и предложил ему Xiaomi Poco F2 Pro, сказав, что он является чуть ли не полной копией китайского Redmi K30 Pro. Отвечая ненавистникам Xiaomi отмечу, что являюсь владельцем двух аппаратов: Samsung Galaxy Note 9 и Xiaomi Mi 9Т.

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Жорику очень нравится мой безрамочный Mi 9Т, но он заявил, что хочет флагманский процессор. Одним словом, я не страдаю муками выбора, тем более что и выбирать особо не из чего. На какое-то время я о Жорике позабыл, пока он не позвонил и не рассказал о своей проблеме. Получается так: вместо того чтобы купить телефоны в ближайшем супермаркете (или интернет-магазине), он взял его в Китае на Aliexpress. Точных цифр мне не известно, но Жорик заявил, что выгода составила 240 долларов на двух телефонах. Якобы продавец сделал ему дополнительную скидку, поскольку он взял два. Но это не главное, суть в том, что он попросил продавца указать такую сумму в декларации, чтобы за телефоны не нужно было платить при пересечении границы.

Как вы уже догадались, смартфоны пришли с проблемами. Вернее, один из них. На почте оба аппарата работали, а вот дома один из них отказался включаться. Мне было поручено разобраться. Чинить смартфоны я не умею, поэтому вежливо отказался, предложив помощь мастера в местном супермаркете, который к тому же живёт в соседнем подъезде. Как выяснилось, сгорела какая-то плата. В подробности я не вникал. Жорик описал проблему китайскому продавцу, потребовав вернуть денег. Паренёк с Aliexpress оказался тёртым калачом. Он тут же среагировал, предложив отдать столько, во сколько аппарат был оценён на таможне. Мало того, он заявил, что это Жорик поломал смартфон и потребовал его вернуть, и только после этого обещал выслать часть денег.

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До дня рождения оставалось всего три дня. Жорик высказал китайцу всё, что о нём думал. Я предложил ему написать на продавца жалобу, но он отказался, поскольку это потребовало бы отсылки телефона, долгих разбирательств и других проблем. В итоге было решено сделать ремонт смартфона. Мастер пообещал всё провернуть так, что никто и не заметит вскрытия. Плата стоила 60 долларов с установкой. После этого оба телефона были подарены будущим хозяйкам. Поскольку это случилось на прошлой неделе, я не знаю, будут ли они работать и дальше. Ещё до дня рождения Жорик принёс мастеру и второй смартфон, дабы убедиться, что с ним всё в порядке.

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Как мне потом рассказывал мастер, один из телефонов ранее вскрывался. Что любопытно, это оказался рабочий экземпляр. Кто-то уже ранее выпаивал у него ту же плату, проведя замену. А вот тот, который сразу поломался, был новенький, но явно из партии с косяками. Уверен, что продавец знал об этом. Также уверен, что он сознательно положил их покупателю, который попросил провести махинацию с ценами, понимая, что шанс наказания за это минимальный. Что же, у меня нет большого опыта покупки товар на Aliexpress. Если я что-то покупал, то делал это исключительно на официальных площадках и ради развлечения, а не для какой-то невероятной выгоды. Что до Жорика, то он взял товар в магазине без названия, дал понять, что хочет сэкономить и не боится мошеннических схем. Всё это сделало его жертвой. Не скажу, что это происходит всегда, ведь есть честные и не очень продавцы, но Жорику не повезло. Хотя, он мне заявил, что всё равно остался в немалом плюсе.

P.S. Я не ставил перед собой задачи нравоучительного характера. Если у вас есть удачные примеры подобных покупок, делитесь ими в комментариях.