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Сентябрь походит к концу. Уверен, что вы, как и я, ждали начала продаж видеокарт нового поколения. Ожидание откровенно затянулось. За последний год практически любая новая игра ААА-уровня ставила на колени GeForce RTX 2080 Ti в разрешении 4К на максимальном качестве графики. Народ давно требовал настоящего флагмана – и нам его дали. Давайте сегодня обойдёмся без продолжительных дискуссий на тему того, оправдала ли новая GeForce RTX 3080 наши ожидания. Мне кажется, что суть посыла NVIDIA состояла в другом. Компания просто не может выпустить продукт, превосходящий текущий флагман в 2 раза, поэтому было принято решение снизить цены. Уже сейчас известно, что разрыв между RTX 3090 и RTX 2080 Ti находится на уровне 50%. Что до RTX 3080, то здесь не более чем 35% прироста. Мне это кажется недостаточным для сохранения прежней цены. Судя по всему, ребята из NVIDIA думают аналогично. Не стоит забывать, что на горизонте уже забрезжила Big Navi от AMD, которая также могла оказать влияние на снижение цены на текущий флагман с 1 200 долларов до 700.

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На самом деле я планирую пропустить новое поколение видеокарт, поскольку моя RTX 2070 Super меня вполне устраивает. Играю я на 2К-мониторе, трассировку лучей включаю исключительно в спортивных целях, а мои глаза не видят огромной разницы между режимом Rtx-On и Rtx-Off. Вообще, если присматриваться, то лучики очень даже ничего. Особенно хорошо созерцать реалистичные тени и отражения. Как часто я предаюсь подобным занятиям? Никогда. Во время игры просто не замечаешь подобные вещи. Поэтому, благодаря отключению трассировки лучей, я могу ещё пару лет не думать о новой видеокарте. На этом можно было бы закончить, если бы я не волновался о наших читателях, которые пребывают в смятении, не понимая, как быть в сложившейся ситуации. Что же, всё гораздо проще, чем кажется.

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На рынке наблюдается острый дефицит GeForce RTX 3080. Видеокарты буквально разрывают. Мне не совсем понятна эта логика. Рекомендованная цена на эталонную версию от NVIDIA для России заявлена на уровне 63 490 рублей. В переводе на доллары получаем чуть меньше 850 вечнозелёных. Ясно, что рекомендованная 700 долларов – это сказка для граждан США, но переплата в 150 баксов, это уж слишком. Первые модели появились на нашем рынке за 80 000. Кому нужна GeForce RTX 3080 за 80 тысяч, мне неясно, но, видимо, нужна всем, ибо карты разобрали за считанные минуты. Ясно, что это в любом случае дешевле RTX 2080 Ti, но откуда у нас столько геймеров, покупающих дорогую продукцию, непонятно. Представители NVIDIA уверяют, что уже через пару недель сделают всё возможное, для налаживания стабильных поставок. А пока купить новые модели можно на барахолках.

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Здесь самое время сделать небольшое отступление. Я крайне редко читают комментарии, но иногда заглядываю, что же пишут наши читатели под теми или иными материалами о тестах той или иной видеокарты. Обычно они рассказывают о том, какую видеокарту они купят. При этом у всех поголовно Intel Core i9-9900К. Совсем иная картина, когда тот или иной читатель делает тесты своего компьютера. Там вместо 8-ядерных монстров мы видим слабенькие 4-ядерники в комплекте с недорогой памятью и такой же видеокартой. В эти моменты меня начинают терзать смутные сомнения: или эти ребята лукавят, или они последние два года недоедают, а уже завтра рванут в магазин за новой RTX 3080.

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Всё это я к тому, что реальных покупателей нового флагмана не так уж и много, а вот разговором о нём больше, чем достаточно. Если бы я не купил RTX 2070 Super, то в новом поколении меня бы интересовала модель RTX 3060. Она явно будет дешевле RTX 2070 Super, будучи равна ей по производительности. Но купит ли такую карту среднестатистический геймер? Конечно же нет. По данным Steam, наиболее популярными являются модели от 150 до 200 долларов. Именно их расхватывают, как горячие пирожки. И именно о них я бы хотел поговорить. Как мы знаем, точной даты выхода RTX 3060 нет. О производстве менее быстрых моделей вестей нет совсем. В этой ситуации можно было бы ожидать снижения цен на RTX 2060, однако недавно стало известно, что вся текущая линейка медленно выводится с рынка. Цены на них не упадут, или упадут незначительно. Ниже представлены несколько рекомендаций для любого кошелька:

4К@60fps – GeForce RTX 3080. Ждём пару недель, после чего берём за 65 000 желанную модель и наслаждаемся самой быстрой видеокартой на рынке.

2К@60fps – GeForce RTX 3070. Данная модель выйдет в октябре и тут же пропадёт с прилавков. Нормализация поставок случится не раньше ноября. Она будет немного быстрее RTX 2080 Ti, что уже подтвердила NVIDIA.

2К@60fps – GeForce RTX 2070 Super (альтернативное и более верное решение). Ждём до конца ноября, когда рынок будет завален предложениями RTX 3070, а после покупаем RTX 2070 Super за 30 и менее тысяч.

1080р – одна из карт линейки GTX 1660. Всё дело в том, что RTX 2060 скорее всего исчезнет с рынка, поэтому рассчитывать на её покупку нет смысла. А вот линейка GTX 1660 видится безальтернативным решением, как сейчас, так и через несколько месяцев, а значит сейчас можно смело покупать подобные карты, не переживая об упущенных скидках.

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P.S. Кстати, в 4 квартале могут появиться новые видеокарты от AMD. Если вы всё ещё верите в то, что красные могут ворваться на рынок с новым отличным предложением – то сейчас самое время запастись попкорном. Я перестал верить в сказки много лет назад, поэтому пока ориентируюсь на NVIDIA, но никогда не против сменить через пару лет свою видеокарту на красную, если она сможет предложить лучшее соотношение цены и производительности.