Если внимательно изучить различные отзывы на форумах и даже некоторые обзоры от непрофессионалов, то становится очевидным следующий факт: многие просто не поняли текущее позиционирование видеокарт нового поколения. И дело не только в том, что люди не смотрели презентацию Дженсена Хунага, но и напрочь отказываются прислушиваться к более компетентным в этом вопросе читателям. Логика здесь простая: самая быстрая видеокарта текущего поколения – это GeForce RTX 2080 Ti. Это значит, что GeForce RTX 3080 не является флагманом.

В некотором смысле они правы, поскольку ориентируются не только на название, но и на количество оперативной памяти, указывая на более быструю GeForce RTX 3090. Если ориентироваться на последние слухи, то в обозримом будущем мы можем ждать выход обновлённой модели RTX 3080 Ti с 20 Гб памяти. Ну а пока давайте послушаем ответ представителей NVIDIA, пояснивших, почему GeForce RTX 3080 имеет 10 Гб видеопамяти, а также пояснения на некоторые другие вопросы.

Первое, на что стоит обратить внимание, это на объём видеопамяти, занимаемый новыми играми. Так, в разрешении 4К на максимальных настройках графики, выдавая 60-100 fps следующие игры: «Shadow of the Tomb Raider», «Assassin's Creed: Odyssey», «Metro Exodus», «Wolfenstein Youngblood», «Gears of War 5», «Borderlands 3» и Red Dead Redemption 2 занимают 4-6 Гб памяти. Это значит, что видеокарта имеет достаточный задел на будущее. Но и это не главная причина, представители NVIDIA поясняют, что проблема в балансе. Если сделать один из компонентов слишком быстрым, продукт станет слишком дорогим. Много памяти – лучше, чем мало. Но в данном случае мы имеем компромисс, который пока отлично себя зарекомендовал.

Ещё одни вопрос, на который многие хотели бы получить ответ: на самом ли деле GeForce RTX 3070 быстрее RTX 2080 Ti? На этот вопрос представители NVIDIA ответили утвердительно, пояснив, что она новинка обходит текущий флагман как при активации трассировки лучей, так и без неё, а также вне зависимости от того, есть ли в игре поддержка DLSS 2.0. Дополнительно было объявлено, что новое поколение поддерживает Windows 7. Из любопытного: благодаря конструкции вентилятора RTX 3090 издаёт в 10 раз меньше шума, чем RTX Tiтan. Полный цикл вопросов и ответов смотрите здесь.