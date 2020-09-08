Наблюдается масштабный дефицит видеокарт GeForce RTX 2060 Super – выясняем, кто виноват – майнеры, крупные поставщики или сама NVIDIA
Очень скоро в продажу поступят консоли следующего поколения. Это неминуемо приведёт к рывку технологий, что в свою очередь в значительной степени улучшит графику в играх. Ясно, что миллионы геймеров будут вынуждены обновить железо. Казалось бы, всё просто: через несколько недель стартуют продажи новых видеокарт NVIDIA, что позволит запастись немалым запасом прочности на ближайшие годы. Вот только на пути могут встать майнеры, который ещё до начала официальных продаж добрались до новых карточек.
реклама
Что же, есть ещё один выход. Например, можно рассчитывать на покупку удешевлённых моделей текущего поколения. И здесь промах. Инсайдеры сообщают, что наблюдается масштабный дефицит нескольких ключевых моделей, в том числе GeForce RTX 2060 Super. Всё настолько плохо, что срок ожидания у региональных поставщиков составляет больше десяти дней. Мало того, дефицит возник неожиданно, что стало неприятным сюрпризом как для ритейлеров, так и для покупателей. Это значит, что проблема никак не связана с ненавистными игровому сообществу майнерами.
Эксперты уверяют, что производство графического чипа TU106 не прекращалось. Мало того, нет никаких сведений о том, что сама NVIDIA уменьшала на него заказ. Инсайдеры полагают, что крупные поставщики замерли в ожидании корректировки цен. Якобы, купив сегодня партию RTX 2060 Super по стандартной цене, её придётся продавать со скидками. В конце концов поговаривают, что сама NVIDIA не хочет столкнуться с демпингом свои видеокарт, придерживая их до лучших времён.
Ясно, что первый месяц вся новая линейка будет расходиться как горячие пирожки. Это позволит получить сверхприбыль. Это также значит, что первое время цены на текущую линейку можно не снижать. Похоже, ожидаемых скидок не будет. Точных сведений о приближающемся дефиците других представителей линейки RTX 2000, пока нет. Не исключено, что, когда у ритейлеров начнут заканчиваться складские запасы, из продажи пропадут и другие модели.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила