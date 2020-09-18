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Пока мы с вами обсуждали, насколько плохи или хороши новые видеокарты NVIDIA, а также дискутировали на темы целесообразности их покупки в первые дни, нашлись люди, которые не привыкли ориентироваться на цены, желая получить самый быстрый графический чип здесь и сейчас. Причин для подобного поведения много. Это может быть и желание сделать обзор, надеясь окупить затраты на просмотрах. И просто пиар своего канала. Кроме того, есть люди, которые просто себе могут их позволить, не думая о стоимости.

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Как бы там ни было, как сообщает Tomshardware, все доступные видеокарты GeForce RTX 3080 в большинстве европейских магазинах распроданы. Что любопытно, это случилось за считанные минуты. Некоторые неудачники утверждают, что не успели даже нажать на кнопку «купить», как на экране высветилось сообщение о том, что продукция окончилась. Очевидно, покупателей не беспокоила цена, ведь там были модели от 800 и выше евро.

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Кстати, кроме энтузиастов карты раскупили перекупщики. Выше приводится изображение с барахолки, где новенькие карты, которые ещё не успели приехать к своим владельцам уже продаются по завышенной цене. Если немного углубиться в историю, то можно вспомнить, что GeForce GTX 1080 точно также оказалась раскуплены в считанные минуты.

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Немного позднее новая видеокарта добралась до России. Точно сказать, о количестве завезённой продукции, сложно. Ясно одно, какое бы количество видеокарт не привезли, в продаже их уже нет. К примеру, в Ситилинке засветилась модель от MSI, но увы, сейчас и там её нет. Эксперты советуют немного подождать. Уже через несколько недель поставки наладятся. NVIDIA обещает решить проблему с ботами-перекупщиками. Мало того, скорее всего, уже через пару недель стоимость GeForce RTX 3080 опустится гораздо ниже 80 000, придя в соответствие с рекомендованной производителем ценой. Не забывайте заходить на сайт Ситилинка, там обязательно будут появляться новые решения.